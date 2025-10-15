Cận cảnh trực thăng cấp cứu từ Trường Sa về TP.HCM

Bệnh nhân B.Đ.D. có tiền sử đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp, đây là các yếu tố nguy cơ rất cao dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp. Khi được đưa vào bệnh xá đảo, tình trạng đau ngực, khó thở, vã mồ hôi cho thấy bệnh đã tiến triển nguy kịch. Hội chẩn trực tuyến xác định là nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên vùng sau dưới, Killip II giờ thứ 4. Nếu không được vận chuyển và can thiệp khẩn cấp, nguy cơ rối loạn nhịp, sốc tim và đột tử là rất cao.