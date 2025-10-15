Cận cảnh trực thăng cấp cứu từ Trường Sa về TP.HCM

|
Cuộc đua "bứt tốc" xuyên màn đêm để giành lại sự sống cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp tại đảo Thuyền Chài đã diễn ra đầy khẩn trương. Đúng 0 giờ 10 phút ngày 15/10, trực thăng EC-225 VN-8618 đã đáp an toàn xuống Bệnh viện Quân y 175, kết thúc hành trình cấp cứu căng thẳng. Bệnh nhân B.Đ.D. (56 tuổi) đã vượt qua lằn ranh sinh tử nhờ sự hiệp đồng tuyệt vời của Tổ Cấp cứu đường không và Tổ bay Binh đoàn 18.
Sự việc bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 14/10, khi bệnh nhân D. có dấu hiệu đau tức ngực dữ dội, một biểu hiện của nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh xá đảo Thuyền Chài đã nhanh chóng kết nối hội chẩn trực tuyến khẩn cấp với Bệnh viện Quân y 175. Kết quả cho thấy bệnh nhân được tiên lượng rất nặng, đe dọa đột tử, buộc phải vận chuyển khẩn cấp về đất liền.
Mang theo đầy đủ thiết bị hồi sức tim mạch chuyên sâu, Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Thiếu tá, ThS.BS Đinh Văn Hồng, Tổ trưởng, cho biết bệnh nhân có nguy cơ rất cao trong quá trình vận chuyển như rối loạn nhịp và sốc tim. Ê-kíp đã xử trí tích cực trên không để ổn định bệnh nhân, đảm bảo an toàn tuyệt đối suốt hành trình.
Chiếc trực thăng EC-225 số hiệu VN-8618 đã trở thành "ánh sáng hy vọng" xuyên qua màn đêm, đưa bệnh nhân thoát khỏi nguy hiểm. Cấp cứu đường không tiếp tục khẳng định vai trò không thể thay thế trong việc đảm bảo y tế cho khu vực biển đảo xa xôi.
Bệnh nhân B.Đ.D. có tiền sử đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp, đây là các yếu tố nguy cơ rất cao dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp. Khi được đưa vào bệnh xá đảo, tình trạng đau ngực, khó thở, vã mồ hôi cho thấy bệnh đã tiến triển nguy kịch. Hội chẩn trực tuyến xác định là nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên vùng sau dưới, Killip II giờ thứ 4. Nếu không được vận chuyển và can thiệp khẩn cấp, nguy cơ rối loạn nhịp, sốc tim và đột tử là rất cao.
Ngay khi trực thăng hạ cánh, Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã khẩn trương có mặt tại bệnh xá để kiểm tra tình trạng bệnh nhân. Các bác sĩ tiến hành đánh giá nhanh các dấu hiệu sinh tồn và tình trạng đau ngực của bệnh nhân. Dựa trên kết quả này, ê-kíp đã kịp thời xử trí tích cực tại chỗ để đảm bảo bệnh nhân ổn định trước khi đưa lên trực thăng.
Ngay khi về đến Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân đã được chuyển thẳng đến Khoa Cấp cứu để thực hiện các xét nghiệm và điều trị tích cực chuyên sâu. Các bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện thủ thuật đặt 2 stent mạch vành để tái thông mạch máu tim.
Nhờ sự vận chuyển cấp tốc và can thiệp kịp thời, tình trạng bệnh nhân đã dần ổn định, kiểm soát được nguy cơ biến chứng tim mạch. Hiện bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch nhất. Sự sống được giữ lại chính là thành quả của sự đầu tư vào năng lực cấp cứu chuyên sâu và hệ thống telemedicine hiệu quả.
