Bé gái 11 tuổi gãy cột sống cổ suốt 2 năm không hay biết

Sau tai nạn tưởng chừng nhẹ trong lúc trượt patin, một bé gái 11 tuổi ở TP.HCM đối mặt nguy cơ liệt vĩnh viễn do gãy trật đốt sống cổ.

Cú ngã khi trượt patin khiến bé gái chấn thương cột sống. Ảnh minh hoạ: Shutterstock.

Bệnh nhi P.N.B.K. (11 tuổi, ngụ phường Thủ Đức) nhập Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng tê tay chân, yếu hai chân và đau vùng cổ kéo dài. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bé bị gãy trật đốt sống cổ C1-C2, tủy sống bị chèn ép nghiêm trọng, tình trạng có thể khiến bệnh nhi liệt tứ chi hoặc ngưng thở bất cứ lúc nào.

Theo người mẹ, cách đây hai năm, trong lúc chơi trượt patin, bé bị ngã ngửa ra sau nhưng không có biểu hiện bất thường nên gia đình chủ quan. Đến khi con xuất hiện dấu hiệu tê liệt tăng dần, họ mới đưa đi khám và được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 để phẫu thuật khẩn cấp.

Dưới sự chỉ đạo của bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thành Đô, Phó khoa Ngoại Thần kinh, ê-kíp đã tiến hành ca mổ kéo dài 8 giờ, cố định hai đốt sống cổ bằng dụng cụ đặc biệt và giải ép tủy sống.

"Cột sống cổ là vùng phẫu thuật cực kỳ khó, đặc biệt ở trẻ em. Chỉ một sai sót nhỏ có thể ảnh hưởng đến trung tâm hô hấp, khiến bệnh nhi ngưng thở ngay trên bàn mổ", bác sĩ Đô cho biết.

Nhờ hệ thống theo dõi dẫn truyền thần kinh tủy sống hiện đại, ca mổ đã thành công. Sau một tuần, bé hết tê tay chân, vết mổ hồi phục tốt và bắt đầu tập đi trở lại.

Chấn thương cột sống cổ là một trong những dạng tổn thương nguy hiểm nhất, bởi khu vực này chứa tủy sống, là nơi trung tâm điều khiển vận động và hô hấp của cơ thể. Ở trẻ em, xương còn mềm và dây chằng lỏng lẻo, nên các chấn thương dù nhẹ cũng có thể gây trượt hoặc gãy đốt sống, chèn ép tủy sống dẫn đến liệt, suy hô hấp hoặc thậm chí không qua khỏi nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Bác sĩ Đô khuyến cáo nếu trẻ bị đau cổ, tê tay chân hoặc yếu chi sau té ngã, dù chỉ thoáng qua, phụ huynh nên đưa đi chụp cột sống cổ để phát hiện sớm tổn thương.