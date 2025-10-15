Một loài hoa mới được đặt theo tên Giám đốc BV Đại học Y Dược TP.HCM

Một loài hoa mới được công bố với tên Camellia hoangbacii - trà my Hoàng Bắc, nhằm vinh danh PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Theo nhà nghiên cứu thực vật Nguyễn Văn Cảnh, người phát hiện loài cây này cùng cộng sự, trà my Hoàng Bắc được tìm thấy trong rừng thường xanh nguyên sinh ở độ cao khoảng 700 m tại Vân Canh (Bình Định cũ, nay thuộc Gia Lai).

Ông Cảnh cho biết đây là một trong gần 100 loài thực vật mới ông phát hiện trong 10 năm qua, nhưng trà my Hoàng Bắc là lần đầu tiên ông chọn đặt tên theo một bác sĩ. Quyết định này được ông và bác sĩ Phạm Hòa Anh (Bệnh viện Thiện Hạnh, Buôn Ma Thuột) là học trò của PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, thống nhất như một cách tri ân người thầy đáng kính.

Loài hoa trà my Hoàng Bắc nở rực rỡ giữa bầu trời Tây Nguyên. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh.

"Bác sĩ Hoàng Bắc là người giản dị, yêu thiên nhiên và tận tụy với nghề. Một loài hoa đẹp, bền bỉ và quý hiếm như trà my là món quà xứng đáng để vinh danh ông", ông Cảnh chia sẻ.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc là một trong những chuyên gia ngoại khoa hàng đầu Việt Nam, từng giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP.HCM, hiện là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Ông cũng đảm nhiệm nhiều vai trò trong các hội chuyên ngành như Hội Phẫu thuật Nội soi Việt Nam, Hội Ngoại khoa, Hội Gan Mật… và được xem là người tiên phong đưa kỹ thuật phẫu thuật nội soi hiện đại của Việt Nam vươn tầm khu vực Đông Nam Á.

PGS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Ảnh: BVCC.



Bác sĩ Phạm Hòa Anh cho biết PGS Nguyễn Hoàng Bắc xúc động khi biết có một loài hoa mang tên mình.

"Với chúng tôi, đây không chỉ là vinh danh một cá nhân, mà còn là cách kết nối hai lĩnh vực tưởng chừng xa nhau như y học và thực vật học, cùng lan tỏa những giá trị nhân văn và tri thức bền vững", bác sĩ Anh nói.

Trà my Hoàng Bắc là cây thân gỗ nhỏ cao 3-4,5 m, lá bầu dục hẹp, dày và bóng. Hoa có màu đỏ rực, đường kính 7-8 cm, gồm 6-7 cánh tròn xếp khít, viền cánh trắng mảnh, nhị vàng nhạt. Mùa hoa nở kéo dài từ tháng 12 đến tháng 3 hàng năm.

Công trình mô tả loài mới đã được đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt (số tháng 9) và ghi danh vào Chỉ mục quốc tế về tên thực vật (IPNI). Trong quá trình khảo sát, nhóm nghiên cứu ghi nhận hơn 50 cây trưởng thành trong khu vực rộng khoảng 2-3 ha, cùng nhiều cây non tái sinh tự nhiên, dấu hiệu cho thấy quần thể vẫn ổn định, dù có thể bị đe dọa nếu sinh cảnh bị chia cắt hoặc khai thác quá mức.