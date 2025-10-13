Loạt đại học dự kiến thông tin tuyển sinh 2026

Ngay trong tháng 10, theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, một số đại học bắt đầu thông tin dự kiến về phương thức tuyển sinh năm 2026.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Đại học Công thương TP.HCM vừa công bố dự thảo phương án tuyển sinh 2026.

Năm 2026, trường dự kiến áp dụng 5 phương thức xét tuyển, tương tự năm 2025, bao gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ năm lớp 10, 11 12; xét kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM; xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Sư phạm TP.HCM kết hợp học bạ.

Theo ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Đại học Công Thương TP.HCM, việc duy trì đa phương thức xét tuyển phù hợp với bối cảnh tuyển sinh đại học hiện nay.

Việc này nhằm mở rộng cơ hội cho thí sinh, đồng thời giảm áp lực khi không phải phụ thuộc hoàn toàn vào một kỳ thi duy nhất.

Bên cạnh đó, phương thức tuyển sinh linh hoạt cũng giúp nhà trường thích ứng nhanh với những thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi đánh giá năng lực những năm tới.

Đáng chú ý, nhà trường dự kiến miễn 100% học phí cho toàn bộ khóa học, hỗ trợ sinh hoạt phí 3 triệu đồng/tháng trong thời gian học, áp dụng với thí sinh trúng tuyển theo phương thức tuyển thẳng. Chính sách này tạo điều kiện cho sinh viên tài năng có điều kiện học tập và phát triển toàn diện.

Trước đó, trao đổi với báo chí, đại diện Đại học Công nghiệp TP.HCM cho biết phương thức tuyển sinh cho năm 2026 sẽ có nhiều thay đổi. Ngoài một phần nhỏ chỉ tiêu xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, số còn lại, trường dự kiến xét tổng hợp nhiều yếu tố, gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực, học bạ và các thành tích nổi bật khác.

Trong các thành phần trên, dự kiến điểm thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực chiếm trọng số chủ yếu. Phương án chính thức sẽ được trường công bố trong thời gian tới.

Đại học Bách khoa Hà Nội chưa công bố thông tin tuyển sinh 2026, song đã thông báo lịch thi đánh giá tư duy cho năm tới.

Cụ thể, năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) trong 3 đợt, vào các ngày cuối tuần. Mỗi đợt sẽ có từ 3-4 kíp thi tại 30 điểm thi, đáp ứng cho khoảng 60.000 lượt thi. Thông tin cụ thể các đợt thi như sau:

Đợt thi Ngày thi Ngày đăng ký 1 24-25/1/2026 5-15/12/2025 2 14-15/3/2026 5-15/2/2026 3 16-17/5/2026 5-15/4/2026

Bài thi gồm 3 phần: Tư duy Toán học (60 phút), tư duy Đọc hiểu (30 phút) và tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Điểm tối đa là 100.

Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào.

Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

Năm 2025, kết quả của kỳ thi đã được hơn 50 trường đại học sử dụng để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

Trước đó, tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo sớm công bố các phương thức tuyển sinh từ năm 2026 ngay trong tháng 10/2025.

Bộ cho biết sẽ công bố quy chế tuyển sinh sửa đổi bổ sung khắc phục triệt để vấn đề thiếu công bằng, tin cậy trong các phương thức, tiêu chí xét tuyển; bảo đảm phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Đồng thời, quy chế mới có tác động tích cực tới hoạt động dạy và học trong giáo dục phổ thông áp dụng cho năm 2026. Ngoài ra, bộ cũng sẽ ban hành chính sách mới về ưu tiên khu vực của thí sinh trong điều kiện sáp nhập các tỉnh.