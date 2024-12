Loạt ôtô vừa ra mắt không lâu đã có ưu đãi

Nhiều mẫu xe xăng hay thuần điện ra mắt khách Việt gần đây đang nhận ưu đãi theo nhiều hình thức khác nhau.

Năm 2024 chứng kiến màn ra mắt của nhiều ôtô mới. Không ít mẫu xe vừa ra mắt không lâu đã có ưu đãi từ hãng, với giá trị cao nhất cả trăm triệu đồng.

Subaru Crosstrek bán giá ưu đãi

Subaru Crosstrek được hãng xe Nhật Bản ra mắt khách Việt tại triển lãm VMS 2024 tổ chức hồi tháng 10 ở TP.HCM. Được định vị trong phân khúc SUV cỡ B/B+, Subaru Crosstrek có 2 phiên bản kèm giá bán lần lượt 1,098 tỷ và 1,268 tỷ đồng .

Trong khuôn khổ VMS 2024, Subaru thông báo áp dụng giá bán ưu đãi từ 999 triệu cho mẫu SUV cỡ B+, giới hạn trong 99 xe đầu tiên được bán tại triển lãm.

Tuy nhiên gần đây, hãng xe Nhật Bản cho biết sẽ nối dài thời gian áp dụng giá bán ưu đãi nói trên dành cho "tân binh" Crosstrek.

Mức giá 999 triệu đồng ở Crosstrek 2.0 i-S EyeSight và 1,169 triệu đồng dành cho phiên bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid sẽ khả dụng đến hết tháng 1/2025. So với giá ban đầu, cả 2 phiên bản Subaru Crosstrek tại Việt Nam đang được giảm 99 triệu đồng.

Với khách hàng đặt mua và nhận xe Crosstrek trong năm 2024, Subaru tặng thêm gói bảo dưỡng miễn phí một năm hoặc 20.000 km.

Subaru Crosstrek có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.480 x 1.800 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.670 mm và khoảng sáng gầm đạt 200 mm.

Xe được trang bị công nghệ an toàn EyeSight 4.0 cải tiến, bổ sung thêm camera đơn có góc quét rộng. Subaru Crosstrek cung cấp 2 tùy chọn động cơ, gồm Boxer máy xăng 2.0L bên cạnh e-Boxer hybrid 2.0L.

Các đối thủ của Subaru Crosstrek trong phân khúc này gồm Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta, Kia Seltos, Toyota Corolla Cross, Mazda CX-3, Mazda CX-30, Lynk & Co 06, Omoda C5... cùng một số mẫu xe điện như BYD Atto 3, MG4 EV hay GAC Aion Y Plus.

Omoda C5 vừa ra mắt đã có khuyến mại

Phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam đang là một trong những điểm nóng nhất thị trường với khoảng 20 mẫu xe tham gia.

Cái tên mới nhất gia nhập phân khúc là Omoda C5, mẫu xe đầu tiên đánh dấu sự hiện diện của thương hiệu ôtô thuộc tập đoàn Chery tại thị trường Việt sau thời gian dài chuẩn bị.

Omoda C5 ra mắt khách Việt ở tuần cuối tháng 11 với 2 phiên bản Premium và Flagship, kèm giá bán tương ứng lần lượt 589 triệu và 669 triệu đồng.

Trong tháng 12, khách Việt mua Omoda C5 được hưởng ưu đãi gồm một năm bảo hiểm thân vỏ, dịch vụ bảo dưỡng miễn phí 2 năm hoặc 20.000 km. Tổng giá trị ưu đãi 15 triệu đồng, áp dụng cho 200 khách hàng đầu tiên đặt cọc với số tiền từ 10 triệu đồng.

Omoda C5 có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.500 x 1.842 x 1.746 mm, chiều dài cơ sở 2.670 mm. Cả 2 phiên bản dùng mâm 18 inch, chỉ khác nhau thiết kế.

Khoang lái Omoda C5 bản Flagship có thêm cửa sổ trời toàn cảnh, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng. Hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 hay hệ thống âm thanh gồm 8 loa Sony cũng là trang bị chỉ có ở bản Flagship của Omoda C5.

Động cơ trên Omoda C5 là loại xăng tăng áp dung tích 1.5L, sản sinh công suất 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210 Nm.

Đối thủ của Omoda C5 cũng là các mẫu xe trong phân khúc SUV/crossover cỡ B/B+, bao gồm Subaru Crosstrek cũng vừa ra mắt cách đây không lâu.

Xe điện tặng kèm sạc

Bên cạnh VinFast, thị trường Việt trong năm 2024 đã có thêm nhiều thương hiệu xe điện mới như BYD, GAC Aion hay sắp tới là Zeekr.

Một số hãng đang có mặt tại Việt Nam cũng bổ sung xe điện vào dải sản phẩm, gồm các xe MG4 EV, MG Cyberster của MG hay gần nhất là Wuling Bingo, mẫu xe mới nhất đến từ thương hiệu Wuling được TMT Motors phân phối.

Trong đó, MG4 EV ra mắt khách Việt hồi đầu tháng 6, còn roadster thuần điện MG Cyberster bắt đầu bán giới hạn tại Việt Nam từ tháng 10.

Cả MG4 EV lẫn MG Cyberster đều được hãng tặng bộ sạc điện 7 kW, miễn phí sạc 12 tháng với hệ thống sạc công cộng của đối tác MG. Bộ pin của các xe điện này cũng được hãng bảo hành một đổi một trong vòng 7 năm.

MG4 EV có 2 phiên bản tại Việt Nam, giá bán lần lượt 828 triệu và 948 triệu đồng. Xe trang bị motor điện mạnh 168-201 mã lực tùy phiên bản, phạm vi hoạt động tối đa 350-450 km tùy dung lượng gói pin.

MG Cyberster mở bán giới hạn ở Việt Nam với giá 3,2 tỷ đồng . Mẫu roadster điện được trang bị motor sản sinh công suất tối đa 536 mã lực, mô-men xoắn cực đại 725 Nm, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,2 giây.

Chương trình tương tự cũng được áp dụng cho khách hàng đặt cọc mua Wuling Bingo, có hiệu lực đến hết tháng 12.

Cụ thể, khách hàng đặt cọc Wuling Bingo sẽ được tặng bộ sạc AC, khuyến mại tiền sạc một năm cùng với bộ sạc di động DC 7kW. Tổng giá trị khuyến mại là khoảng 26 triệu đồng.

GAC Aion triển khai ưu đãi tương tự cho khách hàng chọn mua các mẫu xe điện đầu tiên của hãng ở Việt Nam, gồm ES (788 triệu đồng) và Y Plus (888 triệu đồng).

Các ưu đãi dành cho khách hàng mua xe điện Aion gồm gói bảo dưỡng và sạc miễn phí 3 năm tại đại lý, 3 năm bảo hiểm vật chất cùng quà tặng kèm là sạc du lịch.

Nhìn chung, chương trình khuyến mại của các mẫu xe điện ở giai đoạn đầu ra mắt chủ yếu tập trung vào giải quyết nỗi lo sạc xe của khách hàng. Đây cũng là một trong những trở ngại hàng đầu của các hãng xe điện khi tìm cách chinh phục khách hàng Việt Nam.