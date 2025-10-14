Lừa đáo hạn ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ

Huy động tiền tỷ từ những người thân quen để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, nhưng gã thanh niên đã sử dụng để trả nợ và ném vào những canh bạc qua mạng nên phải vào vòng tố tụng hình sự.

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 14/10 cho biết tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Hải (SN 1995, trú thôn Ninh Quý 2, xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa), về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, là nhân viên chăm sóc khách hàng cá nhân tại một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trước đây, Hải biết nhiều người có nhu cầu vay tiền để đáo hạn hợp đồng tín dụng đã ký kết với ngân hàng.

Cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Hải. Ảnh: CAKH.

Từ cuối năm 2023 đến giữa tháng 6/2025, Hải tìm người thân quen đầu tư nguồn vốn để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng với mức lãi suất mỗi ngày 0,2%, trong đó Hải được hưởng chi phí môi giới 0,1%.

Lúc đầu, Hải nhận tiền của một số người để làm dịch vụ và thanh toán sòng phẳng, tạo được niềm tin nên một số người tiếp tục chuyển cho Hải gần 2,5 tỷ đồng để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, nhưng Hải sử dụng toàn bộ số tiền trên để trả nợ và đánh bạc qua mạng. Đến khi những bị hại phát hiện, thì Hải mất khả năng thanh toán, nên bị tố giác.