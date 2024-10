Lý do khiến ngày càng nhiều người trẻ mắc bệnh tim

Bác sĩ cảnh báo số người trẻ mắc bệnh tim mạch ngày càng tăng (11-13% mỗi năm), trong đó nhiều trường hợp 25-35 tuổi đã bị nhồi máu cơ tim, suy tim...

ThS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng đơn vị Can thiệp tim mạch - khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bưu điện, cho biết các bệnh tim mạch là nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính mỗi năm toàn cầu có 17,5 triệu người tử vong do các bệnh tim mạch.

Nguyên nhân

Tại Việt Nam, mỗi năm khoảng 200.000 người chết vì bệnh tim mạch, chiếm 33% tổng số ca tử vong. Số người trẻ mắc bệnh ngày càng tăng, 11-13% mỗi năm, trong đó nhiều trường hợp 25-35 tuổi bị nhồi máu cơ tim, suy tim...

Đáng chú ý, các ca tim mạch ở người trẻ thường diễn biến rất nặng, cần những can thiệp rất nhanh để có thể cứu sống được người bệnh.

Bệnh viện Bưu điện mỗi ngày tiếp nhận gần 100 người đến khám các bệnh lý về tim mạch. Nhiều trường hợp đến bệnh viện trong tình trạng suy tim nặng, bị tổn thương mạch vành nghiêm trọng cần phải cấp cứu và can thiệp khẩn trương mới có thể giữ được tính mạng.

Lý giải nguyên nhân khiến số ca mắc bệnh tim mạch ở người trẻ ngày càng tăng, bác sĩ Dũng cho rằng do chế độ dinh dưỡng không hợp lý, thừa cân béo phì, nguy cơ hình thành các mảng vữa xơ động mạch, tăng huyết áp.

Bên cạnh đó là lối sống lười vận động, lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá, thường xuyên căng thẳng, bị áp lực trong cuộc sống cũng khiến số ca mắc mới tăng.

Ngoài ra, không khí ô nhiễm có mối liên quan đến khoảng 1/4 các trường hợp tử vong do bệnh lý tim mạch và đột quỵ, theo WHO. Khi tiếp xúc các nguồn ô nhiễm khác thường xuyên và lâu dài sẽ làm tăng 10-20% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ.

Đặc biệt, người trẻ thường chủ quan không nghĩ mình bệnh, không nhận biết được các triệu chứng của nhồi máu cơ tim, bỏ lỡ "thời gian vàng" trong điều trị, tăng biến chứng, thậm chí tử vong.

Các bác sĩ tiến hành can thiệp tim mạch cho một bệnh nhân.

Kiểm soát các yếu tố nguy cơ để phòng bệnh tim mạch

Theo các bác sĩ, bệnh tim mạch được ví như "sát thủ thầm lặng" vì thường diễn biến âm thầm. Hầu hết trường hợp tử vong tim mạch chủ yếu do không được phát hiện và điều trị kịp thời. Chẳng hạn, bệnh lý tăng huyết áp thường không có triệu chứng cụ thể, chỉ khi đo huyết áp người bệnh mới thấy chỉ số huyết áp tăng cao. Người bệnh vì vậy chủ quan trong điều trị và theo dõi tình trạng bệnh.

Tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành tăng khoảng 1% mỗi năm và chiếm 25%, cứ 4 người trưởng thành có một người tăng huyết áp. Tăng huyết áp làm tăng nguy cơ tử vong do đột quỵ lên gấp 4 lần và tăng nguy cơ tử vong do bệnh lý tim mạch lên gấp ba lần so với người không mắc bệnh.

Để giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch, bác sĩ Dũng khuyến cáo người dân:

Cần ăn uống hợp lý, hạn chế ăn mỡ, da động vật, gan, thức ăn nhanh.

Tích cực tập luyện thể thao

Hạn chế bia rượu và các chất kích thích.

Người trẻ không nên chủ quan nghĩ rằng nhồi máu cơ tim chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi mà bỏ qua các dấu hiệu bệnh, dễ dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng sau này.