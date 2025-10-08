Lý do nam giới ngại dùng bao cao su

Bao cao su là biện pháp giúp phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và ngăn ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhưng nhiều người cho rằng nó làm giảm khoái cảm khi quan hệ.

Sử dụng bao cao su đúng cách giúp phòng tránh thai và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Ảnh: Freepik.

Bao cao su là một trong những biện pháp tránh thai phổ biến và an toàn nhất hiện nay, đồng thời giúp ngăn ngừa hầu hết bệnh lây truyền qua đường tình dục, kể cả HIV.

Bao cao su rẻ, dễ mua và được khuyến cáo sử dụng thường xuyên để bảo vệ sức khỏe sinh sản. Tuy nhiên, không ít người cho rằng bao cao su làm giảm khoái cảm và khiến “chuyện ấy” kém tự nhiên hơn. Liệu cảm giác này có thật hay chỉ là quan niệm sai lầm?

Tác dụng của bao cao su

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bao cao su đóng vai trò như rào cản giữa các cơ quan. Bao cao su giúp ngăn ngừa mang thai bằng cách giữ lại tinh dịch để tinh trùng không thể xâm nhập vào tử cung của nữ giới.

Khi được sử dụng đúng cách, bao cao su có hiệu quả tránh thai khoảng 98%. Hiệu quả tránh thai trung bình của bao cao su thông thường là khoảng 87%.

Theo Cleveland Clinic, khi được sử dụng thường xuyên và đúng cách, bao cao su có hiệu quả cao trong việc phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục như virus herpes simplex (HSV). Ngoài ra, chúng có thể làm giảm nguy cơ lây truyền virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) khoảng 71-80%.

Bao cao su và tác động lên khoái cảm

Sử dụng bao cao su có thể không mang lại cảm giác chân thật 100% như khi không dùng, nhưng nếu chọn đúng loại và sử dụng đúng cách, phương pháp này không làm giảm khoái cảm mà thậm chí còn giúp tăng trải nghiệm tình dục.

Việc sử dụng bao cao su giúp kéo dài thời gian cương cứng và bền bỉ của "cậu nhỏ". Điều này là do bao cao su giúp giảm nhẹ độ nhạy cảm ở đầu dương vật, nhờ đó hỗ trợ kéo dài thời gian quan hệ và tăng khả năng kiểm soát xuất tinh. Bên cạnh đó, bao cao su cũng chứa chất bôi trơn, làm giảm nguy cơ tổn thương, giảm đau đớn cho cả nam và nữ.

Theo WebMD, thậm chí, nhiều nhãn hàng hiện nay còn thiết kế các kiểu bao cao su có mục đích làm tăng khoái cảm cho người dùng với mùi hương, kiểu dáng, hình thức (có gân, đinh gai...).

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu còn cho thấy những người sử dụng bao cao su thường xuyên càng cảm thấy thoải mái, một phần do đã quen với bao cao su, biết cách sử dụng tốt hơn và chọn loại nào phù hợp với mình và đối phương.

Thực tế nhiều cặp đôi cảm thấy giảm hứng thú khi quan hệ tình dục là do chọn sai kích cỡ bao cao su hoặc dùng sai cách. Những sai lầm này bao gồm:

- Không biết cách sử dụng: Việc loay hoay tìm cách sử dụng bao cao su trước mặt đối phương có thể khiến cả hai lúng túng, tụt cảm xúc.

- Chọn sai kích cỡ: Bao cao su quá rộng có thể dễ bị tuột, cản trở cuộc "yêu". Ngược lại, bao cao su quá chật khi dùng sẽ mất thời gian, khiến máu khó lưu thông, ảnh hưởng cảm giác và xuất tinh, đặc biệt dễ rách.

- Dùng sai thời điểm: Bao cao su được sử dụng tốt nhất khi dương vật đang cương cứng. Tuy nhiên, nếu bạn dùng trước khi đạt đến giai đoạn đó, khả năng cao là nó sẽ không được đeo đúng cách và gây mất cảm giác hưng phấn. Trong khi đó, nhiều người khi đến gần cao trào mới ngừng lại để mang bao, cũng làm mất hứng cho cả hai.

- Chọn loại kém chất lượng: Những loại bao cao su kém chất lượng có thể gây kích ứng, dị ứng, ảnh hưởng đến cuộc "yêu". Bạn nên chọn loại chứa polyurethane có khả năng truyền nhiệt của cơ thể, khiến "chuyện ấy" trở nên nhiều khoái cảm hơn.