Lý do ôtô số sàn ngày càng bị “ngó lơ”

Ôtô số sàn đang trở nên ngày một "khan hiếm". Tình trạng này không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà còn tại nhiều nơi trên thế giới.

Tại Việt Nam, số lượng ôtô có trang bị hộp số sàn không còn nhiều. Phần lớn tùy chọn số sàn xuất hiện ở phân khúc thấp, nơi các phiên bản MT thường có giá bán dễ tiếp cận nhất và được ưu tiên lựa chọn bởi nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải.

Hãng xe “cắt” phiên bản số sàn

Tháng 9/2024, Mitsubishi Triton trình làng thế hệ mới tại Việt Nam, gồm 3 phiên bản với toàn bộ trang bị hộp số tự động 6 cấp.

Mẫu bán tải cỡ trung của Mitsubishi trở thành dòng xe duy nhất trong phân khúc loại bỏ hộp số sàn, chỉ cung cấp tùy chọn số tự động cho khách Việt.

Gần đây, Toyota Việt Nam cũng rút phiên bản E của Toyota Wigo khỏi thị trường. Như vậy, khách Việt quan tâm Toyota Wigo sẽ chỉ còn duy nhất lựa chọn bản G trang bị hộp số tự động vô cấp D-CVT, còn bản E trang bị hộp số sàn hiện không còn khả dụng.

Mitsubishi Triton và Toyota Wigo không còn tùy chọn số sàn tại Việt Nam. Ảnh: Mitsubishi, TMV.

Nhìn rộng hơn, số lượng phiên bản số sàn của các dòng xe tại Việt Nam đã được lược bỏ đáng kể trong những năm gần đây. Tùy chọn số sàn chỉ còn phổ biến ở nhóm xe cỡ A, B hoặc MPV giá rẻ và bán tải, gần như vắng bóng hoàn toàn ở các phân khúc cao hơn.

Ở nhóm xe cỡ A, Hyundai Grand i10 và Kia Morning đều có ít nhất một phiên bản số sàn. Trong đó, phiên bản số sàn trên 2 biến thể hatchback và sedan của Hyundai Grand i10 có giá lần lượt 360 triệu đồng và 380 triệu đồng.

Phiên bản số sàn duy nhất của Kia Morning có giá 349 triệu đồng, vẫn là lựa chọn rẻ nhất phân khúc.

Trong phân khúc sedan cỡ B, Hyundai Accent ở thế hệ cũ có đến 2 phiên bản số sàn thì sau lần ra mắt thế hệ mới, mẫu sedan cỡ B thương hiệu Hàn Quốc chỉ còn duy nhất phiên bản 1.5 MT với giá 439 triệu đồng.

Tương tự, Toyota Vios cũng từng có đến 2 phiên bản sử dụng hộp số sàn nhưng ở lần facelift hồi năm 2023, “cựu vương” doanh số thị trường xe Việt chỉ còn phiên bản E trang bị hộp số sàn 5 cấp cùng giá bán 458 triệu đồng.

Tùy chọn số sàn không còn quá nhiều trên thị trường xe Việt. Ảnh minh họa: Volkswagen.

Nhóm xe này còn có phiên bản số sàn của Kia Soluto (từ 386 triệu đồng), Mitsubishi Attrage MT (380 triệu đồng). All New MG5 có duy nhất phiên bản số sàn tại Việt Nam, là một mẫu sedan cỡ C nhưng sở hữu giá bán 399 triệu đồng tương đương các mẫu xe cỡ A, cỡ B. Honda City không cung cấp tùy chọn số sàn cho khách Việt.

Toàn bộ 3 mẫu xe ở phân khúc SUV cỡ A gồm Kia Sonet, Toyota Raize và Hyundai Venue sử dụng hộp số tự động. Các lựa chọn số sàn ở phân khúc MPV bình dân gồm Mitsubishi Xpander MT (560 triệu đồng), Toyota Avanza Premio MT (558 triệu đồng) cùng với Kia Carens MT (589 triệu đồng).

Bản số sàn giảm sức hút

Giá bán dễ tiếp cận là điểm chung của gần như toàn bộ lựa chọn ôtô số sàn ở thị trường ôtô phổ thông Việt Nam. Các phiên bản trang bị hộp số sàn thường là phiên bản tiêu chuẩn, sở hữu giá bán rẻ nhất ở từng dòng xe và không đi kèm các trang bị, tính năng như ở các phiên bản cao hơn.

Chẳng hạn, Toyota Vios bản E không có đèn pha tự động bật/tắt, chế độ đèn chờ dẫn đường, còn ghế ngồi bọc PVC thay vì bọc da.

Hyundai Accent 1.5MT không có đèn sương mù, đèn LED định vị ban ngày, camera lùi hay cảm biến sau. Phiên bản này sử dụng la-zăng chất liệu thép, trang bị đồng hồ sau vô lăng kích thước 3,5 inch và không có màn hình giải trí trung tâm.

Mitsubishi Xpander bản MT không có đèn sương mù phía trước, cụm đèn chiếu sáng chính dùng bóng halogen. Xe cũng không có khởi động bằng nút bấm, hệ thống Cruise Control, camera lùi hay cảm biến lùi. Ghế ngồi bọc nỉ, điều hòa chỉnh tay hay phanh tay cơ là những trang bị trên Xpander MT.

Mitsubishi Xpander bản MT là một trong 2 phiên bản đang được hãng xe Nhật Bản cho lắp ráp tại Việt Nam. Ảnh: Mitsubishi.

Phần lớn mẫu xe này vì thế trở thành lựa chọn ưu tiên của nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải, một phần vì giá rẻ, phần khác đến từ mức tiêu thụ nhiên liệu thường được cho là thấp hơn so với các phiên bản sử dụng hộp số tự động.

Trên thực tế, mức tiêu thụ nhiên liệu mà hãng công bố không có quá nhiều chênh lệch giữa các phiên bản thuộc cùng dòng xe. Chẳng hạn, tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của Toyota Wigo E vừa bị ngừng bán là 5,14 lít/100 km trong điều kiện vận hành kết hợp, thông số này ở bản G trang bị hộp số vô cấp D-CVT là 5,2 lít/100 km.

Đối với Mitsubishi Xpander, phiên bản số sàn của mẫu MPV bán chạy nhất Việt Nam sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp 6,8 lít/100 km, còn các bản số tự động có mức tiêu thụ 7,1 lít/100 km.

Lợi thế của các phiên bản số sàn vì vậy chỉ còn nằm ở yếu tố giá bán, đổi lại khách hàng phải chấp nhận một mẫu xe “sạch sẽ” với khá nhiều trang bị, tính năng cao cấp bị loại bỏ, khó trở thành lựa chọn ưu tiên của nhóm khách hàng mua xe phục vụ gia đình.

Lý do ôtô số sàn ngày càng bị “ngó lơ”

Chuyên trang Top Speed hồi năm 2022 từng dẫn kết quả khảo sát của CarMax cho thấy số lượng ôtô trang bị hộp số sàn tại Mỹ đã giảm 89,5% kể từ năm 1995.

Theo Motor1, số lượng ôtô có trang bị hộp số sàn tại Anh đã giảm gần 55% trong 6 năm qua. Cụ thể, khách hàng xứ sở sương mù có thể chọn mua ôtô số sàn từ 89 mẫu xe mới trong năm 2024. Con số này từng đạt 197 mẫu xe vào năm 2016 trước khi giảm nhẹ về 194 mẫu xe hồi năm 2018.

Ôtô số sàn ngày càng giảm cả về số lượng lẫn sức hút với khách hàng. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Theo Top Speed, ôtô số sàn ngày càng bị “ngó lơ” bởi hộp số tự động mang lại cảm giác lái xe dễ dàng và thư giãn hơn rất nhiều. Các công nghệ hiện đại cũng giúp ôtô số tự động có thể vận hành ở hiệu năng cao, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu không khác gì số sàn.

Một trong những lý do quan trọng khác, theo Top Speed, nằm ở chủ đích cắt giảm chi phí của các hãng xe. Việc trang bị đồng thời số sàn và số tự động cho một dòng xe sẽ khiến nhà sản xuất phải tiến hành 2 lần với cùng thử nghiệm khí thải và va chạm, tương đương phá hủy gấp đôi số lượng xe phải dùng trong các đợt kiểm tra chất lượng.

Sự trỗi dậy của ôtô điện cũng khiến hộp số tự động ngày càng trở nên phổ biến. Theo Motor1, Honda Civic bản hatchback, Volkswagen Golf R, Volkswagen Golf GTI, MINI Cooper hay Kia Forte là những mẫu xe đã bị loại bỏ tùy chọn số sàn trong năm 2025.

MINI Cooper trong năm 2025 sẽ loại bỏ tùy chọn số sàn. Ảnh: Car Expert.

Trước đây tại Việt Nam, người dân muốn điều khiển các dòng xe số sàn phải thi và được cấp giấy phép lái xe các hạng từ B1 trở lên. Trong đó, bằng lái B1 được cấp cho người lái số sàn nhưng không hành nghề tài xế, còn hạng bằng B2 sẽ được cấp cho người lái ôtô số sàn và số tự động, được phép hành nghề lái xe.

Không ít lái xe ở Việt Nam dù suốt quá trình học và thi bằng lái hạng B2 đều tiếp xúc với ôtô số sàn nhưng từ khi đỗ sát hạch đến nay, rất ít có cơ hội sử dụng dòng xe này.

“Tôi có bằng lái B2 từ năm 2019 đến nay, trải qua nhiều dòng bán tải khác nhau nhưng chưa từng sử dụng xe số sàn. Nếu bây giờ được giao cho một chiếc xe số sàn, có lẽ tôi sẽ quên mất cách điều khiển”, anh Đức Vương (29 tuổi, TP.HCM) chia sẻ.