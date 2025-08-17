Lý do TP.HCM 'níu chân' nhiều người Nhật, Hàn

Đến TP.HCM theo sự điều động của công ty, Kotaro Hiraoka nhanh chóng tìm thấy niềm vui từ nhịp sống, ẩm thực và con người sau 2 năm gắn bó.

Nhiều người Hàn Quốc, Nhật Bản chọn sinh sống tại TP.HCM. Ảnh minh họa: Linh Huỳnh.

Làm việc trong bộ phận đầu tư và quản lý thương vụ của một công ty đang mở rộng thị trường toàn cầu thông qua các thương vụ M&A (mua bán, sáp nhập), Kotaro Hiraoka (30 tuổi, đến từ Miyazaki, Nhật Bản) sống tại TP.HCM kể từ tháng 10/2023. Dù sang Việt Nam theo sự điều động của công ty, anh luôn cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc và sinh sống tại đây gần 2 năm qua.

Điều khiến Hiraoka ấn tượng nhất là văn hóa làm việc. Ở Việt Nam, nhiều nhân viên tan ca đúng giờ, dành thời gian cho gia đình, bạn bè, tập thể dục hoặc học thêm. Đây là điều hiếm thấy trong môi trường làm việc ở Nhật.

"Tan ca, tôi thấy nhiều đồng nghiệp ưu tiên thời gian cho bản thân. Sống ở TP.HCM, tôi cũng học cách trân trọng điều đó hơn", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo khảo sát công bố đầu tháng 6 của Gensler - công ty thiết kế và tư vấn hàng đầu thế giới, TP.HCM đứng thứ hai trong số 65 thành phố toàn cầu có khả năng “giữ chân” cư dân tốt nhất. Trong đó, Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) dẫn đầu (64% cư dân không nghĩ đến việc chuyển đi), kế đến là TP.HCM (61%) và Singapore (59%).

Người dân thân thiện

Lần đầu đến Việt Nam, rào cản lớn nhất của Hiraoka là ngôn ngữ. Dù thông thạo tiếng Nhật, Anh, Hàn và Trung, anh vẫn thấy tiếng Việt là thách thức lớn nhất. "May mắn là tôi có nhiều bạn Việt Nam đồng hành. Sau giờ làm, tôi cố gắng tự học tiếng Việt, mỗi ngày một chút", anh tiết lộ.

Hiraoka chọn sống tại phường Thạnh Mỹ Tây vì gần các nhà hàng Nhật, nhưng rồi lại say mê khám phá quán ăn, cà phê và món Việt, thay cho việc mua sắm giải trí như thời ở quê hương.

Trong khoảng thời gian sinh sống, anh ấn tượng với những lần đồng nghiệp âm thầm giúp đỡ, từ công việc đến sinh hoạt hàng ngày. Khi mới đến, một người bạn Việt Nam đã dẫn anh đi khắp nơi, hướng dẫn cách phát âm tiếng Việt chuẩn. Những hành động giản dị ấy khiến anh trân trọng và muốn đáp lại sự tử tế nhận được ở TP.HCM.

Vốn yêu ẩm thực, Hiraoka nhanh chóng "phải lòng" phở và cơm tấm, ngoại trừ hột vịt lộn là chưa thể ăn được. Anh cũng bắt đầu làm video TikTok để lưu lại trải nghiệm, từ đó có thêm động lực tìm hiểu cuộc sống người dân.

"Ở Việt Nam, tôi được khen đẹp trai gần như mỗi ngày. Ở Nhật thì không hẳn vậy", anh cười nói.

Với Hiraoka, con người thân thiện, tốt bụng và chu đáo là điều đáng nhớ nhất. Anh dự định ở lại thêm 3-5 năm, tiếp tục ghi lại trải nghiệm qua video và dạy tiếng Nhật cho người Việt.

Theo báo cáo Expat Insider 2024, Việt Nam đứng đầu thế giới về chi phí sinh hoạt phải chăng đối với người nước ngoài, đồng thời xếp thứ 13/53 điểm đến về mức độ dễ hòa nhập. Có tới 85% người nước ngoài cảm thấy được chào đón - cao hơn 22% so với mức trung bình toàn cầu.

Với Shimizu Miyu (27 tuổi, đến từ Osaka, Nhật Bản), những con số trên phản ánh đúng trải nghiệm sau hơn 3 năm sống ở TP.HCM. Điều cô trân quý nhất là "văn hóa tình làng nghĩa xóm" - điều mà ở Nhật, cô hiếm khi cảm nhận được. Mỗi lần đi ngang nhà hàng xóm, cô đều được chào hỏi, mời vào nhà và thết đãi món ngon.

"Người Việt rất thân thiện. Họ cho nhiều hơn là nhận. Ở Nhật, tôi không thấy sự gắn kết như ở đây", Miyu chia sẻ.

Nhớ lại những ngày đầu, Miyu phụ thuộc hoàn toàn vào Google Maps để tìm đường. Không ít lần bị lạc, cô luôn được người dân chỉ dẫn tận tình, thậm chí có người còn đưa đi một đoạn để chắc chắn không bị lạc thêm.

Theo Miyu, TP.HCM vừa năng động vừa ấm áp, đủ để cô cảm thấy mình thuộc về nơi này. Cô học cách đi chợ, hỏi đường bằng tiếng Việt và khám phá ẩm thực đường phố.

Trái với những bữa ăn nhanh gọn ở Nhật, Miyu thích ngồi hàng giờ bên vỉa hè, nhâm nhi cà phê và trò chuyện cùng bạn bè. "Nhịp sống ở đây sôi động nhưng không hối hả. Tôi có nhiều thời gian cho bản thân hơn thay vì chỉ cho công việc", cô nói.

Nhịp sống đầy năng lượng

Saeyan Hong (33 tuổi), sinh ra tại Seoul và lớn lên ở Daejeon, Hàn Quốc, đến TP.HCM từ năm 2023. Khi đó, bố mẹ chồng mở phòng khám mắt và nhờ vợ chồng cô sang hỗ trợ quản lý.

"Tôi từng ghé Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội, nhưng TP.HCM có nhịp sống sôi động, đa dạng và nguồn năng lượng tuyệt vời mà tôi chưa thấy ở đâu khác", Hong kể.

Cô nhận xét môi trường làm việc ở TP.HCM linh hoạt, gần gũi hơn so với sự khắt khe của các công ty Hàn Quốc. Một điều khiến cô bất ngờ là “văn hóa ngủ trưa” - điều gần như không có ở Hàn.

“Ở Hàn, mọi người làm liên tục cả buổi chiều. Ngủ trưa như ở Việt Nam là ý tưởng tuyệt vời”, cô nói.

Saeyan Hong cho rằng TP.HCM có nhịp sống sôi động nhưng không quá nhanh như ở Hàn Quốc.

Theo Hong, sự khác biệt lớn nhất giữa thành phố ở Hàn Quốc và TP.HCM là nhịp sống. Ở Hàn, văn hóa “ppalli-ppalli” (nhanh lên) khiến mọi người làm việc liên tục, trong khi TP.HCM chậm hơn nhưng vẫn tràn đầy năng lượng.

Về chi phí sinh hoạt, Hong cho rằng TP.HCM rẻ hơn Hàn Quốc ở mảng ăn uống và cà phê. Cô ít đi chợ truyền thống vì ăn ngoài rẻ và tiện, đặc biệt rất mê các loại trái cây nhiệt đới.

Với ông Park Sung Yong (50 tuổi, tới từ Seoul, Hàn Quốc), TP.HCM không chỉ là nơi làm việc mà còn là nơi ông muốn gắn bó lâu dài. Công việc ổn định cùng nhịp sống thoải mái giúp ông nhanh chóng tìm được nhịp điệu riêng.

Người TP.HCM luôn thân thiện khiến bác sĩ Park Sung Yong cảm thấy ấm áp.

Hiện là bác sĩ da liễu tại phường Bình Trưng, ông nhận thấy môi trường làm việc ở TP.HCM khá tương đồng với Hàn Quốc về chuyên môn và kỹ thuật. Điều khiến ông ấn tượng hơn cả là sự thân thiện của khách hàng Việt.

"Người Việt sẵn sàng chia sẻ câu chuyện cá nhân, hỏi han về cuộc sống của tôi, chứ không chỉ đến khám rồi đi. Sự kết nối này khiến công việc trở nên gần gũi và thú vị hơn", ông cho hay.

Ông Park nhớ rõ lần đầu đặt chân tới Việt Nam, khi cùng bạn bè ghé Buôn Ma Thuột. Ngôn ngữ khác biệt, nhịp sống chậm rãi, nhưng đó lại là trải nghiệm đáng nhớ. Chuyến đi ấy cũng là bàn đạp giúp ông gặp một người bạn bác sĩ, mở ra cơ hội làm việc tại nhiều bệnh viện uy tín ở TP.HCM.

Gần 4 năm sống tại đây, ông Park nhận ra sự khác biệt rõ rệt: “Người Việt thường tận hưởng hiện tại, còn người Hàn đặt nhiều kỳ vọng và kế hoạch cho tương lai. Cách nghĩ này ảnh hưởng đến cả công việc lẫn cuộc sống hàng ngày”.