Mâm cơm đoàn viên đủ đầy, tinh tế với quà Tết Tường An

Trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng thông minh lên ngôi, việc chọn lựa những món quà thiết thực, giá trị cao trong dịp Tết Nguyên đán ngày càng được ưu tiên.

Năm nay, Tường An mang đến bộ quà Tết tinh tế, không chỉ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng mà còn góp phần tạo nên bữa cơm Tết đủ đầy, ý nghĩa.

Xu hướng tiêu dùng thông minh lên ngôi mùa Tết

Những năm gần đây, người Việt ưu tiên các sản phẩm thiết yếu và phù hợp với túi tiền, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế. Xu hướng này không chỉ giúp người tiêu dùng tối ưu hóa ngân sách mà còn khẳng định sự chọn lọc kỹ lưỡng với sản phẩm chất lượng cao. Với Tết 2025, bộ quà Tết Tường An là lựa chọn hàng đầu nhờ sự đa dạng, tiện lợi và ý nghĩa mà sản phẩm mang lại.

Sự đa dạng và tiện lợi của quà Tết Tường An

Không dừng lại ở một món quà, bộ sản phẩm Tết Tường An còn là sự kết hợp hài hòa giữa các loại gia vị thiết yếu như dầu ăn cao cấp, bơ thực vật, nước mắm và hạt nêm. Được thiết kế dưới dạng combo đa dạng, bộ quà đáp ứng nhu cầu nấu nướng ngày Tết, mang lại sự tiện lợi cho người tiêu dùng.

Chị Thanh Mai (quận Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với bộ quà Tết của Tường An năm nay vì đầy đủ gia vị cần thiết và được đóng gói đẹp mắt. Món quà không chỉ hữu dụng mà còn thể hiện sự quan tâm tới gia đình”.

Khi tiêu dùng thông minh trở thành xu hướng, các sản phẩm thiết yếu được ưu tiên lựa chọn biếu tặng trong những mùa lễ hội, nhất là Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, Tường An đã đẩy mạnh hệ thống phân phối với hơn 450.000 điểm bán lẻ trên toàn quốc, bao gồm cả siêu thị và các kênh thương mại điện tử lớn. Người tiêu dùng dễ dàng sở hữu bộ quà thông qua các đợt khuyến mại hấp dẫn hoặc chương trình livestream độc quyền từ nhãn hàng.

Không chỉ gây ấn tượng bởi chất lượng sản phẩm, hộp quà Tết Tường An còn được chăm chút tỉ mỉ về mặt thiết kế. Với gam màu đỏ, vàng và xanh chủ đạo, các hộp quà không chỉ mang lại sự rực rỡ cho ngày Tết mà còn truyền tải thông điệp ý nghĩa về sự may mắn, cát tường và an khang.

Đặc biệt, bộ quà Tết năm nay được thiết kế để phù hợp làm quà biếu trong các cơ quan, xí nghiệp, khu chế xuất. Đại diện công đoàn tại một khu công nghiệp lớn ở Bình Dương cho biết: “Chúng tôi đã chọn bộ quà Tết Tường An làm quà tặng nhân viên trong dịp Tết này. Sản phẩm không chỉ có giá trị sử dụng cao mà còn thể hiện sự tri ân đến đội ngũ lao động của công ty”.

Một doanh nghiệp tại Đồng Nai lựa chọn các set quà Tết Tường An để biếu tặng cho công nhân viên.

Phản hồi tích cực từ người tiêu dùng

Điểm nổi bật của quà Tết Tường An là sự đồng lòng và ủng hộ từ phía khách hàng. Nhiều phản hồi tích cực từ các trang thương mại điện tử và mạng xã hội đã khẳng định chất lượng và giá trị của sản phẩm.

Trên TikTok, một người dùng chia sẻ: “Hộp quà Tường An thực sự làm tôi hài lòng. Các sản phẩm bên trong đều đến từ thương hiệu uy tín, phù hợp để dùng trong những ngày Tết và làm quà biếu cũng rất ý nghĩa”.

Thiết kế hút mắt, tiện lợi, các hộp quà Tường An năm nay nhận được sự đón nhận tích cực từ người tiêu dùng.

Tường An cũng tích cực cải tiến để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng thông minh. Ông Bùi Thanh Tùng - Tổng giám đốc Công ty Tường An - chia sẻ: “Chúng tôi luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm động lực để phát triển. Bộ quà Tết năm nay là sự kết tinh từ tâm huyết và mong muốn mang lại một cái Tết trọn vẹn cho mọi gia đình Việt”.

Tường An - lựa chọn hàng đầu cho mùa Tết 2025

Với hành trình gần 50 năm đồng hành cùng gian bếp Việt, Tường An không chỉ khẳng định vị thế tiên phong mà còn là thương hiệu được tin dùng qua nhiều thế hệ. Sản phẩm của Tường An luôn giữ vững chất lượng cao, được minh chứng qua hàng loạt giải thưởng danh giá như Thương hiệu Quốc gia Việt Nam hay Top 10 Thương hiệu được chọn mua nhiều nhất khu vực thành thị năm 2024.

Bộ quà Tết năm 2025 tiếp tục là minh chứng cho cam kết đó. Đây không chỉ là món quà thiết thực cho mỗi gia đình mà còn là cách thể hiện sự quan tâm, gắn kết trong dịp lễ đặc biệt nhất trong năm.

Trong bối cảnh tiêu dùng thông minh trở thành xu hướng chính, Tường An đã khéo léo đáp ứng nhu cầu thị trường với các bộ quà Tết vừa thiết thực, ý nghĩa, vừa thể hiện tinh thần văn hóa Tết Việt. Bộ quà Tết Tường An không chỉ là một sản phẩm, mà còn là sự gửi gắm tâm tư, tình cảm trân trọng dành cho người nhận, góp phần làm nên một mùa Tết ấm áp và trọn vẹn.