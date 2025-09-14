Măng Đen không thiệt hại dù động đất liên tiếp

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch xã Măng Đen cho biết các trận động đất xảy ra từ đầu tháng 9 đến nay trên địa bàn xã không gây thiệt hại, theo báo cáo từ các thôn, làng.

Theo thống kê của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái Đất, từ ngày 1/9 đến nay, trên địa bàn các xã Măng Bút, Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra 14 trận động đất, có độ lớn từ 2,5 đến 4,5.

Đến nay, theo thống kê của Ủy ban nhân dân các xã, chưa ghi nhận thiệt hại nào do ảnh hưởng của động đất.

Ông Đỗ Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi cho biết qua thống kê báo cáo từ các thôn trên địa bàn, không xảy ra thiệt hại nào về người và tài sản do ảnh hưởng của động đất.

Trong khi đó, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch xã Măng Đen thông tin, các trận động đất xảy ra từ đầu tháng 9 đến nay trên địa bàn xã không gây thiệt hại gì trên địa bàn xã (theo báo cáo từ các thôn, làng).

Ông Nguyễn Thanh Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kon Plông, cũng cho biết ở khu lân cận, dù người dân cảm nhận rõ rung lắc do động đất, song do đã được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống thiệt hại do động đất từ nhiều năm nay, nên không xảy ra thiệt hại trên địa bàn.

“Từ năm 2021, khi liên tiếp xuất hiện các trận động đất trên địa bàn huyện Kon Plông của tỉnh Kon Tum cũ, chính quyền địa phương đã phối hợp tích cực với các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân trên địa bàn cách phòng, chống cũng như chủ động, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra động đất.

Bà con nhân dân tích cực tham gia, nên đến nay, tâm lý của người dân ổn định, không hoang mang khi các trận động đất xảy ra”, ông Nguyễn Thanh Lợi nói.

Theo thống kê, trong số 14 trận động đất xảy ra từ đầu tháng 9 đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, trận động đất xảy ra vào lúc 1h36 ngày 11/9 được ghi nhận có độ lớn 4,5, độ sâu chấn tiêu là 8,1 km, xảy ra tại xã Măng Bút là trận động đất mạnh nhất.

Tại một số địa phương cách tâm chấn động hàng chục km như phường Kon Tum hay phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều người dân phản ánh cũng cảm thấy rung lắc.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái Đất đã đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1 đối với trận động đất này.

Từ tháng 4/2021 đến nay, trên địa bàn huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum cũ) đã xảy ra hơn 1.000 trận động đất; trong đó, trận động đất xảy ra vào khoảng 11 giờ 35 phút ngày 28/7/2024 có độ lớn 5.0 là cao nhất.

Viện Các Khoa học Trái Đất (trước đây là Viện Vật lý - Địa cầu, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) đã cử nhiều đoàn cán bộ gồm các chuyên gia đầu ngành đến địa phương nghiên cứu và đưa ra nhiều giải pháp ứng phó.

Đặc biệt, Viện đã phối hợp với Công ty thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh và các địa phương lắp đặt hệ thống 11 trạm quan trắc động đất, giúp phục vụ báo tin động đất kịp thời và nghiên cứu đánh giá nguyên nhân xảy ra động đất.

Riêng đối với huyện Kon Plông (cũ), nay là các xã Măng Đen, Măng Bút, Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền địa phương đã hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý nhân dân; có phương án khai thác, vận hành, bảo vệ an toàn công trình lớn, bảo đảm mức độ thiệt hại thấp nhất và khắc phục nhanh nhất khi xảy sự cố do động đất gây ra.