Mark Zuckerberg khác lạ

Gần đây nhất, trong lần xuất hiện trên podcast The Future Mark Zuckerberg Is Trying To Build của Cleo Abram được đăng tải ngày 26/9, CEO Meta đã thu hút sự chú ý với chiếc Chronomètre Souverain Havana tinh xảo trên tay. Đây là một trong những mẫu đồng hồ được yêu thích nhất của hãng xa xỉ F.P. Journe. Phiên bản "Havana" đặc biệt gây ấn tượng với mặt số màu nâu thuốc lá ấm áp, kết hợp giữa vàng và ruthenium. Cỗ máy với bộ vỏ bạch kim 40 mm và dây đeo nâu nhạt được Mark Zuckerberg lựa chọn hiện có giá khoảng 69.000 USD . Ảnh: Joma Shop, F.P. Journe.