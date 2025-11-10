Mật khẩu 6 ký tự của bảo tàng Louvre gây chấn động

Từ mật khẩu 6 ký tự "LOUVRE" đến vụ trộm 4 phút giữa ban ngày, hàng loạt sai sót trong hệ thống an ninh khiến bảo tàng Louvre, niềm tự hào văn hóa của Pháp, đối mặt làn sóng chỉ trích.

Pierre Moscovici, Chủ tịch thứ nhất của Tòa Kiểm toán Pháp, trình bày báo cáo trong buổi họp báo tại Pháp ngày 6/11. Ảnh: Sarah Meyssonnier/Reuters.

Ngày 6/11, Tòa án Pháp công bố báo cáo gây chấn động, chỉ trích ban lãnh đạo bảo tàng Louvre vì đặt trọng tâm vào các dự án hào nhoáng, thương vụ nghệ thuật đình đám và công trình cải tạo quy mô, trong khi lơ là yếu tố cốt lõi là an ninh cho bảo tàng lớn nhất thế giới.

Vụ trộm diễn ra giữa ban ngày, chỉ trong 4 phút. Nhóm 4 tên trộm leo tường, phá cửa sổ, kích hoạt hệ thống báo động nội bộ rồi đột nhập vào tủ trưng bày gia cố thép, lấy đi 9 món trang sức cổ vô giá.

Pierre Moscovici, Chủ tịch Tòa Kiểm toán Pháp, cơ quan soạn thảo báo cáo, mô tả vụ việc là “hồi chuông cảnh tỉnh chói tai”. Ông nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo Louvre đã quá tập trung vào những dự án “đẹp mắt, dễ thu hút truyền thông”, trong khi an ninh, trụ cột thầm lặng của bảo tàng, bị gạt ra bên lề.

Điều trớ trêu là cảnh báo về lỗ hổng an ninh đã tồn tại nhiều năm. Báo cáo năm 2014 tiết lộ mật khẩu máy chủ giám sát của bảo tàng chỉ là “LOUVRE”.

Những “con mắt” không nhìn thấy

Theo báo cáo, Louvre có 465 phòng trưng bày nhưng chỉ 432 camera giám sát, đồng nghĩa 61% không gian trưng bày hoàn toàn “mù” với hệ thống CCTV. Con số này đã tăng gần 50% so với năm 2019, nhưng vẫn quá ít với một bảo tàng rộng hơn 60.000 m2.

Để so sánh, Viện Nghệ thuật Detroit (Mỹ) có diện tích tương đương nhưng được trang bị hơn 550 camera.

Giám đốc Louvre, bà Laurence des Cars, thừa nhận “các điểm yếu trong bảo vệ chu vi đã được xác định rõ” và cho biết dự kiến sẽ nhân đôi số lượng camera trong những năm tới. Báo cáo của Tòa Kiểm toán Pháp khuyến nghị Louvre củng cố cơ chế kiểm soát nội bộ, vốn bị đánh giá là “thiếu phát triển trầm trọng so với quy mô của bảo tàng”.

Lính Pháp thuộc lực lượng an ninh "Sentinelle" tuần tra qua Kim tự tháp kính trong khi mọi người xếp hàng vào Bảo tàng Louvre hôm 30/10. Ảnh: Abdul Saboor/Reuters.

Không chỉ các cánh cửa thật, mà “cánh cửa số” của Louvre cũng dễ dàng bị mở toang. Báo cáo của Cơ quan An ninh mạng Pháp (ANSSI) năm 2014 cho thấy mật khẩu của máy chủ quản lý mạng CCTV là “LOUVRE”, trong khi phần mềm bảo mật do tập đoàn Thales cung cấp lại dùng mật khẩu “THALES”.

ANSSI khuyến cáo bảo tàng nâng cấp hệ thống và loại bỏ phần mềm lỗi thời có nguy cơ rò rỉ dữ liệu. Cơ quan này không phủ nhận nội dung báo cáo, nhưng lưu ý đánh giá cũ không phản ánh chính xác mức độ bảo mật hiện tại.

Giữa vàng son và bóng tối

Trong 6 năm qua, Louvre chi 27 triệu euro cho bảo trì và 60 triệu euro cho việc trùng tu cung điện. Con số tưởng lớn, nhưng chỉ bằng một nửa ngân sách mua tác phẩm nghệ thuật và sắp xếp lại không gian trưng bày.

Từ năm 2018-2024, bảo tàng chi 105 triệu euro để bổ sung 2.754 tác phẩm. Riêng năm 2021, Louvre bỏ ra 5 triệu euro để mua hai bức tranh Rococo của Jean-Honoré Fragonard, và tháng 4/2025 tiếp tục chi 2,2 triệu euro cho bộ ba Fabergé “độc nhất vô nhị”.

Nhiều thương vụ mua bán vẫn bao phủ bởi màn bí mật về giá cả. Báo cáo cảnh báo Louvre không nên trả giá cao hơn giá đấu trong vòng hai năm gần nhất, một quy tắc tưởng đơn giản nhưng bị bỏ qua.

Bộ ba tác phẩm hoàng gia Fabergé, kiệt tác từng nằm trong bộ sưu tập tư nhân danh tiếng A La Vieille Russie, từng được bảo tàng Louvre mua lại hồi tháng 4 khiến giới nghệ thuật xôn xao. Ảnh: A La Vieille Russie.

Điều khiến công chúng bàng hoàng hơn cả là sự chậm trễ. Những nâng cấp an ninh đề xuất từ năm 2015 phải đến 2032 mới hoàn thành. Dù trải qua tám năm và hai đời giám đốc, không ai trong ban lãnh đạo bị sa thải hay từ chức sau vụ trộm.

Bà des Cars từng ngỏ ý xin từ chức, nhưng bị Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati từ chối. Ban đầu, Dati khẳng định “các biện pháp an ninh của Louvre đã hoạt động”, nhưng chỉ một tuần sau, bà phải thừa nhận trước Thượng viện: “Dù hệ thống vận hành đúng quy trình, vụ trộm vẫn là một thất bại rõ ràng. Các sai sót an ninh đã thực sự xảy ra”.

Tổng thống Emmanuel Macron ngay sau đó đã yêu cầu tăng tốc toàn bộ kế hoạch củng cố an ninh cho bảo tàng.

Khi những bức tường đá của Louvre vẫn sừng sững, vụ trộm ấy để lại câu hỏi nhức nhối: liệu ánh hào quang của nghệ thuật có đang che khuất những lỗ hổng thực tế, nơi chỉ một mật khẩu sáo mòn cũng có thể khiến lịch sử bị đánh cắp?