Nhiếp ảnh không đứng yên tại Biennale Photo Hanoi '25

Một ví dụ tiêu biểu là thực hành của Tong Wenmin, nữ nghệ sĩ trình diễn người Trung Quốc, được Thuỳ Anh đặc biệt nhắc đến. Trong các tác phẩm xoay quanh motif núi, Tong Wenmin thường trình diễn một mình trước ống kính, giữa thiên nhiên tĩnh lặng. Ở đó, máy ảnh không còn là công cụ, mà trở thành bạn đồng hành, người chứng kiến, và đối tác của nghệ sĩ. Từ xa, ảnh của cô mang vẻ yên bình, như những bức phong cảnh sơn thủy. Nhưng khi lại gần, người xem nhận ra những vết tích mong manh của cơ thể, bàn tay, dáng ngồi, hoặc chuyển động mờ ảo giữa nền đá và sương. Mỗi khung hình là một “dấu vết trình diễn”, không có sự hiện diện trực tiếp nhưng vẫn thấm đẫm hơi thở của hành vi.