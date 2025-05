Met Gala lập kỷ lục

Diễn viên Zendaya và ca sĩ Rihanna gây ấn tượng tại Met Gala 2025 với những trang phục tôn vinh chủ đề Tailored for You (tạm dịch: May đo cho riêng người) và triển lãm Superfine. Ảnh: Jeenah Moon, Mario Anzuoni/Reuters.