MG G50 - MPV 8 chỗ tiện nghi cho mọi nhà

Giữa nhiều lựa chọn MPV đa dạng từ các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, “tân binh” MG G50 trở thành mẫu xe mang đầy tính thực dụng.



Từ chỗ chỉ có một vài lựa chọn đến từ số ít thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc, phân khúc MPV tại Việt Nam dần trở nên sôi động các năm gần đây. Ở thời điểm hiện tại, nhóm xe gầm cao đa dụng này đang có xấp xỉ 10 mẫu xe khác nhau đến từ đa dạng thương hiệu ôtô của nhiều quốc gia.

Vài năm trước, khái niệm xe MPV (Multi-Purpose Vehicle) còn xa lạ với người Việt. Đâu đó, người ta nhắc đến MPV như mẫu xe tiện dụng bên trong tới mức hy sinh vẻ đẹp bên ngoài và thường có dáng vẻ thô kệch, kém hấp dẫn.

Từ năm 2022, những chiếc MPV phổ biến hơn và được người dùng Việt Nam đón nhận, khi nó vừa giữ ưu điểm của SUV truyền thống, vừa có thiết kế đẹp và hợp thời hơn. Các mẫu xe từ nhiều thương hiệu lần lượt xuất hiện, trong đó có MG G50 - tân binh hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều bất ngờ thú vị.

Vì sao những chiếc MPV nổi lên như lựa chọn hàng đầu cho nhóm xe gia đình và xe dịch vụ vận tải tại Việt Nam?

Không phải kiểu dáng cầu kỳ hay mạnh mẽ, ưu điểm làm nên giá trị của dòng MPV là không gian sử dụng và sự linh hoạt trong chuyển đổi mục đích dùng. Đầu xe ngắn, chiều dài cơ sở lớn cho phép các mẫu xe thuộc phân khúc MPV tối ưu không gian bên trong.

Ở nhóm MPV cỡ nhỏ, cấu hình ghế ngồi thường là 5+2, trong đó, hàng sau có không gian khá hạn chế. Cả 2 hàng ghế sau của nhóm xe này đều có thể gập phẳng, giúp linh hoạt chuyển đổi giữa mục đích chở người và vận chuyển hàng hóa.

Các xe MPV cỡ trung sở hữu thiết kế 6, 7 hoặc 8 chỗ ngồi, với cấu hình ghế 2+2+2, 2+2+3 hoặc 2+3+3. Kích thước nhóm xe này tương đương mẫu SUV cỡ trung trên thị trường nhưng sự khác biệt nằm ở không gian bên trong, thường trội hơn với khả năng gập ghế để linh hoạt chuyển đổi mục đích sử dụng.

Nhóm xe MPV cỡ lớn cũng phổ biến tại Việt Nam, nổi bật bởi các tính năng, công nghệ cao cấp như cửa trượt, cửa sổ trời. Bên cạnh kích thước vượt trội, nhóm xe này sở hữu cấu hình 7-9 chỗ ngồi, phần đông trang bị ghế ngồi kiểu chuyên cơ cho hàng ghế thứ 2.

Nhìn chung, những ưu điểm về không gian rộng rãi, tính đa dụng nhờ khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa các mục đích sử dụng đã khiến MPV trở thành phân khúc khá nhiều khách Việt ưa thích. Không chỉ phục vụ gia đình, nhiều mẫu MPV cỡ nhỏ, cỡ trung, thậm chí cỡ lớn được khách hàng chọn mua làm phương tiện kinh doanh dịch vụ vận tải.

Giữa vô vàn lựa chọn MPV từ thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, “tân binh” MG G50 trở thành mẫu xe mang tính thực dụng ở tầm giá 500-750 triệu đồng và sẵn sàng thách thức đối thủ cùng phân khúc.

MG G50 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.825 x 1.825 x 1.800 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.800 mm, cho phép khoang cabin bố trí 7 chỗ ngồi theo cấu hình 2+2+3 hoặc 8 chỗ ngồi với cấu hình 2+3+3. Ở phiên bản 7 chỗ ngồi, hàng ghế thứ 2 bố trí 2 ghế đơn cung cấp chỗ ngồi thoải mái cho hành khách với tựa tay độc lập.

MG G50 là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc MPV được trang bị 8 chỗ ngồi tiêu chuẩn với đầy đủ đai an toàn 3 vị trí và tựa đỡ đầu cho toàn bộ 8 chỗ. Điều này mang đến lợi ích tối đa cho nhóm khách hàng sử dụng xe để kinh doanh vận tải, bởi theo Nghị định 168, số lượng người tối đa trên xe chỉ được phép bằng số chỗ ngồi đã đăng ký.

Trên tất cả biến thể, hàng ghế thứ 3 của xe có thể gập phẳng 60:40 để tăng không gian chở hàng, chuyển đổi linh hoạt giữa mục đích chở người với vận chuyển hàng hóa.

MG G50 ra mắt Việt Nam với 3 phiên bản, gồm 1.5MT COM, 1.5T AT DEL và phiên bản cao cấp nhất 1.5T AT LUX. Bên dưới nắp ca-pô, cả 3 phiên bản MG G50 tại Việt Nam được trang bị động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 169 mã lực, mô-men xoắn cực đại 285 Nm.

MG G50 gây chú ý trong phân khúc nhờ động cơ tăng áp có mô-men xoắn tốt và không gian rộng rãi. Khi kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước, mẫu MPV cỡ trung có thể dễ dàng xử lý mọi nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách.

Ưu điểm của MG G50 còn nằm ở giá bán. Với giá niêm yết cho các phiên bản lần lượt là 559 triệu đồng, 698 triệu đồng và 749 triệu đồng, MG G50 dễ tiếp cận với khách hàng. Sở hữu giá bán cạnh tranh bậc nhất thị trường cùng ưu điểm về không gian sử dụng, MG G50 có thể xem là một trong những mẫu xe thực dụng hàng đầu phân khúc MPV tại Việt Nam.

Với mức giá cạnh tranh này, MG G50 vẫn sở hữu loạt công nghệ, tính năng an toàn khá đầy đủ, thậm chí hấp dẫn hàng đầu phân khúc. Xe được trang bị cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED với công nghệ bật/tắt tự động. Đèn hậu dạng LED cũng xuất hiện trên mẫu MPV cỡ trung, cùng với cánh lướt gió phía sau và thanh ray để lắp giá nóc, giúp bổ sung không gian chở hàng.

Khoang lái của xe có thiết kế khá đơn giản nhưng vẫn bao gồm vô lăng 3 chấu dạng đáy phẳng có tích hợp lẫy chuyển số. Cần số điện tử được tích hợp sau vô lăng, giúp giải phóng không gian bệ trung tâm và cho phép khu vực này có một hộc để đồ với kích thước khá lớn.

Màn hình giải trí trung tâm trên MG G50 có kích thước 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và QD Link. Hệ thống âm thanh trên xe gồm tối đa 6 loa, ghế ngồi ở hàng trước chỉnh điện 4-6 hướng tùy vị trí.

MG G50 được trang bị phanh tay điện tử, tính năng Auto Hold cùng hệ thống túi khí cho hành khách. Các tính năng an toàn cơ bản trang bị trên MG G50 bao gồm cân bằng điện tử, phân phối lực phanh điện tử và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Xe cũng có các cảm biến lùi, camera lùi cùng hệ thống kiểm soát hành trình và hệ thống giám sát áp suất lốp. Với loạt trang bị kể trên, MG G50 được xem là mẫu MPV thực dụng nhưng vẫn tiện nghi, phù hợp đa dạng nhu cầu sử dụng của người dùng.

Có giá bán dao động 559-749 triệu đồng, MG G50 hứa hẹn sớm trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc MPV cỡ trung tại thị trường Việt.