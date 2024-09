Mitsubishi Triton mới - thay đổi đã đủ để cạnh tranh?

Bán tải cỡ trung của Mitsubishi vừa trình làng với nhiều thay đổi ở ngoại thất và trang bị với tham vọng tạo đối trọng với Ford Ranger.

Ngày 11/9, Mitsubishi Triton thế hệ mới ra mắt khách Việt với 3 phiên bản, giá bán lần lượt 655 triệu, 782 triệu và 924 triệu đồng. Trong đó, 2 phiên bản rẻ hơn sử dụng hệ dẫn động 2WD, còn phiên bản Athlete cao cấp nhất dùng hệ dẫn động 2 cầu Super Select 4WD-II.

Hai phiên bản dẫn động một cầu

Mitsubishi tiếp tục không cung cấp tùy chọn số sàn cho bán tải Triton ở thế hệ lần này. Đây được xem là động thái đưa Triton trở thành một dòng bán tải phù hợp cho nhu cầu di chuyển đa dụng hay phục vụ gia đình, hơn là một mẫu xe phục vụ công việc và nhu cầu chở hàng đơn thuần.

Kích thước của Mitsubishi Triton 2WD AT GLX và 2WD AT Premium là tương đồng, với các chiều dài x rộng x cao lần lượt 5.320 x 1.865 x 1.795 mm, khoảng cách giữa 2 trục xe đạt 3.310 mm.

Khoảng sáng gầm xe ở mức 228 mm nhưng phiên bản GLX có bộ mâm 16 inch, còn trang bị này ở phiên bản AT Premium có kích thước 18 inch.

Mitsubishi Triton bản GLX, giá 655 triệu đồng. Ảnh: Mitsubishi.

Các phiên bản 2WD sử dụng động cơ diesel MIVEC Turbo dung tích 2.4L, cung cấp công suất tối đa 184 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 430 Nm.

Mitsubishi Triton AT Premium có cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED projector, đèn sương mù dạng LED. Trang bị này trên phiên bản GLX là dạng halogen.

Điều hòa ở phiên bản GLX là dạng chỉnh cơ, ghế bọc nỉ. Phiên bản AT Premium được nâng cấp lên điều hòa tự động, ghế bọc da và có chỉnh điện 8 hướng tại vị trí ghế lái.

Ở phiên bản rẻ nhất, Mitsubishi Triton chỉ có 3 túi khí, khởi động bằng chìa khóa cơ, không có cảm biến áp suất lốp, giới hạn tốc độ, cảm biến đỗ xe trước/sau hay hỗ trợ xuống dốc HDC. Tuy nhiên, Mitsubishi trang bị hệ thống kiểm soát hành trình làm trang bị tiêu chuẩn cho bán tải Triton thế hệ mới.

Mitsubishi Triton AT Premium, giá bán 785 triệu đồng. Ảnh: Mitsubishi.

Với giá 655 triệu đồng, phiên bản tiêu chuẩn của Triton thế hệ mới đang là lựa chọn rẻ hàng đầu phân khúc. Phiên bản XLS số sàn của Ford Ranger có giá 665 triệu đồng, Toyota Hilux khởi điểm 668 triệu đồng, Nissan Navara có giá từ 685 triệu đồng còn Isuzu D-Max khởi điểm 650 triệu đồng.

Dù vậy, việc thiếu vắng nhiều trang bị an toàn, ngoại trang cũng kém bắt mắt hơn so với các phiên bản AT Premium và Athlete sẽ khiến khách hàng chùn tay trước quyết định xuống tiền.

Nếu không có nhu cầu di chuyển off-road, phiên bản AT Premium với giá cao hơn 127 triệu đồng so với phiên bản GLX sẽ là lựa chọn hấp dẫn hơn với những khách hàng quan tâm Mitsubishi Triton. Có lẽ đây cũng là phiên bản tâm điểm mà Mitsubishi muốn khách hàng tiếp cận.

Tuy nhiên khi đặt cạnh các đối thủ cùng phân khúc, mức giá 785 triệu đồng của Mitsubishi Triton AT Premium vẫn khiến người dùng phần nào lăn tăn, bởi Ford Ranger phiên bản XLS đã có tùy chọn dẫn động 4 bánh toàn thời gian với giá 776 triệu đồng.

Phiên bản Athelete đã đủ sức cạnh tranh Ford Ranger Wildtrak?

Mitsubishi Triton đang là bán tải được ưa chuộng thứ nhì tại Việt Nam và muốn cạnh tranh sòng phẳng cùng Ford Ranger, đại diện Nhật Bản cần một phiên bản thật sự hấp dẫn cả về trang bị lẫn giá bán.

So với 2 phiên bản 2WD ở trên, Mitsubishi Triton 4WD AT Athlete dài hơn 40 mm, rộng hơn 65 mm và chiều cao cũng trội hơn 20 mm. Kích thước phiên bản này tương đồng chiều dài với Ford Ranger Wildtrak, thậm chí rộng hơn và chỉ thua kém chiều cao khi đặt cạnh đối thủ Mỹ.

Mitsubishi Triton Athlete to hơn đời cũ và cũng lớn hơn 2 phiên bản còn lại.

Phiên bản Athlete sử dụng động cơ diesel MIVEC Bi-Turbo dung tích 2.4L, cung cấp công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm, trội hơn 2 phiên bản còn lại.

Đây cũng là phiên bản Triton duy nhất sử dụng hệ dẫn động 2 cầu Super Select 4WD-II, kết hợp 7 chế độ lái địa hình và được trang bị hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC do hãng xe Nhật Bản phát triển.

Mitsubishi Triton Athlete mới có 4 chế độ gài cầu tiêu chuẩn (2H, 4H, 4HLc, 4LLc) kết hợp cùng khóa vi sai cầu sau. Góc tới 30,4 độ, góc thoát 22,8 độ cùng tay lái trợ lực điện và khoảng sáng gầm xe 228 mm cũng là những yếu tố có thể giúp Triton Athlete tăng khả năng vượt địa hình.

Hệ dẫn động Super Select 4WD-II với 4 chế độ gài cầu và khóa vi sai cầu sau trên Mitsubishi Triton Athlete.

Phiên bản Athlete của Triton mới có hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, 7 túi khí, camera 360, giới hạn tốc độ và hỗ trợ xuống dốc HDC.

Phiên bản này cũng được trang bị hệ thống an toàn chủ động thông minh Mitsubishi Motors Safety Sensing, bao gồm một số tính năng như cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, đèn pha tự động hay cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Nhìn chung, mức giá 924 triệu đồng là khá phù hợp dành cho Mitsubishi Triton Athlete mới khi xét đến những nâng cấp ở kích thước, ngoại thất và trang bị của xe.

Mitsubishi Triton Athlete có giá 924 triệu đồng.

Giá bán này cũng thấp hơn so với Ford Ranger Wildtrak (979 triệu đồng) và Toyota Hilux 2.8 4x4 AT Adventure (999 triệu đồng), tương đương Nissan Navara VL 4WD (936 triệu đồng) nhưng đắt hơn Isuzu D-Max Type Z 4x4 AT vốn có giá 880 triệu đồng.

Nhìn chung phiên bản cao cấp nhất của Triton sẽ là một lựa chọn tốt "số hai" sau Ranger Wildtrak nếu xét tới yếu tố bán tải đủ công nghệ phục vụ nhu cầu chính là "ăn chơi". Đẹp, hầm hố, nhiều công nghệ là những tiêu chí chính của nhóm này.

Giá bán của phiên bản Athlete được xem là hợp lý nhất trong toàn bộ 3 phiên bản Triton mới. Nhiều khả năng đây sẽ là phiên bản bán tốt của Triton, nhưng khả năng Triton cạnh tranh sòng phẳng với "vua bán tải" Ford Ranger vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng.





Mitsubishi Triton thế hệ mới được đánh giá đã có những thay đổi đáng kể cả về ngoại thất lẫn trang bị và vận hành. Một trong những điểm yếu của các đối thủ khi cạnh tranh cùng Ford Ranger là tính đa dạng phiên bản và ở thế hệ mới, Triton vẫn chưa thể khắc phục được, điển hình là sự thiếu vắng tùy chọn số sàn cũng như phiên bản 2 cầu giá tốt.