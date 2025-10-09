Mở cửa xe điện Volvo bằng thẻ từ - tưởng là tiện, hóa ra phiền

Việc Volvo EX30 và Volvo EX90 sử dụng thẻ từ để mở khóa, khởi động xe gây ra không ít bất tiện cho người dùng.

Theo Motor1, Volvo EX30 và Volvo EX90 được trang bị tính năng mở cửa bằng thẻ từ. Thay vì chìa khóa truyền thống, các mẫu SUV điện Volvo sử dụng một thiết bị có kích thước bằng thẻ ngân hàng để mở khóa và khởi động xe.

Tính năng này dường như tiện dụng, nhưng gây ra không ít phiền phức cho khách hàng. Để khởi động xe, người dùng phải đặt thẻ này vào khe nằm sát với sàn, bên dưới màn hình cảm ứng. Nếu có bất kỳ thứ gì khác ngoài thẻ từ tiếp xúc với khe này, một cảnh báo trên màn hình sẽ xuất hiện, yêu cầu người dùng tháo ngay “vật lạ”.

Theo Motor1, thẻ từ mở cửa xe điện Volvo cũng rất dễ hỏng, đặc biệt khi trời mưa. Điều này càng khiến cho thẻ từ trở thành trang bị gây ra những phiền toái cho chủ sở hữu SUV điện Volvo.

Dù vậy, thiết bị này có thể sẽ sớm không còn xuất hiện trên ôtô điện của Volvo. Ông Stephen Connor - CEO Volvo Australia - cho biết khách hàng đơn giản là không thích hệ thống này.

Volvo EX30 sử dụng thẻ từ để mở cửa, khởi động xe. Ảnh: Motor1.

Chia sẻ với trang tin Drive, ông Stephen Connor tiết lộ hãng xe Thụy Điển đang cân nhắc loại bỏ hoàn toàn thẻ từ, hiện được sử dụng trên cả EX30 lẫn EX90. Thay vào đó, Volvo muốn khách hàng sử dụng điện thoại thông minh để mở cửa và khởi động xe.

“Kế hoạch của chúng tôi là cố gắng khuyến khích khách hàng dùng điện thoại làm ‘chìa khóa’. Nhờ đó, chúng ta có thể mở khóa xe từ bất kỳ đâu. Thẻ từ chỉ là phương án dự phòng”, Stephen Connor chia sẻ.

Nỗ lực của Volvo trên thực tế diễn ra không suôn sẻ như kế hoạch ban đầu. Volvo EX30 được hãng xe Thụy Điển định vị nhắm đến nhóm khách hàng 24-50 tuổi, nhưng người mua mẫu SUV điện này đều lớn hơn đáng kể.

“Khách hàng chọn mua Volvo EX30 chủ yếu ở độ tuổi 50-80”, ông Stephen Connor tiết lộ.

Vẫn chưa rõ khả năng Volvo mang trở lại chìa khóa thông minh trên các dòng ôtô điện EX30 và EX90. Tuy nhiên, việc khách hàng không quá ưa chuộng mở khóa xe bằng thẻ từ hay điện thoại có thể khiến hãng xe Thụy Điển cân nhắc.