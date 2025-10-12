Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Một bác sĩ dùng bằng giả khám bệnh hơn 4.500 người, công an vào cuộc

Liên quan đến vụ một "bác sĩ" dùng bằng không hợp pháp khám cho hàng nghìn lượt bệnh, Sở Y tế Cà Mau đã chuyển vụ việc sang công an điều tra, làm rõ có phải bằng giả không.

Ngày 12/10, một lãnh đạo của Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã báo cáo vụ việc ông Nguyễn Xuân Hưng dùng bằng không hợp pháp hành nghề khám, chữa bệnh đến UBND và Công an tỉnh.

“Thông tin là 'bằng giả' nhưng để chắc chắc phải có nghiệp vụ bên phía công an điều tra, làm rõ mới kết luận được. Chúng tôi đang chờ kết luận từ phía công an xác minh trường hợp trên có phải bằng giả không. Khi có kết quả, đơn vị sẽ thông tin đến báo chí”, vị này cho hay.

Như Tiền Phong thông tin, Trường đại học Y Dược TPHCM đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Cà Mau khẳng định: Văn bằng chuyên khoa cấp I, chuyên ngành Nội khoa của ông Nguyễn Xuân Hưng không có trong cơ sở dữ liệu đào tạo và cấp bằng tại trường.

Sau đó, BHXH Cà Mau đã làm việc tại Phòng khám đa khoa Y Đức Sài Gòn. Qua kiểm tra cho thấy, ông Hưng làm việc tại đây từ tháng 1 - 5/2025, đã khám cho hơn 4.500 lượt bệnh, với tổng chi phí phát sinh hơn 1,3 tỷ đồng.

Trước khi bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp lệ, ông Hưng xin nghỉ việc tại phòng khám.

Theo nguồn tin riêng của PV Tiền Phong, trước đây, Phòng khám đa khoa Y đức Sài gòn, lập tờ trình báo cáo trong đó có nội dung hành nghề đối với bác sĩ Hưng, gửi BHXH huyện Thới Bình (cũ) để phê duyệt, đồng ý cho bác sĩ Hưng khám bảo hiểm y tế cho người bệnh tại phòng khám.

Phạm vi hành nghề của bác sĩ Hưng là khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp; siêu âm tổng quát; nội soi chẩn đoán bệnh lý tai mũi họng.

