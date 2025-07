Một người ở Trung Quốc bỏng nặng sau 10 giây ngồi lên phiến đá

Cụ bà 72 tuổi ở Hồ Bắc bị bỏng nặng, phải ghép da sau 10 giây ngồi lên phiến đá giữa trời nắng. Tai nạn cảnh báo độ nguy hiểm từ nắng nóng cực đoan.

Tai nạn xảy ra khi bà Vương đang làm việc trong một vườn rau tại thành phố Tương Dương, Hồ Bắc, Trung Quốc, giữa lúc nhiệt độ ngoài trời lên đến 38 độ C. Cảm thấy mệt, bà quyết định ngồi nghỉ trên một tảng đá. Tuy nhiên, sức nóng từ bề mặt đá khiến bà lập tức cảm thấy bỏng rát. Do gặp vấn đề ở chân, bà không thể đứng dậy ngay lập tức.

Một người hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu và nhanh chóng chạy sang giúp. Chỉ hơn 10 giây tiếp xúc với tảng đá cũng đủ khiến bà Vương bị bỏng nặng. Buổi tối cùng ngày, bà bắt đầu cảm thấy đau đớn dữ dội và vùng mông sưng to. Gia đình lập tức đưa bà đến bệnh viện vào sáng hôm sau.

Các bác sĩ thăm khám cho bà Vương. Ảnh: Sina.

Tại đây, bác sĩ Tiền Bổn, Trưởng khoa Bỏng, chẩn đoán bà bị bỏng độ 3.

“Bỏng độ 3 khiến toàn bộ lớp da bị hoại tử, không thể tự lành dù dùng thuốc. Bệnh nhân cần được phẫu thuật cắt bỏ mô chết và ghép da để tái tạo vùng bị thương,” ông cho biết.

Các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật đầu tiên để loại bỏ phần mô hoại tử. Bà Vương dự kiến tiếp tục trải qua thủ thuật ghép da trong thời gian tới. Hiện tại, sức khỏe của bà đã tạm ổn định, song mức độ ảnh hưởng lâu dài vẫn chưa được xác định.

Hồ Bắc, nơi bà Vương sinh sống, là một trong ba “lò lửa” mùa hè nổi tiếng của Trung Quốc, cùng với Trùng Khánh và Nam Kinh. Bác sĩ Tiền Bổn cảnh báo khi nhiệt độ bề mặt vật thể như đá, bê tông hoặc kim loại vượt quá 50 độ C, chỉ một phút tiếp xúc đã có thể gây phồng rộp. Ở mức 60 độ C, một phút có thể gây bỏng độ 2. Nếu nhiệt độ bề mặt chạm ngưỡng 70 độ C, tổn thương da có thể xuất hiện chỉ sau vài giây.

Sau vụ việc, giới chuyên gia kêu gọi người dân cẩn trọng, không ngồi hoặc chạm vào các bề mặt bị nắng chiếu trực tiếp, đặc biệt trong thời tiết oi bức như hiện nay. Bên cạnh đó, người dân nên chủ động bảo vệ bản thân bằng cách thực hiện một số biện pháp sau:

Hạn chế ra ngoài vào những khung giờ nắng gắt, đặc biệt từ 10h đến 16h. Nếu buộc phải ra đường, cần che chắn kỹ càng và chọn lộ trình có bóng râm.

Uống đủ nước ngay cả khi không thấy khát, ưu tiên nước lọc hoặc nước có bổ sung điện giải. Nên tránh đồ uống có cồn hoặc chứa nhiều caffeine vì dễ khiến cơ thể mất nước nhanh hơn.

Mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát, màu sáng và thấm hút mồ hôi tốt. Vải cotton là lựa chọn phù hợp hơn so với các chất liệu giữ nhiệt.