Lưu ý đặc biệt khi bị nhiệt miệng

Nhiệt miệng là bệnh gây ra các vết loét trên niêm mạc, gây đau đớn và khó chịu khi ăn uống. Tình trạng này ảnh hưởng đến khoảng 20% dân số thế giới, bất kể giới tính, tuổi tác hay chủng tộc.

Có rất nhiều nguyên nhân gây nhiệt miệng (loét miệng). Nguyên nhân phổ biến nhất là chấn thương, chẳng hạn như vô tình cắn phải niêm mạc miệng.

Các nguyên nhân khác bao gồm loét aphthous, một số loại thuốc, phát ban ở miệng, nhiễm virus, vi khuẩn và nấm, hóa chất, cùng một số bệnh lý có liên quan. Trong các trường hợp, nhiệt miệng lành tính và tự khỏi trong vòng 10 - 14 ngày mà không cần điều trị.

Trong đó, nhiệt miệng aphthous (loét áp-tơ) là dạng loét tái phát, thường xuất hiện dưới dạng các vết loét nhỏ, tròn hoặc hình bầu dục, có viền giới hạn rõ ràng, quầng hồng ban xung quanh và nền màu vàng hoặc xám.

Nhiệt miệng có nguy hiểm không?

Nhiệt miệng có 3 thể lâm sàng chính, thứ nhất vết loét miệng áp - tơ nhỏ. Rất thường gặp, chiếm khoảng 8/10 trường hợp. Đặc điểm là vết loét nhỏ, màu vàng nhạt, rìa ổ loét sưng nề, đỏ. Có thể chỉ có một ổ loét hoặc nhiều hơn 5 ổ loét xuất hiện cùng lúc, gây đau đớn. Thông thường tồn tại trong 7 - 10 ngày, sau đó tự lành và không để lại sẹo.

Thứ hai, vết loét miệng áp - tơ lớn, ít gặp hơn, chiếm khoảng 1/10 trường hợp. Đường kính ổ loét thường >10mm, có thể lên tới 2cm. Tổn thương kéo dài từ 1 - 2 tuần, thậm chí vài tháng. Khi lành thường để lại sẹo, gây đau đớn nhiều và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt, ăn uống.

Thứ ba, loét miệng dạng Herpes hiếm gặp, chiếm khoảng 1/10 trường hợp. Vết loét rất nhỏ, đường kính 1 - 2mm, thường xuất hiện nhiều cùng lúc. Các vết loét có thể kết hợp lại tạo thành ổ loét lớn, hình dạng không đều. Tồn tại từ 1 tuần đến vài tháng.

Bệnh loét miệng tái phát thường gặp ở bệnh nhân mắc Crohn, Coeliac, HIV, Behcet...Tuy nhiên, các vết loét trong những bệnh lý này không giống loét áp-tơ điển hình. Vì vậy, người bệnh cần đi khám khi có loét miệng bất thường kèm triệu chứng tại các cơ quan khác như: loét da, loét cơ quan sinh dục, sưng đau khớp... Ngoài ra, một số trường hợp loét miệng xuất hiện sau khi dùng thuốc có thể do phản ứng dị ứng thuốc.

Thông thường, nhiệt miệng gây khó chịu nhưng không nguy hiểm và cần thời gian để lành. Tránh những yếu tố gây kích ứng sẽ giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Nếu để tình trạng nhiệt miệng kéo dài có thể khiến người bệnh đau đớn, khó chịu, sốt, nổi hạch.

Các vết loét lớn thường nặng hơn và mất nhiều thời gian hơn để lành. Bất kỳ vết loét nào kéo dài trên 3 tuần đều cần được thăm khám và chẩn đoán. Một số vết loét lớn có thể xuất hiện gần amidan, gây đau nhiều, đặc biệt khi nhai nuốt.

Mặt khác, những vết loét miệng tương tự nhiệt miệng nhưng không gây đau có thể là dấu hiệu của bệnh lý ác tính. Người bệnh cần đến bác sĩ để được thăm khám và loại trừ các bệnh như ung thư miệng.

Do đó, nếu nhiệt miệng không khỏi sau 2 tuần hoặc thường xuyên tái phát, cần đến bác sĩ để được kiểm tra và điều trị phù hợp.

Cách điều trị nhiệt miệng

Đa số vết loét miệng thường vô hại và tự khỏi trong vòng 10 – 14 ngày. Một số trường hợp đặc biệt như loét aphthous nặng hoặc nhiễm herpes simplex ở miệng cần điều trị bằng thuốc tại chỗ (nước súc miệng, thuốc mỡ, gel...).

Các biện pháp giúp kiểm soát triệu chứng và giảm nguy cơ biến chứng

Tránh ăn đồ cay, mặn, chua cho đến khi vết loét lành.

Uống nhiều nước.

Giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ.

Thoa gel sát trùng lên vết loét (nếu cần).

Súc miệng bằng nước ấm hoặc dung dịch muối sinh lý.

Sử dụng thuốc súc miệng đặc hiệu hoặc thuốc mỡ steroid tại chỗ theo chỉ định bác sĩ.

Trong trường hợp nặng, có thể cần dùng thuốc uống theo đơn.

Để phòng tránh nhiệt miệng hiệu quả, cần

Duy trì thói quen vệ sinh răng miệng hàng ngày.

Tránh tiếp xúc với các yếu tố gây kích thích.

Xây dựng lối sống lành mạnh.

Nếu có bất kỳ triệu chứng viêm loét miệng bất thường, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn và điều trị kịp thời.