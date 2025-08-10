Một thói khi đi ngủ có thể làm hại mắt

Các chuyên gia ghi nhận nhiều trường hợp viêm giác mạc, tổn thương giác mạc nặng ở người có thói quen mang kính áp tròng khi đi ngủ.

Đeo kính áp tròng khi ngủ ảnh hưởng đến thụ lực. Ảnh: Freepik.

Kính áp tròng được xem là giải pháp tiện lợi giúp cải thiện thị lực, mang lại sự thoải mái trong sinh hoạt, lái xe hay chơi thể thao. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, loại kính này vẫn tiềm ẩn một số rủi ro, đặc biệt nếu sử dụng không đúng cách.

Theo Tạp chí Y khoa Đại học Havard, các loại kính áp tròng phổ biến gồm kính cứng, kính mềm, dùng hàng ngày hoặc đeo dài ngày. Phần lớn đều an toàn, song vẫn có trường hợp gặp biến chứng nghiêm trọng. Với khoảng 45 triệu người sử dụng ở Mỹ, ngay cả tỷ lệ rủi ro thấp cũng đồng nghĩa với hàng chục nghìn ca gặp vấn đề mỗi năm.

Các triệu chứng thường gặp gồm kích ứng, đau hoặc sưng quanh mắt, nhìn mờ, nhạy sáng, viêm kết mạc, loét giác mạc hay viêm giác mạc nhiễm trùng. Nếu tình trạng kéo dài hoặc nặng lên, người bệnh nên ngừng đeo kính và đi khám ngay.

Một trong những sai lầm phổ biến là ngủ khi đang đeo kính áp tròng không thiết kế cho đeo qua đêm. Hành động này làm tăng đáng kể nguy cơ loét hoặc nhiễm trùng giác mạc.

Một báo cáo năm 2018 ghi nhận 6 trường hợp nhiễm trùng mắt nghiêm trọng sau khi ngủ với kính áp tròng mềm: một người đàn ông bị loét giác mạc sau chuyến đi săn khi ngủ cả đêm với kính; một phụ nữ thường xuyên đeo qua đêm, sử dụng quá hạn và nhiều năm không khám mắt, dẫn tới viêm giác mạc nhiễm trùng; một người khác đeo liên tục hai tuần liền và bị nhiễm trùng ở cả hai mắt. Các trường hợp này phải điều trị kháng sinh dài ngày, thậm chí hai người phải ghép giác mạc và một số vẫn mất thị lực.

Theo ước tính, viêm giác mạc xảy ra ở khoảng 2-20 người trên mỗi 10.000 người đeo kính áp tròng, nhưng mỗi năm vẫn có tới một triệu lượt khám cấp cứu hoặc ngoại trú liên quan đến việc sử dụng kính.

Để giảm nguy cơ, chuyên gia khuyến cáo:

Chỉ ngủ với kính áp tròng khi loại kính đó được bác sĩ chỉ định cho đeo qua đêm, nhưng tốt nhất vẫn nên tháo ra trước khi ngủ.

Sử dụng đúng dung dịch ngâm rửa theo hướng dẫn và bảo quản ở nơi mát.

Rửa tay sạch trước khi chạm vào kính.

Tránh để mỹ phẩm hoặc kem dưỡng dính vào kính.

Giữ hộp kính sạch, khô và thay mới vài tháng một lần.

Thay kính đúng thời hạn khuyến nghị.

Khám mắt định kỳ ít nhất mỗi năm một lần.

Khi mắt đỏ, đau hoặc thị lực thay đổi, cần tháo kính và đi khám ngay.

Nhìn chung, các biến chứng nghiêm trọng do kính áp tròng khá hiếm, phần lớn có thể phòng tránh nếu tuân thủ vệ sinh và bảo quản đúng cách. Đây là một trong những trường hợp mà việc làm đúng quy trình thực sự quyết định an toàn cho đôi mắt.