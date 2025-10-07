Mưa bão chủ động phòng viêm gan A

Viêm gan A có thể bùng phát thành dịch trong điều kiện vệ sinh kém, thiếu nước sạch. Vì vậy, trong mưa bão, ngập lụt, việc chủ động phòng tránh viêm gan A rất quan trọng.

Nước lũ thường mang theo vi khuẩn, virus, rác thải, xác động vật và nhiều nguồn lây nhiễm khác tràn lan ra môi trường sống, khiến điều kiện vệ sinh bị xáo trộn nghiêm trọng. Đây là cơ hội để một loạt bệnh truyền nhiễm phát sinh và lây lan nhanh chóng, đặc biệt ở những khu vực bị chia cắt, thiếu nước sạch, thiếu thực phẩm đảm bảo vệ sinh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,4 triệu trường hợp mắc viêm gan A. Dạng viêm gan này rất dễ lây lan qua thức ăn hoặc nguồn nước bị ô nhiễm.

Viêm gan A là bệnh gan do virus gây ra, có thể biểu hiện từ nhẹ đến nặng. Virus viêm gan A (HAV) được truyền qua đường tiêu hóa, từ nguồn thức ăn và nước uống nhiễm bẩn. Hầu hết người bệnh hồi phục hoàn toàn và có được miễn dịch với bệnh suốt đời.

Nguy cơ mắc bệnh viêm gan A liên quan đến sự thiếu hụt nước sạch và môi trường bị nhiễm bẩn. Hiện nay có vaccine phòng bệnh viêm gan A hiệu quả và an toàn.

Bệnh viêm gan A là bệnh do virus gây tổn thương tế bào biểu mô gan và làm suy giảm chức năng gan. Đây là bệnh lây nhiễm từ người sang người theo đường phân - miệng, do nguồn nước bị nhiễm bẩn hoặc thực phẩm nhiễm virus nhưng chưa được nấu chín kỹ.

Triệu chứng bệnh viêm gan A mùa mưa lũ

Mệt mỏi: Người bệnh cảm thấy mệt mỏi, suy nhược kéo dài mà không rõ nguyên nhân.

Sốt nhẹ: Sốt có thể là dấu hiệu ban đầu, thường đi kèm với cảm giác ớn lạnh và đau nhức cơ bắp.

Buồn nôn và nôn: Cảm giác buồn nôn, nôn mửa và khó chịu ở vùng bụng là những triệu chứng thường gặp.

Đau bụng: Người bệnh có thể cảm thấy đau hoặc khó chịu ở vùng bụng trên, đặc biệt là phía dưới xương sườn bên phải (vùng gan).

Nước tiểu sẫm màu: Một triệu chứng điển hình của viêm gan A là nước tiểu có màu vàng đậm hoặc nâu sẫm, giống như màu trà hoặc cola.

Vàng da và mắt (vàng da): Khi chức năng gan bị suy giảm, bilirubin (một chất màu vàng) tích tụ trong máu, làm da và lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng.

Phân nhạt màu: Phân có thể có màu trắng xám hoặc nhạt hơn so với bình thường, do gan không sản xuất đủ mật để tiêu hóa thức ăn.

Chán ăn: Người bệnh thường mất cảm giác thèm ăn, ăn không ngon miệng, có thể dẫn đến sụt cân.

Ngứa: Một số người mắc viêm gan A có thể bị ngứa toàn thân, do sự tích tụ các chất độc mà gan không lọc được.

Nếu bạn hoặc người thân có các triệu chứng trên, đặc biệt sau mùa mưa lũ khi có nguy cơ nhiễm viêm gan A, cần đi khám bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Bệnh viêm gan A thường tự khỏi trong vòng vài tuần đến vài tháng, nhưng việc theo dõi và chăm sóc y tế là rất quan trọng để tránh các biến chứng.

Các bệnh thường gặp về đường tiêu hóa sau bão lũ thường là tiêu chảy do vi khuẩn E. coli, tả, lỵ, thương hàn, bệnh viêm gan A.

Chủ động phòng bệnh mùa mưa lũ

Trước tiên, cần giữ gìn vệ sinh ăn uống như: ăn chín, uống sôi, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm ôi thiu, không ăn gia súc, gia cầm chết. Khi khu vực bị ngập hoặc chia cắt, hãy ưu tiên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, đóng gói an toàn như mì gói, lương khô, nước đóng chai.

Hãy bảo vệ nguồn nước sinh hoạt. Nếu giếng khoan, giếng khơi bị ngập, cần thau rửa, lọc và khử trùng theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Không nên dùng nước bẩn để rửa mặt, tắm, giặt quần áo hay để trẻ em chơi đùa.

Ngoài ra, cách tốt nhất là tiêm phòng vaccine viêm gan A. Phác đồ vaccine viêm gan A thường tiêm 2 mũi với mũi thứ hai sẽ được tiêm nhắc lại sau khi tiêm mũi đầu từ 6 đến 12 tháng.

Các đối tượng sau được khuyến nghị tiêm vaccine viêm gan A:

- Tất cả trẻ em từ 1 tuổi trở lên.

- Người trưởng thành có nguy cơ cao nhiễm virus viêm gan A như:

Trong gia đình có người bị nhiễm virus HAV (virus gây bệnh viêm gan A)

Người có tính chất công việc hoặc đi du lịch tại những nơi có tỷ lệ mắc bệnh viêm gan A cao

- Nhân viên phòng thí nghiệm hay người làm các công việc có nguy cơ bị phơi nhiễm cao với virus HAV như y tá, nhân viên xử lý nước thải, hộ lý...

- Người mắc các vấn đề sức khỏe khiến nguy cơ nhiễm bệnh viêm gan A tăng như bệnh gan mạn tính, rối loạn đông máu...

- Người sử dụng ma túy trái phép.

Bên cạnh đó, mùa mưa lũ người dân cần tích cực phòng sốt xuất huyết - dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên cả nước. Diệt lăng quăng, đậy kín các dụng cụ chứa nước, loại bỏ vật dụng có thể đọng nước và ngủ màn kể cả ban ngày là những biện pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả.

Đối với các bệnh ngoài da và đau mắt đỏ, tuyệt đối tránh để cơ thể tiếp xúc lâu với nước ngập. Sau khi đi qua vùng nước lũ, nên rửa sạch tay chân bằng nước sạch, lau khô kẽ tay, kẽ chân. Không dùng chung khăn mặt, chậu rửa với người khác.

Điều quan trọng nhất, khi có biểu hiện nghi ngờ bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn. Không tự ý dùng thuốc hay điều trị tại nhà, vì có thể khiến bệnh diễn tiến nặng và lây lan trong cộng đồng.