Mục tiêu dạy bơi mới cho học sinh sau mưa lũ lịch sử

Bộ GD&ĐT ban hành chương trình hướng dẫn dạy bơi an toàn cho học sinh, kỳ vọng các em có kỹ năng bơi và biết sơ cứu người đuối nước.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quyết định số 2993/QĐ-BGDĐT ngày 29/10/2025 phê duyệt Chương trình và Tài liệu hướng dẫn dạy bơi an toàn cho học sinh.

Đây là chương trình dạy bơi an toàn chính thức đầu tiên được Bộ GDĐT phê duyệt, ban hành nhằm thực hiện Quyết định số 1717/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh giai đoạn 2025-2035.

Theo Bộ GD&ĐT, hiện nay, việc dạy bơi trong nhà trường chưa thống nhất về chương trình và nội dung. Nhiều cơ sở giáo dục sử dụng tài liệu từ các nguồn khác nhau, chủ yếu tập trung vào kỹ thuật bơi mà chưa chú trọng trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng phòng, chống đuối nước, tự bảo vệ trong môi trường nước hay kỹ năng cứu hộ an toàn.

Do đó, việc ban hành chương trình và tài liệu hướng dẫn dạy bơi an toàn được kỳ vọng sẽ thống nhất nội dung giảng dạy trên toàn quốc, giúp các địa phương và nhà trường tổ chức dạy học đồng bộ, trang bị đầy đủ kỹ năng cần thiết để học sinh chủ động bảo vệ sức khỏe và tính mạng.

Để đảm bảo chương trình được ứng dụng hiệu quả, Bộ GD&ĐT đã đặt mục tiêu rõ ràng cho từng cấp học.

Cụ thể, mục tiêu cho cấp tiểu học là học sinh được học kiến thức cơ bản về phòng, chống đuối nước và cứu đuối gián tiếp; rèn kỹ năng bơi an toàn và an toàn trong môi trường nước; hình thành ý thức tự rèn luyện năng lực phòng tránh đuối nước.

Đối với cấp THCS, học sinh sẽ được trang bị kỹ năng bơi cơ bản, nâng cao thể lực, kỹ năng ứng phó khi gặp tình huống nguy hiểm dưới nước; biết cách cứu hộ gián tiếp an toàn và nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Trong khi đó, mục tiêu mà Bộ GD&ĐT đặt ra cho học sinh THPT là giúp học sinh có kỹ năng bơi nâng cao, kỹ năng tự cứu khi gặp sự cố; thực hành cứu đuối gián tiếp, sơ cứu người bị đuối nước và củng cố ý thức trách nhiệm xã hội trong phòng, chống đuối nước

Để học sinh đạt được những mục tiêu này, chương trình dạy bơi dự kiến gồm 16 bài, trong đó có 15 bài học và 1 bài kiểm tra - đánh giá, mỗi bài kéo dài từ 60-90 phút. Giáo viên có thể điều chỉnh thời lượng, phương pháp giảng dạy tùy theo điều kiện thời tiết, thể chất và khả năng tiếp thu của học sinh.

Đồng thời, nhằm triển khai chương trình hiệu quả, Bộ GD&ĐT cũng đưa ra quy định chi tiết về điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, tài liệu và kinh phí như sau.

Về cơ sở vật chất: Bể bơi (cố định hoặc di động) phải bảo đảm vệ sinh, độ sâu phù hợp, mặt bể bằng phẳng và an toàn; khu vực xung quanh sạch sẽ, thoáng mát, có khu khởi động, khu thay đồ riêng cho học sinh nam - nữ, thiết bị cứu hộ và nội quy bể bơi.

Về nhân lực: Giáo viên dạy bơi phải được tập huấn và cấp chứng nhận về dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước; có nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế và vệ sinh theo quy định.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu xây dựng kế hoạch và báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai. Sau khóa học, học sinh đạt yêu cầu kiểm tra sẽ được cấp giấy chứng nhận biết bơi an toàn theo nội dung của chương trình.