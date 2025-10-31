168 trường học ở Huế sẵn sàng đón học sinh trở lại sau lũ lịch sử

Sau đợt mưa lũ kéo dài, nhiều trường học tại thành phố Huế đã hoàn tất công tác khắc phục, sẵn sàng đón học sinh trở lại lớp từ ngày 31/10.

Các trường học khẩn trương vệ sinh trường lớp. Ảnh: Huế Ngày Nay.

Chiều 30/10, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Huế, toàn thành phố có 168 trong tổng số 569 trường đủ điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp trở lại. Các trường đã báo cáo Sở GD&ĐT và được yêu cầu thông báo đến học sinh, phụ huynh để triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ năm học.

Với những trường còn lại, công tác dọn dẹp, vệ sinh trường lớp và khắc phục hậu quả mưa lũ vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Dự kiến, các trường này sẽ lần lượt đón học sinh trở lại học bình thường trong những ngày tới, tùy theo tình hình thực tế của từng đơn vị.

Riêng tại một số khu vực còn ngập sâu hoặc bị chia cắt như phường Hóa Châu, phường Phong Dinh, xã Quảng Điền… Sở GD&ĐT yêu cầu các trường chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến, nếu hạ tầng công nghệ thông tin, điện và mạng Internet đảm bảo. Cùng với đó, nhà trường cần xây dựng kế hoạch củng cố kiến thức cho học sinh sau khi trở lại học trực tiếp, tránh để việc học bị gián đoạn.

Với những cơ sở giáo dục gặp khó khăn trong việc khắc phục hậu quả sau lũ, Sở GD&ĐT đề nghị báo cáo kịp thời để được hỗ trợ nhân lực từ các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn. Mục tiêu là sớm ổn định hoạt động dạy học, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên khi trở lại trường.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT TP Huế đã có văn bản chỉ đạo khẩn, đề nghị toàn ngành phát huy tinh thần tương thân tương ái, huy động lực lượng tại chỗ dọn dẹp vệ sinh trường lớp theo phương châm "nước rút đến đâu, bùn hết đến đó". Công tác khắc phục được yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đảm bảo môi trường học tập sạch sẽ, an toàn trước khi đón học sinh trở lại lớp.

Ngoài ra, Sở lưu ý các trường phải đặc biệt quan tâm đến an toàn lao động, điện lưới và phòng tránh tai nạn sông nước trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai.

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 4660/SGDĐT-VP ngày 27/10, Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh để nhắc nhở học sinh không đến gần khu vực sông, suối, ao hồ hoặc nơi có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, nghiêm cấm học sinh sử dụng phương tiện di chuyển đường thủy nếu không có thiết bị cứu sinh đảm bảo an toàn.

Với sự chủ động và tinh thần đoàn kết, ngành giáo dục TP Huế đang nỗ lực từng bước đưa hoạt động dạy và học trở lại bình thường, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh sau những ngày mưa lũ kéo dài.