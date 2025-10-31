Những ngôi trường đóng dày bùn đất sau lũ tại Huế, Đà Nẵng

|
Sáng 31/10, sinh viên Đại học Tài chính - Kế toán (phân hiệu Huế) đã có mặt tại trường Tiểu học Phú Thượng để hỗ trợ nhà trường dọn vệ sinh sau lũ, góp phần giúp các học sinh sớm trở lại trường. Theo thống kê của Sở GD&ĐT Huế, tính đến chiều 30/10, toàn thành phố có 168/569 trường đủ điều kiện tổ chức dạy học trở lại từ ngày 31/10. Các trường thuộc vùng ngập lụt dài ngày như phường Hoá Châu, phường Phong Dinh, xã Quảng Điền... sẽ tổ chức dạy học trực tuyến nếu đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, điện và Internet. Ảnh: FBNT.
|
Sinh viên Đại học Kinh tế (Đại học Huế) cũng ra quân hỗ trợ trường THCS Nguyễn Du dọn dẹp khuôn viên trường sau lũ, giúp các giáo viên và học sinh sớm trở lại dạy và học. Nhóm tình nguyện viên của trường đồng thời đã gom bùn đất, rác thải, khơi thông cống rãnh trên đường Võ Thị Sáu - một trong những tuyến đường bị ngập úng trong đợt mưa lũ. Ảnh: FBNT.
Trong đợt lũ lịch sử những ngày qua, trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP Huế) cũng chịu ảnh hưởng do những đợt nước lũ dâng cao. Nhà trường cho biết trong 3 ngày liên tục, nước lũ lên rồi xuống, rồi lại lên, khiến thầy trò và cán bộ nhà trường vừa phải dọn bùn vừa phải chờ nước rút. Ngoài tập trung dọn lũ, trường THPT Nguyễn Trường Tộ cũng phối hợp với Đoàn trường, các mạnh thường quân để hỗ trợ những học sinh bị cuốn trôi sách vở, phương tiện đi lại, nhà cửa bị ngập sâu, hư hại nặng nề... Ảnh: FBNT.
|
Đại học Phú Xuân (TP Huế) không bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ lịch sử, nhưng sinh viên trường đã cùng nhau ra quân hỗ trợ dọn dẹp các tuyến đường bị ảnh hưởng, thu dọn rác và làm sạch khu vực công cộng xung quanh trường. Nhà trường cho biết dù chịu tác động sau trận lũ, các sinh viên vẫn tình nguyện góp sức cùng người dân để khắc phục hậu quả sau thiên tai. Đồng thời, nhà trường cũng tổ chức sửa xe miễn phí cho học sinh, sinh viên và người dân Huế tại cơ sở 1 của trường. Ảnh: FBNT.
Tại trường THPT Ông Ích Khiêm (Đà Nẵng), mưa lũ tràn vào phòng học, để lại một lớp bùn đất dày trên sân trường. Ngay khi nước rút, nhà trường đã nhanh chóng huy động toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên, cùng với các học sinh, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia ra quân tổng dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả sau lũ. Ngoài ra, nhà trường cũng nhận được sự hỗ trợ từ lực lượng quân đội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và dân quân tự vệ. Qua đó, chỉ sau một buổi ra quân, khuôn viên trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, sẵn sàng đón học sinh trở lại lớp. Ảnh: FBNT.
|
Lực lượng công an, quân đội cũng ra quân hỗ trợ nhiều trường học khác trên địa bàn TP Đà Nẵng để giúp nhà trước khắc phục hậu quả, sớm ổn định công tác dạy và học. Ngoài ra, hàng trăm đoàn viên, thanh niên tình nguyện cũng tham gia thu gom bùn đất, dùng vòi chuyên dụng xịt rửa sân trường, bàn ghế, lau dọn phòng học và khuôn viên các trường học trên địa bàn. Song song với công tác dọn vệ sinh, các đơn vị còn trao tặng hàng trăm phần quà, nhu yếu phẩm, thuốc men, sữa và sách vở cho học sinh vùng lũ, góp phần động viên thầy và trò vượt qua khó khăn, nhanh chóng trở lại trường. Ảnh: Tuổi trẻ Công an Đà Nẵng.
Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.
Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.