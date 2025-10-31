Lý do khiến Nam bộ, TP.HCM mưa dông dai dẳng cả tuần

Không khí lạnh tăng cường kết hợp rãnh áp thấp hoạt động mạnh khiến TP.HCM và Nam bộ liên tục có mưa lớn, dông kéo dài nhiều ngày, nguy cơ ngập cục bộ tại vùng trũng thấp.

Người dân TP.HCM bì bõm trong cơn mưa lớn chiều 8/10. Ảnh: Khương Nguyễn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 1-2 ngày tới, khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam bộ - Nam Trung bộ và giữa Biển Đông hoạt động tốt.

Với sự hoạt động của các yếu tố trên, từ ngày 31/10 đến chiều 2/11, khu vực TP.HCM dự báo có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 70-140 mm, có nơi trên 140 mm. Cùng thời gian này, toàn khu vực Nam bộ cũng sẽ có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi vượt 150 mm.

Ngoài ra, dự báo trong tuần đầu tháng 11, Biển Đông có thể có áp thấp hoặc bão và rãnh áp thấp tiếp tục duy trì, khiến thời tiết Nam bộ và TP.HCM còn nhiều ngày có mưa, đặc biệt vào chiều tối và tối.



Trước tình hình này, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cũng có thể gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, vùng đô thị có hệ thống thoát nước kém, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt.

Người dân cần chủ động theo dõi bản tin dự báo thời tiết, hạn chế di chuyển vào giờ cao điểm mưa lớn và có biện pháp bảo vệ tài sản, phương tiện để giảm thiểu thiệt hại.