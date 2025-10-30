Sản phẩm xịt thơm phòng của Muji bị phát hiện nhiễm khuẩn do quy trình quản lý vệ sinh sai sót. Công ty mẹ tại Nhật Bản thông báo thu hồi 600.000 sản phẩm liên quan.

Muji thu hồi 600.000 sản phẩm đã phân phối. Ảnh: Muji.

Ngày 30/10, tập đoàn Ryohin Keikaku (Nhật Bản), công ty mẹ của thương hiệu MUJI, thông báo thu hồi khoảng 600.000 chai xịt phòng thuộc dòng sản phẩm hương thơm nội thất phổ biến.

Theo Kyodo News, đợt thu hồi này liên quan đến 11 loại xịt thơm phòng, bao gồm các dòng Woody và Green, được phát hành từ tháng 9/2024. Muji cho biết nhà sản xuất đã báo cáo về sự thiếu sót trong khâu kiểm soát vệ sinh sản xuất, dẫn đến tình trạng sản phẩm bị nhiễm khuẩn.

Theo thương hiệu lối sống Nhật Bản, dòng xịt phòng này chứa nhiều loại tinh dầu thiên nhiên, mang lại cảm giác thư giãn, thoải mái và dễ ngủ cho người dùng. Sản phẩm hiện vẫn chưa được phân phối chính thức tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc). Do đó, hoạt động thu hồi không diễn ra ở thị trường này.

Sản phẩm xịt phòng nhiễm khuẩn của Muji bị thu hồi. Ảnh: Muji.

Đại diện Ryohin Keikaku cho biết: “Loại vi khuẩn được phát hiện là chủng thường gặp trong môi trường sống. Khả năng gây hại cho sức khỏe người dùng được đánh giá là rất thấp”.

Công ty khẳng định chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp khách hàng nào bị ảnh hưởng sức khỏe. Song, người tiêu dùng vẫn có thể đổi trả và nhận hoàn tiền tại các cửa hàng hoặc thông qua website chính thức.

Ba sản phẩm khác trong cùng dòng xịt phòng, gồm Oyasumi Blend (hỗ trợ giấc ngủ), Kutsurogi Blend (thư giãn) và Sukkiri Blend (tươi mát), do các nhà máy khác sản xuất, vì thế không bị ảnh hưởng và nằm ngoài diện thu hồi.

Sự việc trên được đánh giá là ảnh hưởng ít nhiều đến uy tín thương hiệu, đặc biệt trong bối cảnh Muji quyết định đóng cửa loạt cửa hàng tại thị trường Trung Quốc trong năm nay.

Các chi nhánh tại Bắc Kinh, Tế Nam, Trường Sa, Thượng Hải hay Tô Châu đều đưa ra thông báo dừng hoạt động, khiến khách hàng đặt câu hỏi về hoạt động kinh doanh của nhãn hàng Nhật Bản.

Phản hồi vào tháng 8, đại diện Muji cho biết hoạt động này là một phần của kế hoạch điều chỉnh hoạt động dựa trên hiệu quả bán hàng. Đây là chiến lược bình thường, nhằm giải quyết tình trạng lượng khách hàng giảm sút tại một số khu vực.

Muji sở hữu chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, từ phát triển, sản xuất đến phân phối sản phẩm ra thị trường. Theo các nhà phân tích, sự điều chỉnh mang tính chiến lược của thương hiệu trong năm nay là cần thiết.

Doanh nghiệp có động thái đóng cửa các chi nhánh kém hiệu quả để giảm bớt áp lực tài chính, từ đó tập trung nguồn ngực vào các cửa hàng flagship đem lại lợi nhuận cao. Đây là sự chuyển đổi từ chiến lược mở rộng quy mô sang ưu tiên lợi nhuận.