Mỹ nương tay với xe xăng

Chính quyền Mỹ xóa bỏ khoản phạt dành cho các nhà sản xuất ôtô không đáp ứng tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu, mở ra cơ hội để Big Three tập trung trở lại vào xe xăng.

Theo Carscoops, Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) mới đây vừa xóa bỏ khoản phạt dành cho các nhà sản xuất ôtô không đáp ứng tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu (CAFE). Động thái “nhẹ tay” này được cho là sẽ giúp các hãng xe Mỹ tiết kiệm hàng tỷ USD mỗi năm.

Bên cạnh đó, việc tránh được các khoản phạt cũng sẽ cho phép các nhà sản xuất ôtô Mỹ tiếp tục tập trung mạnh hơn vào bán tải và SUV cỡ lớn - những phân khúc phát thải nhiều nhưng đồng thời sở hữu biên lợi nhuận cao.

Tờ Wall Street Journal dẫn phát ngôn công khai của CEO Stellantis Antonio Filosa, cho rằng chính sách này sẽ mang lại rất nhiều lợi nhuận bổ sung cho Stellantis.

CEO General Motors Mary Barra thì cho rằng điều này sẽ mang lại cơ hội để nhà sản xuất ôtô Mỹ tiếp tục kinh doanh xe động cơ đốt trong (ICE) trong thời gian dài hơn. Nữ lãnh đạo General Motors không quên nhấn mạnh mức lợi nhuận cao của nhóm xe này.

CEO Jim Farley của Ford cũng đồng tình, nhận định đây là một cơ hội trị giá hàng tỷ USD trong vài năm tiếp theo.

Các mẫu "xe Mỹ" cỡ lớn, ngốn xăng có thể tiếp tục xuất hiện trên đường phố Mỹ. Ảnh: Stellantis, Ford.

Theo Carscoops, cả Stellantis, General Motors và Ford đều đã bỏ ra hàng tỷ USD để phát triển xe điện, chi trả các khoản phạt CAFE cùng nhiều công nghệ liên quan khác, nhằm phát triển danh mục sản phẩm theo hướng bền vững hơn.

General Motors từng cam kết sẽ chỉ sản xuất xe điện vào năm 2035, Ford thì lên kế hoạch phát triển một mẫu SUV thuần điện ba hàng ghế tại Canada. Stellantis cũng gây chú ý khi khai tử động cơ HEMI, ra mắt thế hệ tiếp theo của Charger với duy nhất hệ truyền động điện.

Những diễn biến hiện tại cho thấy Big Three ngành công nghiệp ôtô Mỹ đều phải đối diện không ít khó khăn trong phân khúc xe điện. Cả ba được cho là sẽ tìm cách quay lại xe ICE - nhóm phương tiện đã được chứng minh là hiệu quả về mặt lợi nhuận.

Stellantis sẽ công bố thông tin mới về sự trở lại của Dodge Charger thuần xăng trong vài ngày tới. Ford sẽ sản xuất bán tải ở Canada thay vì SUV điện 3 hàng ghế, còn General Motors từ lâu đã không còn nhắc đến mục tiêu điện hóa hoàn toàn vào năm 2035.

Kế hoạch phát triển SUV điện 3 hàng ghế của Ford bị hủy bỏ. Ảnh: Ford.

Theo Carscoops, sự chuyển hướng này là hợp lý nếu xét đến yếu tố thị trường. Khách hàng Mỹ có xu hướng tiếp tục mua các mẫu xe cỡ lớn, tiêu tốn nhiều nhiên liệu trong thời gian dài.

“Người Mỹ thích ôtô cỡ lớn. Các hãng xe Mỹ sẽ xem xét liệu có thể sản xuất thêm bao nhiêu SUV cỡ lớn, bởi họ sẽ bán được nhiều xe và kiếm được rất nhiều tiền”, Adam Lee - chủ tịch của Lee Auto Malls - nhận định.

Vị này đồng thời bày tỏ quan ngại nếu các nhà sản xuất ôtô địa phương không tiếp tục đầu tư vào xe điện, Mỹ sẽ trở nên tụt hậu về tính bền vững cũng như công nghệ.

Chuyên trang Carscoops nhận định các nhà sản xuất ôtô Mỹ sẽ không thể ngay lập tức từ bỏ mảng xe điện, nhưng trọng tâm nhiều khả năng sẽ có sự thay đổi trong vài năm tiếp theo.