Nam bảo vệ tàu metro TP.HCM bị đánh túi bụi vì nhắc khách giữ trật tự

Đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM cho biết đơn vị đang phối hợp cùng cơ quan chức năng về vụ việc nam nhân viên bảo vệ bị hành hung ngày 26/10.

Cảnh nam bảo vệ tàu metro TP.HCM bị khách đánh tới tấp Video ghi lại cảnh 2 nam hành khách hành hung nam bảo vệ tàu metro số 1 gây chú ý. Đại diện tuyến đường sắt đô thị đang làm việc với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.

Sáng 27/10, đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM xác nhận nam thanh niên diện đồng phục bảo vệ bị hành hung trên tuyến metro số 1 xuất hiện trong clip lan truyền ngày 26/10 là nhân viên bảo vệ do đơn vị này thuê.

Theo lời kể của ban quản lý tàu, sự việc xảy ra vào lúc 17h06 ngày 26/10, trên tàu số 1604 tại ga Thủ Đức. Thời điểm đó, anh T.H.N.M. (thuộc Công ty Bảo vệ Thái Long) nhắc nhở hành khách giữ trật tự, tránh làm ảnh hưởng người xung quanh. Sau đó, hai nam thanh niên bất ngờ xông đến tác động vật lý khiến người này không kịp trở tay.

Đơn vị quản lý cho biết ngay khi sự việc xảy ra, công ty đã thông tin đến Công an phường Thủ Đức theo quy chế, đồng thời phối hợp cùng cơ quan chức năng đến hiện trường, tiếp nhận giải quyết theo quy định.

"Hiện cơ quan công an đã lập hồ sơ vụ việc, tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định. Chúng tôi sẽ thông tin cụ thể sau khi có kết quả chính thức", người đại diện cho hay.

Trong khi đó, Công an phường Thủ Đức thông tin nhanh đơn vị đang làm việc với các bên liên quan. Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn bắt nguồn từ hành vi nhắc nhở hành khách giữ trật tự.

Trước đó, tối 26/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hai thanh niên mặc áo đen đánh tới tấp một nam nhân viên diện đồng phục bảo vệ tàu metro số 1 tuyến Bến Thành - Suối Tiên. Một số hành khách cảm thấy bất bình, lao vào can ngăn nhưng hai người này không có ý định dừng tay.