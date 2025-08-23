Nam cảnh sát Trung Quốc gây sốt vì lộ cơ bắp khi cứu người đuối nước

Không chỉ được khen là anh hùng vì hành động dũng cảm, Li Shuda còn thành hiện tượng với khoảnh khắc lộ cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo phông sau khi cứu người đuối nước.

Khoảnh khắc Li bước lên từ dưới nước, lộ cơ bắp dưới áo phông ướt sũng vô tình gây sốt mạng xã hội.

Ngày 24/7, khi đang nằm nghỉ ngơi trên bãi biển Vạn Ninh (tỉnh Hải Nam), Li Shuda - sĩ quan thuộc Cục Công an Vạn Ninh - phát hiện người đàn ông đang vùng vẫy dưới nước. Nạn nhân là người đàn ông họ Ye, bị sóng cuốn trôi trong lúc đang vui chơi, SCMP đưa tin.

"Tôi đang tắm nắng thì thấy nhóm người đang chơi đùa. Một trong số họ đột nhiên bị dòng nước cuốn xuống. Ban đầu, tôi nghĩ họ chỉ đùa giỡn, nhưng sau 3-4 phút không thấy anh ấy ngoi lên, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Khi thấy anh ấy bắt đầu chìm, tôi vội vàng lao xuống và đẩy anh ấy về phía rạn san hô", Li kể lại.

Với kỹ năng bơi lội tốt và am hiểu vùng biển địa phương, Li nhanh chóng tiếp cận Ye, lúc này đang nửa tỉnh nửa mê, giữ chặt nạn nhân từ phía sau để tránh bị chìm thêm. Li dùng một tay phối hợp với một người cứu hộ khác đưa Ye bơi về phía rạn san hô gần đó.

Khi đến rạn san hô, Ye quá yếu, không thể trèo lên từ phía trước, khiến cả hai người cứu hộ phải quay sang phía bên kia. Sau gần 30 phút nỗ lực, cuối cùng họ cũng đẩy được Ye lên rạn san hô. Sau đó, Li bơi trở lại để lấy thiết bị cứu sinh và đưa Ye vào bờ thành công.

Nam cảnh sát từng nhiều lần giải cứu người đuối nước.

Ngày 28/7, Ye tặng Li một tấm biểu ngữ lụa như một cử chỉ biết ơn. "Tôi nợ anh ấy mạng sống này. Tôi thực sự biết ơn", Ye bày tỏ.

Đây không phải lần đầu tiên Li giải cứu thành công người đuối nước. Hồi tháng 5, anh cũng cứu sống một người bị đuối nước ở vùng biển này.

"Là một cảnh sát, tôi mang trong mình ý thức sâu sắc về sứ mệnh và danh dự. Sẵn sàng hành động trong những thời khắc quan trọng là một phần con người tôi. Tôi sẽ tiếp tục bảo vệ sự an toàn của vùng biển ven bờ Vạn Ninh", Li bày tỏ.

Sau khi câu chuyện về hành động đẹp lan truyền, Li Shuda còn nổi tiếng với lý do bất ngờ hơn: bức ảnh chụp khoảnh khắc anh bước lên khỏi dòng nước với chiếc áo phông ướt sũng, để lộ cơ bắp cuồn cuộn khiến dân mạng "dậy sóng".

Li sở hữu thân hình cơ bắp cuồn cuộn, làn da rám nắng.

Sự chú ý của công chúng nhanh chóng chuyển từ lòng dũng cảm đổ dồn sang khuôn ngực rắn chắc, dáng đi mạnh mẽ và khuôn mặt điển trai của Li. Nhiều bình luận vui vẻ ca ngợi cả lòng tốt lẫn ngoại hình của anh.

"Đúng là tâm sinh tướng, đẹp người, đẹp cả nhân cách","Anh ấy có trách nhiệm và còn đẹp trai nữa, anh đã có người yêu chưa?", "Cho tôi liên hệ của anh Li, tôi cũng muốn nhảy xuống biển", dân mạng hài hước bày tỏ.