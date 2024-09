Naomi Campbell phủ nhận ăn chặn từ thiện

Siêu mẫu 54 tuổi cho biết chưa bao giờ làm từ thiện vì lợi ích cá nhân và cũng không được trả tiền khi đảm nhận các vai trò trong tổ chức Fashion for Relief.

Naomi Campbell đã đáp trả khi bị cấm làm người ủy thác từ thiện trong vòng 5 năm, sau một cuộc điều tra của cơ quan giám sát phát hiện bằng chứng về hành vi gian lận tài chính tại tổ chức từ thiện Fashion for Relief do bà sáng lập.

Cuộc điều tra của Ủy ban từ thiện phát hiện ra rằng hàng nghìn USD đã được chi cho phòng khách sạn sang trọng, dịch vụ spa, mua thuốc lá và chi phí an ninh cá nhân cho chính Campbell. Báo cáo nêu rõ từ tháng 4/2016 đến tháng 7/2022, chỉ có chưa đến 1/10 (8,5%) tổng chi tiêu của tổ chức từ thiện là cho các khoản tài trợ từ thiện.

Tờ Independent đưa tin vào ngày 27/9, siêu mẫu người Anh đã lên tiếng cho biết cuộc điều tra "có sai sót nghiêm trọng".

"Sau khi xem xét kỹ lưỡng báo cáo của Ủy ban từ thiện liên quan đến Fashion for Relief (Anh), tôi thấy kết luận của họ không đầy đủ và gây hiểu lầm khi kiểm tra bằng chứng. Trước hết, tôi thừa nhận rằng với tư cách người đại diện cho Fashion for Relief, tôi phải chịu trách nhiệm cuối cùng về hành vi của tổ chức. Thật không may, tôi không tham gia vào các hoạt động hàng ngày của tổ chức và tôi đã giao phó việc quản lý pháp lý và hoạt động cho những người khác", bà tuyên bố.

Siêu mẫu 54 tuổi cho biết đã chỉ thị cho các cố vấn mới tiến hành một cuộc điều tra chi tiết về những gì đã xảy ra.

"Thứ hai, tôi chưa bao giờ thực hiện công tác từ thiện vì lợi ích cá nhân, và tôi cũng sẽ không bao giờ làm như vậy. Tôi đã dành gần 30 năm cuộc đời mình cho các sáng kiến ​​từ thiện và thực sự quan tâm đến giá trị và tác động của công việc mình làm", bà tiếp tục.

Naomi Campbell nói rằng chưa bao giờ được trả tiền cho vai trò trong tổ chức từ thiện.

Campbell nói rằng bà chưa bao giờ được trả tiền cho vai trò của mình trong tổ chức từ thiện Fashion for Relief và tự trả mọi chi phí cá nhân thay vì gửi hóa đơn cho tổ chức.

"Thông thường, tôi sẽ sắp xếp công việc từ thiện của mình với các nhiệm vụ được trả lương, bao gồm chi phí đi lại và các chi phí liên quan. Trong trường hợp không thể thực hiện được, tôi hoặc bạn bè riêng sẽ chi trả các chi phí này. Trên thực tế, về chi phí khách sạn cụ thể được đề cập trong báo cáo, khách sạn đã xác nhận tất cả khoản phí đã được đại lý du lịch cá nhân của tôi thanh toán, và đại lý này sau đó cũng xác minh rằng chúng đã được bên thứ ba không liên kết với quỹ hoàn trả trực tiếp", Campbell trình bày.

Cuối cùng, "báo đen" của làng mốt tin rằng một số khía cạnh của báo cáo "có nhiều sai sót nghiêm trọng".

Bà dự định xem xét tất cả phương án, bao gồm cả việc yêu cầu kháng cáo, để đảm bảo rằng báo cáo trình bày một cách công bằng và chính xác về hoạt động của mình và tổ chức từ thiện.

"Trải nghiệm lần này chỉ củng cố thêm quyết tâm của tôi trong việc tiếp tục tạo ra tác động tích cực trên thế giới. Tôi biết ơn sự ủng hộ không ngừng nghỉ của các nhà tài trợ, đối tác và những người ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi vô cùng trân trọng sự tin tưởng và kiên nhẫn của các bạn trong thời điểm đầy thử thách này khi chúng tôi đang nỗ lực giải quyết các vấn đề và trở nên mạnh mẽ hơn trong sứ mệnh giúp đỡ những người đang gặp khó khăn", tuyên bố của bà kết luận.

Fashion for Relief được thành lập năm 2005, với mục đích ban đầu là quỹ cứu trợ đói nghèo. Tổ chức từ thiện này đã xây dựng các buổi trình diễn gây quỹ tại những kinh đô thời trang trên khắp thế giới bao gồm London (Anh) và New York (Mỹ).

Fashion for Relief đã bị giải thể vào đầu năm nay khi các nhà quản lý tạm thời phát hiện ra rằng tổ chức này thực sự đã mất khả năng thanh toán, không đủ tiền mặt để trả cho các chủ nợ.