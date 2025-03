Emma Nhất Khanh táo bạo

#5. Doãn Hải My - 5/10 điểm: Doãn Hải My tiếp tục mắc lỗi lựa chọn trang phục nuốt dáng trong tuần qua. Vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu diện chiếc váy tông hồng không tay dáng suông. Ở một số góc chụp, mẫu đầm khiến vòng 2 của nàng WAG trở nên to bất thường. Tông màu sáng càng khiến phần thân trên trở nên lớn hơn thực tế. Dù sở hữu vóc dáng cao, thanh mảnh, Doãn Hải My vẫn không thể chinh phục thiết kế này. Đây cũng không phải lần duy nhất vợ Văn Hậu mắc lỗi chọn váy áo dìm dáng trong thời gian gần đây. Ảnh: @_doanhaimy.