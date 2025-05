Ngân Collagen đang bán sản phẩm giảm cân ra sao?

Sản phẩm giảm cân của Ngân Collagen được giới thiệu với hàng loạt công dụng "thần kỳ" như thanh lọc cơ thể, loại bỏ mỡ xấu và mỡ nội tạng, giảm mỡ toàn thân, cân bằng đường huyết.

Ngân Collagen là tên gọi của Trần Thị Bích Ngân, được biết đến là doanh nhân có tiếng tại Cần Thơ. Ảnh: FBNV.

Những ngày qua, cái tên Ngân Collagen (tên thật là Trần Thị Bích Ngân) bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, sau màn "khẩu chiến" với DJ Ngân 98 (tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân). Cuộc đối đầu giữa hai nhân vật cùng tên "Ngân" không chỉ gây chú ý bởi những phát ngôn qua lại, mà còn bởi điểm chung đáng chú ý là đều quảng bá cho các sản phẩm giảm cân.

Câu chuyện càng "nóng" hơn khi ngày 26/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát đi công văn khẩn gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, yêu cầu nhanh chóng kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm một số sản phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo.

"Giảm 3-5 kg sau liệu trình 15 ngày"

Trên các nền tảng thương mại điện tử, tài khoản TikTok Trần Thị Bích Ngân liên tục đăng tải những video quảng cáo loạt sản phẩm giảm cân. Nổi bật trong số đó là "Kẹo táo thải mỡ bụng" và "N-collagen Chanh plus". Đây cũng chính là hai sản phẩm thuộc diện kiểm tra của Bộ Y tế.

Chúng được giới thiệu với hàng loạt công dụng "thần kỳ" như thanh lọc cơ thể, thải độc tố, loại bỏ mỡ xấu và mỡ nội tạng, giảm mỡ toàn thân, đồng thời giúp cân bằng đường huyết.

Theo lời quảng cáo của Ngân Collagen, chỉ cần ăn uống bình thường nhưng dùng detox hàng ngày sẽ giúp cơ thể không hấp thụ, đi vệ sinh vào mỗi sáng để đào thải mỡ thừa.

"Kẹo táo thải mỡ bụng" và "N-collagen Chanh plus" là hai sản phẩm thuộc diện kiểm tra của Bộ Y tế. Ảnh: Bachhoathaoduoc.

Đáng chú ý, các video quảng bá còn nhấn mạnh rằng sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, nguyên liệu nhập khẩu cao cấp, và đặc biệt là "đã được Bộ Y tế cấp phép".

Một số clip của Ngân Collagen trên TikTok cam kết hiệu quả cụ thể: "Mỗi ngày uống 1-2 viên, sau một tuần giảm 1-2 cm vòng bụng, hiệu quả trên mọi cơ địa. Một liệu trình detox chanh có thể giảm từ 3-5 kg chỉ sau 15 ngày sử dụng".

Tuy nhiên, theo Cục An toàn thực phẩm, qua kiểm tra, rà soát trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến, kết quả cho thấy Cục chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho sản phẩm có tên "Kẹo táo thải mỡ bụng" và "N-collagen chanh plus".

Từng bị cảnh báo vẫn tiếp tục quảng cáo sản phẩm giảm cân

Vào tháng 3/2022, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát đi cảnh báo về nội dung quảng cáo vi phạm pháp luật liên quan sản phẩm "Trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen" trên một số website. Đây chính là "phiên bản cũ" của viên uống "N-collagen Chanh plus" đang được quảng bá rầm rộ hiện nay.

Theo Cục An toàn thực phẩm, nội dung quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Ngân Collagen gây chú ý trên mạng xã hội với hình ảnh một "phú bà" sang chảnh, thường xuyên chia sẻ về cuộc sống xa hoa, hàng hiệu và các quan điểm sống cá nhân. Ảnh: FBNV.

Các sản phẩm này được xác định do Công ty TNHH Sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển (Đan Phượng, Hà Nội) sản xuất, và do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen (quận 8, TP.HCM) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Sau khi bị cảnh báo, sản phẩm trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen nhanh chóng được "tái xuất" với diện mạo mới, đổi tên thành "N-collagen Chanh plus" phiên bản mới, với hình thức thực phẩm bổ sung, đồng thời tiếp tục được quảng bá rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội.

Hiện tại, viên nén N-collagen Chanh plus phiên bản mới được phân phối bởi Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen, địa chỉ: 28 Đường 16, KĐT Cảnh Sông Phú, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM.

Sự thật sau những sản phẩm giảm cân "thần kỳ"

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đơn vị này từng tiếp nhận không ít trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc nặng sau khi sử dụng thực phẩm chức năng giảm cân, cà phê hay kẹo giảm cân.

Thành phần chủ yếu gây độc được xác định là sibutramin. Sibutramin trước đây là một thuốc dùng đường uống để điều trị béo phì. Tuy nhiên, qua quá trình sử dụng tại nhiều nước đã có các báo cáo về những trường hợp ngộ độc khi sử dụng thuốc này để giảm cân, bao gồm các trường hợp nặng và tử vong.

"Đã có bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu, co giật, tổn thương não, nguy hiểm đến tính mạng," bác sĩ Nguyên nhấn mạnh. Trung tâm Chống độc cũng đã nhiều lần phát đi cảnh báo đến các cơ quan chức năng và công chúng về mối nguy hiểm tiềm ẩn từ các sản phẩm này.

Ngoài sibutramin, các sản phẩm giảm cân khác còn chứa những thành phần đáng lo ngại như phenolphthalein, caffeine liều cao, synephrine...

Bác sĩ Nguyên khẳng định: "Đến nay, chưa có bất kỳ loại thực phẩm chức năng, trà thảo dược hay viên uống nào được chứng minh là có thể giảm cân an toàn, hiệu quả mà không cần kết hợp với tập thể dục và ăn kiêng".

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) thẳng thắn chia sẻ: "Tôi đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc phối hợp xử lý hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng, vốn gây tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, việc truy cứu trách nhiệm một số cán bộ Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế vừa qua đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ người dân".

Tuy nhiên, ông Hòa nhấn mạnh vấn nạn hàng giả, hàng nhái không phải chỉ mới xuất hiện trong vài tháng gần đây mà đã tồn tại dai dẳng suốt nhiều năm, gây phẫn nộ trong dư luận.

Theo đại biểu, các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng không ẩn náu nơi rừng núi hoang vu, mà phần lớn là ở những vị trí thuận tiện giao thông, nhà xưởng khang trang. "Vậy mà cơ quan chức năng lại không phát hiện thì quả thật khó hiểu", ông đặt câu hỏi.

Ông Hòa kiến nghị xử lý nghiêm minh, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cán bộ tiếp tay, bao che cho hành vi vi phạm.