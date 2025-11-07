Nghi phạm trộm bảo tàng Louvre là sao mạng Pháp có 15 tiền án

Cảnh sát Pháp xác định một trong bốn nghi phạm vụ trộm trang sức hoàng gia tại Louvre là cựu bảo vệ bảo tàng, đồng thời là influencer nổi tiếng với những màn biểu diễn mô tô mạo hiểm.

Pierre Moscovici, Chủ tịch của Tòa án Kiểm toán Pháp (Cour des Comptes), trình bày báo cáo về Bảo tàng Louvre vài tuần sau vụ trộm trị giá hơn 100 triệu USD trong một cuộc họp báo ở Paris ngày 6/11. Ảnh: Sarah Meyssonnier/Reuters.

Theo tờ Le Parisien, nghi phạm 39 tuổi Abdoulaye N. bị bắt tại nhà riêng ở Aubervilliers, ngoại ô Paris (Pháp), 6 ngày sau vụ trộm hôm 19/10.

Cảnh sát cho biết dấu vết ADN của anh ta được tìm thấy tại hiện trường, bao gồm trên tủ trưng bày, găng tay, áo phản quang và thiết bị cắt kim loại bị bỏ lại. Abdoulaye N. bị tình nghi là một trong hai người đột nhập vào phòng trưng bày Apollo của bảo tàng qua cửa sổ không khóa, rồi tẩu thoát bằng xe mô tô.

Trên mạng xã hội, Abdoulaye N. được biết đến với biệt danh Doudou Cross Bitume. Anh thường đăng các video biểu diễn mô tô, du lịch quanh Paris và hướng dẫn luyện tập thể hình trên YouTube, Instagram và TikTok. Trong nhiều video, anh xuất hiện cùng chiếc Yamaha TMax – trùng khớp với mẫu xe được sử dụng trong vụ bỏ trốn khỏi Louvre.

Trước khi bị bắt, Abdoulaye N. từng làm việc cho UPS, Toys“R”Us và từng là bảo vệ tại Trung tâm Pompidou – một trong những bảo tàng nghệ thuật đương đại nổi tiếng của Paris.

Tuy nhiên, hồ sơ pháp lý của anh khá dày với 15 tiền án, bao gồm tàng trữ và vận chuyển ma túy, lái xe không bằng, gây nguy hiểm cho người khác và tham gia một vụ cướp cửa hàng trang sức năm 2014. Theo Công tố viên Paris Laure Beccuau, một nghi phạm khác trong vụ trộm Louvre cũng từng bị kết án trong chính vụ cướp này.

Ngoài vụ án hiện tại, Abdoulaye N. còn đang chờ xét xử tại tòa án Bobigny (ngoại ô Paris) vào ngày 5/11, trong một vụ khác liên quan đến phá hoại tài sản công. Vụ việc này xảy ra khi anh đập gương và làm hỏng cửa phòng giam lúc bị tạm giữ năm 2019 vì cáo buộc trộm cắp, sau đó được tuyên trắng án, theo Associated Press.

Dù cảnh sát đã bắt giữ nhiều nghi phạm, bộ trang sức hoàng gia bị đánh cắp đến nay vẫn chưa được tìm thấy.