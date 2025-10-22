Ngôi chùa nơi phát hiện 3 thi thể người Hàn Quốc ở Campuchia

|
Hãng thông tấn Yonhap đưa tin ngày 21/10, 3 ba thi thể công dân Hàn Quốc được phát hiện đang bảo quản trong phòng lạnh của chùa Tuek Thla, Phnom Penh, Campuchia. Đây cũng là nơi vừa tiến hành hỏa táng nam sinh đại học người Hàn bị sát hại tại “trại lừa đảo” Campuchia. Ảnh: Hello Angkor.
|
Chùa Tuek Thla nằm tại phường Tuek Thla, quận Sen Sok, cách trung tâm thủ đô khoảng 5 km. Địa điểm có quy mô lớn với chính điện, bảo tháp và khu nhà tăng được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, được xem là một trong những cơ sở tôn giáo lâu đời của Phnom Penh. Theo Khmer Times, chùa Tuek Thla không phải điểm tham quan thông thường như chùa Phnom hay Ounalom, mà chủ yếu phục vụ nghi lễ tôn giáo và tang lễ của người dân thành phố. Ảnh: Hello Angkor.
Kiến trúc tổng thể chùa mang dáng dấp của phong cách chùa Trung Hoa với mái ngói ba tầng dốc. Phần đầu mái chính phía trước và phía sau đều có trang trí “chofah” (đầu mái nhọn) và các tượng rồng (naga) uốn lượn ở hai đầu. Ảnh: Hello Angkor.
|
Trong khuôn viên chùa có một kho lạnh bảo quản thi thể và lò hỏa táng quy mô lớn, được chính quyền thành phố chỉ định sử dụng trong giai đoạn dịch Covid-19. Chính chức năng này khiến chùa Tuek Thla được biết đến nhiều hơn trên truyền thông gần đây. Ảnh: Khmer Times.
|
Kong Chandara, 44 tuổi, là người phụ trách quản lý tang lễ và hỏa táng tại chùa Toek Thla. Ảnh: Khmer Times.
|
Liên quan sự việc phát hiện thi thể 3 công dân Hàn Quốc tại Tuek Thla, cảnh sát địa phương khẳng định nạn nhân “chết vì nguyên nhân tự nhiên”, Korea JoongAng Daily đưa tin. Cùng ngày, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia lên tiếng xác nhận không tìm thấy ai trong số thi thể liên quan đến tội phạm. Ảnh: Hello Angkor.
|
Trước đó, một nhân viên tại lò hỏa táng của chùa cho biết trên The Korea Times: "Mỗi năm có khoảng 3-4 thi thể người Hàn Quốc đưa tới đây", chủ yếu là người trẻ. Thông tin này góp phần lý giải vì sao Tuek Thla thường xuất hiện trong tin tức khi có vụ việc liên quan công dân nước ngoài tại Phnom Penh. Trong ảnh, quang cảnh phòng quàn (nơi đặt và viếng thi hài/linh cữu) của chùa Tuek Thla vào ngày 19/10. Ảnh: Yonhap.
|
Hiện chùa Tuek Thla vẫn hoạt động bình thường như một cơ sở tôn giáo địa phương. Một số trang du lịch như Hello Angkor và Trip.com liệt kê nơi đây như một điểm đến có thể ghé thăm trong các tour riêng, song không nằm trong danh sách các điểm du lịch chính thức của Phnom Penh. Du khách khi đến chùa được khuyến cáo ăn mặc lịch sự, hạn chế chụp ảnh và tôn trọng không gian tang lễ. Trong ảnh, các quan chức thuộc Cơ quan Giám định Pháp y Quốc gia, cảnh sát cùng các nhân viên liên quan của Hàn Quốc và Campuchia khám nghiệm tử thi nam sinh Park tại chùa Tuek Thla ở thủ đô Phnom Penh ngày 20/10. Ảnh: News1.
