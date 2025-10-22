Ngôi chùa nơi phát hiện 3 thi thể người Hàn Quốc ở Campuchia

Chùa Tuek Thla nằm tại phường Tuek Thla, quận Sen Sok, cách trung tâm thủ đô khoảng 5 km. Địa điểm có quy mô lớn với chính điện, bảo tháp và khu nhà tăng được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, được xem là một trong những cơ sở tôn giáo lâu đời của Phnom Penh. Theo Khmer Times, chùa Tuek Thla không phải điểm tham quan thông thường như chùa Phnom hay Ounalom, mà chủ yếu phục vụ nghi lễ tôn giáo và tang lễ của người dân thành phố. Ảnh: Hello Angkor.