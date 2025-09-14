Ngôi miếu chỉ mở cửa theo thuỷ triều tại TP.HCM

Miếu Bà tọa lạc trên đảo Hòn Bà, thuộc phường Vũng Tàu, TP.HCM. Do cách đất liền bởi bãi đá, miếu lộ ra khi thuỷ triều xuống.

Hòn Bà là hòn đảo duy nhất tại khu này, cách chân Núi Nhỏ và mũi Nghinh Phong khoảng hơn 200 m. Đảo rộng khoảng hơn 5.000 m2, được bao phủ bởi màu xanh của rừng dừa, rừng dương, hoa sứ và cau… Trên đảo có ngôi miếu nhỏ gọi là miếu Bà, được ghi là xây dựng năm vào năm 1781 để thờ Thủy Long thần nữ, vị nữ thần người dân địa phương tin sẽ mang lại mưa thuận gió hòa cho vùng đất này.

Bên trong miếu Bà.

Theo những người lớn tuổi kể lại, trước đây cùng với thời điểm xây dựng ngôi miếu, những người thực hiện cũng đã làm một cây cầu bằng đá nối miếu với đất liền, giúp cho người dân đi thăm viếng được thuận lợi. Tuy nhiên cơn bão năm Thìn (1904) khủng khiếp đã đánh sập cây cầu này khiến cho miếu bị ngăn cách với đất liền từ đó.

Sau cơn bão năm Thìn đánh sập cầu, miếu Bà đã cách xa đất liền.

Đến năm 1971 miếu Bà được tu sửa nhưng vẫn giữ nguyên những nét đẹp hoang sơ. Nhưng vì cây cầu không được xây lại, người dân chỉ có thể tới thăm viếng khi thủy triều xuống, để lộ ra một con đường bằng đá gồ ghề có thể đi bộ qua miếu. Còn khi nước lớn, nếu sang thăm miếu người dân bắt buộc phải đi bằng thuyền với con đường vòng vèo khá xa để tránh đá ngầm nên rất ít người lựa chọn để đi.

Bên ngoài miếu có bàn thờ Diêu Trì Địa Mẫu.

Tương truyền, miếu Bà được dựng lên để phù hộ cho những người đi biển nhưng hiện nay, nhiều người dân và du khách tới Vũng Tàu cũng tới viếng để cầu mong bình an, hạnh phúc hay hanh thông về công việc làm ăn.

Mỗi năm, tại miếu Bà có 4 lễ cúng vào các ngày rằm: tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười. Đây là những dịp lễ thu hút đông người dân và du khách thập phương đến viếng.

Chùm ảnh miếu Bà tại phường Vũng Tàu:

Miếu Bà khi thuỷ triều lên.

Và con đường đã hiện ra khi nước rút.

Người dân chen nhau đi thăm viếng miếu Bà mỗi khi con đường hiện ra.

Khung cảnh tại Hòn Bà.

Miếu Bà đã được xây dựng hơn 200 năm.

Nơi thờ Thuỷ Long thần nữ và Ngũ hành nương nương.

Và không chỉ viếng miếu Bà, người dân và du khách còn được thưởng ngoạn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi đây. Điều độc đáo là dù trong đất liền, các công trình xây dựng hiện đại được mọc lên ngày càng nhiều, Hòn Bà vẫn giữ cho mình nét đẹp hoang sơ, thiên nhiên thơ mộng hữu tình.