Người đàn ông gánh hậu quả sau khi gắn bi bao quy đầu

Đến tiệm xăm để làm thủ thuật gắn bi vào bao quy đầu, người đàn ông 30 tuổi bị viêm loét nặng, phải phẫu thuật khẩn để lấy dị vật và ngăn hoại tử.

Người đàn ông nhập viện sau khi gắn bi vào bao quy đầu tại tiệm xăm. Ảnh: Shutterstock.

Anh N.V.Đ. (30 tuổi, trú tại xã Đèo Gia, Bắc Ninh) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 trong tình trạng sưng đỏ, đau nhức và chảy mủ vùng bao quy đầu. Trước đó, anh Đ. đến một tiệm xăm để gắn bi vào bao quy đầu với mục đích làm đẹp, không qua thăm khám hay đảm bảo điều kiện vô khuẩn.

Khi nhập viện, vùng tổn thương của bệnh nhân đã loét rộng, hình thành giả mạc trắng, nhiễm trùng lan tỏa. Kết quả thăm khám cho thấy có ba viên bi dị vật nằm dưới lớp da, kèm vết khâu cũ đã hoại tử.

Ngay trong đêm, ê-kíp phẫu thuật của khoa Ngoại Thận - Tiết niệu - Nam học tiến hành cắt bao quy đầu, lấy toàn bộ dị vật và làm sạch vùng nhiễm trùng, ngăn biến chứng hoại tử lan rộng.

May mắn, sau gần hai tuần điều trị tích cực, tình trạng viêm đã được kiểm soát hoàn toàn. Bệnh nhân hồi phục tốt, ăn uống và sinh hoạt bình thường, được xuất viện và tiếp tục theo dõi tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Tiến Dương, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu - Nam học, các thủ thuật liên quan đến bao quy đầu cần được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa, trong môi trường vô khuẩn tuyệt đối. Việc tự ý gắn dị vật không chỉ gây nhiễm trùng, để lại sẹo xơ và biến dạng cơ quan sinh dục mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Các bác sĩ cho biết đây không phải trường hợp cá biệt. Nhiều năm qua, khoa đã tiếp nhận không ít ca biến chứng do thực hiện thủ thuật xâm lấn tại các cơ sở không phép. Dù hầu hết được xử lý kịp thời, song các chuyên gia nhấn mạnh người dân nên hạn chế các thủ thuật vùng kín tại các cơ sở kém chất lượng.