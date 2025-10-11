Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Người đàn ông gánh hậu quả sau khi gắn bi bao quy đầu

  • Thứ bảy, 11/10/2025 11:48 (GMT+7)
  • 11:48 11/10/2025

Đến tiệm xăm để làm thủ thuật gắn bi vào bao quy đầu, người đàn ông 30 tuổi bị viêm loét nặng, phải phẫu thuật khẩn để lấy dị vật và ngăn hoại tử.

Người đàn ông nhập viện sau khi gắn bi vào bao quy đầu tại tiệm xăm. Ảnh: Shutterstock.

Anh N.V.Đ. (30 tuổi, trú tại xã Đèo Gia, Bắc Ninh) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 trong tình trạng sưng đỏ, đau nhức và chảy mủ vùng bao quy đầu. Trước đó, anh Đ. đến một tiệm xăm để gắn bi vào bao quy đầu với mục đích làm đẹp, không qua thăm khám hay đảm bảo điều kiện vô khuẩn.

Khi nhập viện, vùng tổn thương của bệnh nhân đã loét rộng, hình thành giả mạc trắng, nhiễm trùng lan tỏa. Kết quả thăm khám cho thấy có ba viên bi dị vật nằm dưới lớp da, kèm vết khâu cũ đã hoại tử.

Ngay trong đêm, ê-kíp phẫu thuật của khoa Ngoại Thận - Tiết niệu - Nam học tiến hành cắt bao quy đầu, lấy toàn bộ dị vật và làm sạch vùng nhiễm trùng, ngăn biến chứng hoại tử lan rộng.

May mắn, sau gần hai tuần điều trị tích cực, tình trạng viêm đã được kiểm soát hoàn toàn. Bệnh nhân hồi phục tốt, ăn uống và sinh hoạt bình thường, được xuất viện và tiếp tục theo dõi tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Tiến Dương, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu - Nam học, các thủ thuật liên quan đến bao quy đầu cần được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa, trong môi trường vô khuẩn tuyệt đối. Việc tự ý gắn dị vật không chỉ gây nhiễm trùng, để lại sẹo xơ và biến dạng cơ quan sinh dục mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Các bác sĩ cho biết đây không phải trường hợp cá biệt. Nhiều năm qua, khoa đã tiếp nhận không ít ca biến chứng do thực hiện thủ thuật xâm lấn tại các cơ sở không phép. Dù hầu hết được xử lý kịp thời, song các chuyên gia nhấn mạnh người dân nên hạn chế các thủ thuật vùng kín tại các cơ sở kém chất lượng.

Trẻ em không phải sinh ra đã khỏe mạnh về cảm xúc, trẻ phải được tôi luyện. Trẻ cần được nuôi dưỡng và dạy bảo các kỹ năng xác định cảm xúc của mình và thể hiện ra theo cách tích cực, từ đó, trẻ có thể kết nối với những người khác theo cách thông minh về cảm xúc.

Cuốn sách Đứa trẻ khỏe mạnh về cảm xúc mang tới cái nhìn toàn diện hơn về vai trò của việc giáo dục trong quá trình định hình tính cách của con trẻ. Trong hành trình nuôi dưỡng một đứa trẻ việc xây dựng một thế giới tinh thần phong phú, quan trọng không kém gì quá trình phát triển về thể chất tới cho các bà mẹ nhiều kiến thức hữu ích trong năm đầu nuôi con.

Làm gì để con ít bệnh, ăn ngon, ngủ yên?

Việc hình thành những thói quen tốt sẽ giúp con luôn khỏe mạnh cả về thể chất, tinh thần và cảm xúc.

32:1920 hôm qua

Biến chứng đáng sợ khi mắc tiểu đường

Duy trì thuốc đều đặn suốt 10 năm và kiểm soát đường huyết tốt, người đàn ông ở TP.HCM vẫn suýt mất thị lực và đối mặt nguy cơ nhồi máu cơ tim do biến chứng tiểu đường.

33:2000 hôm qua

Gục ngã sau khi bị ong vò vẽ đốt 117 nốt khắp cơ thể

Bị 117 nốt ong vò vẽ tấn công khắp cơ thể, người đàn ông 61 tuổi ở Phú Thọ rơi vào sốc phản vệ nguy kịch.

35:2076 hôm qua

Kỳ Duyên

gắn bi bao quy đầu làm đẹp vùng kín tiệm xăm bao quy đầu

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý