Người đàn ông liên tục gọi đường dây nóng BVĐK Cà Mau chửi rủa

Sau khi liên tục gọi vào đường dây nóng của bệnh viện với lời lẽ thô tục, người đàn ông 39 tuổi bị cơ quan công an xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng.

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau liên tục nhận cuộc gọi quấy rối vào ngày 26/9. Ảnh: Bộ Y tế.

Công an phường Hòa Thành (tỉnh Cà Mau) đã ra quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với một cá nhân có hành vi gọi vào đường dây nóng của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau và dùng lời lẽ chửi bới nhân viên trực tổng đài.

Trước đó, vào ngày 26/9, nhiều số điện thoại do một người xưng tên Trung đã liên tục gọi vào đường dây nóng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau với mục đích quấy rối. Trong các cuộc gọi, người này có hành vi chửi bới, xúc phạm nhân viên trực tổng đài.

Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau đã phối hợp với Công an phường Hòa Thành để xác minh và xử lý vụ việc. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã phát hiện đối tượng tên Trung thực chất là ông Đ.T.K. (39 tuổi).

Cơ quan này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông K. (39 tuổi) về hành vi chửi bới, xúc phạm nhân viên y tế, với mức phạt 2.500.000 đồng. Làm việc với cơ quan chức năng, ông K. đã thừa nhận sai phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau nhấn mạnh đội ngũ nhân viên y tế luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời kiên quyết bảo vệ danh dự, nhân phẩm và an toàn cho cán bộ, nhân viên y tế trong quá trình làm việc. Mọi hành vi vi phạm sẽ được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nhằm đảm bảo môi trường y tế an toàn, văn minh.

Bệnh viện kêu gọi người dân, bệnh nhân và thân nhân cùng chung tay xây dựng môi trường khám chữa bệnh thân thiện, tôn trọng lẫn nhau. Mọi thắc mắc, góp ý về dịch vụ hoặc chất lượng khám chữa bệnh, đề nghị gửi qua các kênh chính thức để được tiếp nhận và giải quyết kịp thời.