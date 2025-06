Người đàn ông nhập viện với vùng kín sưng to bằng quả bóng

Sau cú ngã, vùng kín của người đàn ông chỉ bị sưng nhẹ. Sau đó, tình trạng người bệnh trở nặng, bìu sưng to như quả bóng, tầng sinh môn tím bầm.

Cú đập vào ống tuýp sắt khiến tầng sinh môn người đàn ông tím bầm, phải phẫu thuật khẩn cấp. Ảnh: Freepik.

Người đàn ông 38 tuổi (ngụ tại Diễn Châu, Nghệ An) được đưa vào Bệnh viện Ngoại khoa 115 Nghệ An trong tình trạng vùng kín và tầng sinh môn bầm tím nghiêm trọng, bìu sưng to như quả bóng, đường kính khoảng 20 cm.

Theo lời kể từ gia đình, trước đó, anh trèo lên mái nhà để sửa giàn tôn thì không may trượt chân. Cú ngã khiến tầng sinh môn người bệnh đập mạnh vào ống tuýp sắt, dẫn đến bị bầm, sưng nề nhẹ. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn không đi khám. Chỉ đến khi vùng tổn thương sưng to, tím tái và đau đến mức không thể chịu nổi, anh mới nhờ người nhà đưa vào viện.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành thăm khám, siêu âm và làm xét nghiệm. Kết quả cho thấy người bệnh bị tụ máu tầng sinh môn nặng, ảnh hưởng đến mô mềm và hệ thống mạch máu xung quanh, được chỉ định phẫu thuật cấp cứu tránh biến chứng.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Hoàng Cảnh Tùng, Phó khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Ngoại khoa 115 Nghệ An, chấn thương vùng kín nếu không được xử lý đúng cách có thể gây tụ máu chèn ép các cơ quan lân cận, khiến người bệnh đau đớn, đi lại khó khăn, thậm chí tổn thương niệu đạo hoặc cơ quan sinh dục, ảnh hưởng đến chức năng sinh lý và sinh sản. Ngoài ra, nguy cơ nhiễm trùng cũng rất cao nếu không can thiệp kịp thời.