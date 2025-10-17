Người đàn ông U80 cưới vợ 24 tuổi ở Indonesia gây tranh cãi

Người đàn ông 74 tuổi ở Indonesia gây xôn xao khi bỏ ra sính lễ trị giá 3 tỷ rupiah (180.000 USD) để cưới cô gái kém ông 50 tuổi.

Cặp đôi lệch 50 tuổi trong lễ cưới hôm 1/10. Ảnh: TikTok.

Lễ cưới xa hoa diễn ra ngày 1/10 tại huyện Pacitan, tỉnh Đông Java, Indonesia. Chú rể tên Tarman kết hôn với cô dâu Shela Arika (24 tuổi), đồng thời trao tấm séc trị giá 3 tỷ rupiah ( 180.000 USD ) trước sự chứng kiến của quan khách.

Ban đầu, ê-kíp quay phim cho biết được thông báo sính lễ chỉ 1 tỷ rupiah ( 60.000 USD ), nhưng trong buổi lễ, con số bất ngờ được “nâng cấp” lên 3 tỷ rupiah.

Video lan truyền trên mạng cho thấy lễ cưới được tổ chức hoành tráng, khách mời reo hò khi chú rể trao tấm séc trị giá khổng lồ. Đáng chú ý, thay vì nhận quà mừng, khách được tặng lại 100.000 rupiah (khoảng 6 USD ) tiền mặt.

Tấm séc 3 tỷ rupiah chú rể trao cho gia đình cô dâu khiến nhiều người nghi ngờ là giả. Ảnh: TikTok.

Tuy nhiên, ngay sau tiệc cưới, công ty chụp ảnh lên mạng tố cặp vợ chồng bỏ trốn mà chưa trả tiền dịch vụ và cắt đứt liên lạc. Tin đồn còn có việc ông Tarman không chỉ quỵt tiền mà còn bỏ trốn bằng xe máy của gia đình cô dâu. Một số người nghi ngờ tấm séc 3 tỷ rupiah là giả.

Phía họ hàng cô dâu sau đó bày tỏ sự tức giận, nói rằng đã khuyên ngăn Shela thận trọng nhưng cô vẫn lao vào cuộc hôn nhân ồn ào này.

Trước làn sóng chỉ trích, ông Tarman lên mạng khẳng định sính lễ là thật, được phát hành bởi Ngân hàng Trung ương châu Á (BCA), đồng thời phủ nhận tin bỏ trốn. “Tôi không bỏ vợ. Chúng tôi vẫn ở bên nhau”, ông nói.

Gia đình cô dâu cũng khẳng định: “Tin đó sai sự thật. Họ chỉ đang đi hưởng tuần trăng mật”.

Hiện cảnh sát đã mở điều tra theo đơn tố cáo của phía chụp ảnh cưới về khoản phí chưa thanh toán.

Câu chuyện gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Một người hoài nghi: “Là vì tiền hay là tình yêu thật sự?”, trong khi người khác viết: “Cuối cùng thì đồng tiền vẫn chi phối tất cả”.

Theo Journal of Family Issues, khoảng cách tuổi trung bình giữa vợ chồng ở Indonesia đang thu hẹp, nhờ trình độ giáo dục và xã hội phát triển hơn trong những năm gần đây.

