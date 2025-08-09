Người mẫu Nga 'lên đời' nhờ một quảng cáo xe sang

|
Alla Bruletova (sinh năm 1999) là người mẫu kiêm influencer nổi tiếng trên mạng xã hội. Trước khi theo đuổi nghề mẫu từ năm 13 tuổi, cô từng là vận động viên thể dục dụng cụ. Ý thức được hạn chế về chiều cao 1,58 m, Bruletova chọn mạng xã hội làm nơi xây dựng hình ảnh, thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh đời thường, phong cách phối đồ tôn dáng, truyền cảm hứng cho nhiều cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn.
Tên tuổi Bruletova bùng nổ vào tháng 7/2023 khi một đoạn video quảng cáo Bentley tại đại lý ở Nga đạt 5 triệu lượt xem chỉ trong vài ngày. Không nhạc nền, chỉ có giọng nói nhẹ và âm thanh tay chạm vào từng chi tiết của xe, clip nhanh chóng lan truyền, giúp cô được cộng đồng mạng gọi là "nàng thơ Bentley".
Từ đó, Bruletova hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang lớn như Diesel (Tokyo), Casablanca (Paris), Roberto Cavalli (Dubai) và xuất hiện trên các tạp chí Elle Slovenia, Numero Netherlands, Bazaar Greece, Harper’s Bazaar Serbia. Cô cũng tham gia diễn xuất trong các phim truyền hình Nga như Unprincipled, Ivanko và chương trình thực tế Fear Factor phiên bản Nga.
Năm 2023, Bruletova thành lập thương hiệu thời trang riêng, lấn sân ca hát và thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống xa hoa trên máy bay riêng hoặc du thuyền. Đôi mắt xanh ngọc và vóc dáng săn chắc trở thành dấu ấn của cô trong làng thời trang.
Đầu tháng 8, Bruletova trở thành nạn nhân của vụ đột nhập nơi ở tại London (Anh). Trên Instagram, cô đăng ảnh khung kính vỡ trên tủ và quần áo bị xáo trộn, cho biết kẻ trộm đã cạy cửa sổ vào nhà. Một người đi đường phát hiện sự việc và báo cảnh sát kịp thời. "Ai đó trên phố nhìn thấy kẻ trộm đang tìm cách chui qua cửa sổ và gọi cảnh sát. Cảm ơn cảnh sát London đã phản ứng cực nhanh. Mọi người hãy cẩn thận nhé", cô chia sẻ.
Hiện Bruletova sở hữu hơn 2,6 triệu người theo dõi trên Instagram, thường xuyên đăng ảnh hợp tác với các thương hiệu và khoe phong cách gợi cảm.
Bruletova vẫn đều đặn xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế, gần đây là Milan Fashion Week, nơi cô dự tiệc của GUESS cùng fashionista Leonie Hanne. Ngoài công việc, nữ người mẫu dành thời gian du lịch cùng gia đình, tham gia dã ngoại và tiệc tùng bên bạn bè.
