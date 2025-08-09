Người mẫu Nga 'lên đời' nhờ một quảng cáo xe sang

Đầu tháng 8, Bruletova trở thành nạn nhân của vụ đột nhập nơi ở tại London (Anh). Trên Instagram, cô đăng ảnh khung kính vỡ trên tủ và quần áo bị xáo trộn, cho biết kẻ trộm đã cạy cửa sổ vào nhà. Một người đi đường phát hiện sự việc và báo cảnh sát kịp thời. "Ai đó trên phố nhìn thấy kẻ trộm đang tìm cách chui qua cửa sổ và gọi cảnh sát. Cảm ơn cảnh sát London đã phản ứng cực nhanh. Mọi người hãy cẩn thận nhé", cô chia sẻ.