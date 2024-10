Người trẻ đua nhau 'tẩy trắng' trên MXH

Giới trẻ Trung Quốc, Nhật Bản bắt đầu loại bỏ những kết nối xa cách, thậm chí xoá tài khoản mạng xã hội, hướng đến thanh lọc cuộc sống.

Người dùng ngắt kết nối với những mối quan hệ xa cách, thậm chí xoá luôn tài khoản mạng xã hội. Ảnh minh hoạ: Ketut Subiyanto/Pexels.

Trào lưu “tái thiết lập mối quan hệ giữa các cá nhân” trở nên phổ biến trên MXH Nhật Bản, đồng thời được nhiều người dùng Trung Quốc ủng hộ.

Mệt mỏi vì duy trì mạng lưới xã hội rộng lớn, một số cá nhân quyết liệt loại bỏ các liên kết xa cách, thậm chí xóa luôn tài khoản cá nhân. Theo một cuộc khảo sát do Cross Marketing thực hiện, khoảng 37% người dùng 20-60 tuổi tại Nhật Bản tham gia vào trào lưu này, SCMP đưa tin.

Nhiều người trẻ xoá tài khoản, loại bỏ các mối quan hệ xa cách nhằm thanh lọc mạng xã hội, hướng đến cuộc sống chất lượng hơn. Ảnh minh hoạ: Pexels/Cottonbro Studio.

‘Dọn dẹp’ MXH

Tiến sĩ Paul Wong Wai-ching, nhà tâm lý học lâm sàng và phó giáo sư tại Đại học Hong Kong, cho biết nhiều người trẻ tích cực xóa tài khoản mạng xã hội hiện tại để tái xây dựng hình ảnh cá nhân.

Một số sử dụng lý do thay đổi công việc, mối quan hệ xã hội và môi trường sống để “dọn dẹp” các kết nối không cần thiết trên mạng xã hội.

“Việc tái thiết lập hệ thống mối quan hệ mới giống như danshari, lối sống vứt bỏ bớt những đồ dùng sinh hoạt không cần thiết, ở khía cạnh tinh thần”, một người dùng bình luận.

“Hành động này tương tự việc thanh tẩy để bước vào năm mới”, một diễn viên trong chương trình trò chuyện ở Trung Quốc, người đã xoá hơn 8.000 liên hệ trên WeChat, cho biết.

Theo giáo sư Mitsunori Ishida (Khoa Văn hóa, Truyền thông và Xã hội tại Đại học Waseda, Nhật Bản), điện thoại di động và mạng xã hội không chỉ tạo điều kiện cho việc kết nối, mà còn cho phép người dùng tự do ngắt kết nối.

Tiến sĩ Paul Wong Wai-ching khuyên người trẻ chọn lọc bạn bè một cách khôn ngoan, đặc biệt trong bối cảnh sự cô đơn lên ngôi ở kỷ nguyên số.

“Các thanh niên sở hữu nhiều mối quan hệ xã hội để đối phó với trạng thái cô đơn, coi trọng số lượng hơn chất lượng, không biết cách vun đắp những tình bạn có ý nghĩa”, Wong nói.

Công ty công nghệ Nokia ra mắt phiên bản mới của dòng điện thoại cũ 3210, bán hết trong thời gian ngắn, cho thấy trào lưu quay lại với những điều cơ bản ở người trẻ. Ảnh minh hoạ: Nokia.

Có ý thức đặt điện thoại xuống

Các phương pháp khác bao gồm chuyển sang dùng điện thoại đời cũ, chỉ có các chức năng cơ bản như gọi điện, nhắn tin và nghe nhạc, đổi màn hình hiển thị thành đen trắng nhằm giảm ham muốn dùng điện thoại, cũng như bảo mật các ứng dụng bằng nhiều lớp khóa gây mất thời gian khi truy cập.

Nhận biết xu hướng này, nhiều thương hiệu nhanh chóng phát hành các dòng điện thoại cổ điển mang tính thời trang cho giới trẻ. Năm nay, công ty viễn thông Phần Lan Nokia trình làng phiên bản cải tiến của dòng điện thoại cũ 3210 với mức giá 54 USD và bán hết trong vòng vài giờ.

Trên mạng xã hội Douban của Trung Quốc, 2 cộng đồng Stay Away from the Screen Project (tạm dịch: “Chiến dịch tránh xa màn hình điện thoại”) và Anti-Technology Reliance (tạm dịch: “Tẩy chay sự phụ thuộc vào công nghệ”) có đến hơn 80.000 thành viên.

Những người tham cho biết việc cắt giảm thời gian sử dụng thiết bị công nghệ góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của họ.

“Chúng tôi không phủ nhận sự cần thiết của màn hình điện thoại và hiểu rằng không thể loại bỏ thiết bị thông minh hoàn toàn. Tuy nhiên, chúng tôi đặt mục tiêu nhỏ là có ý thức đặt điện thoại xuống và tái kết nối với thế giới thực”, quản lý nhóm Stay Away from the Screen Project nói.