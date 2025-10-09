Quyết kiếm 2 tỷ đồng trước tuổi 30

Cận tuổi 30, nhiều người trẻ ở TP.HCM, Hà Nội muốn làm chủ và lập kế hoạch kinh doanh, trong khi số khác chọn trữ đông trứng, chủ động trước áp lực hôn nhân và sinh con.

Tuổi 30 thành cột mốc khiến người trẻ phải tính toán lại toàn bộ cuộc sống. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Theo khảo sát của Pew Research Center (2025), phần lớn người Mỹ vẫn xem độ tuổi 25-34 là giai đoạn “phải ổn định”, thời điểm để lập gia đình, có con, sở hữu nhà và xây dựng sự nghiệp vững chắc. Dù ngày càng nhiều người cho rằng “không có tuổi tối ưu để trưởng thành”, kỳ vọng xã hội vẫn âm thầm neo quanh con số 30.

Tương tự, khảo sát của Empower Financial (2025), được chia sẻ trên Fortune, chỉ ra người trẻ hiện nay thường tự đặt ra những cột mốc cho bản thân như đạt được “công việc mơ ước” ở tuổi 29, mua nhà ở tuổi 30 và có thu nhập sáu chữ số ở tuổi 35. Những mốc này được xem như “chuẩn trưởng thành hiện đại”, phản ánh áp lực tự thân của thế hệ trẻ trước tốc độ phát triển của xã hội.

Tại Việt Nam, tâm lý này cũng phổ biến. Cận kề tuổi 30, nhiều người trẻ ở các thành phố lớn bắt đầu nhìn lại hành trình cá nhân, không chỉ để đo đếm thành công, mà còn để hoạch định cho tương lai. Tri thức - Znews đã có cuộc trò chuyện với 4 người trẻ để ghi nhận những chia sẻ, dự định và trăn trở của họ trước cột mốc tuổi 30.

Trưởng phòng marketing, hài lòng với sự nghiệp hiện tại và không có ý định thay đổi sau tuổi 30.

Trữ đông trứng

Ngọc Thảo (29 tuổi, phường Sài Gòn, TP.HCM)

May mắn, tôi không gặp áp lực đồng trang lứa (peer pressure) trong công việc trước tuổi 30. Ở vị trí trưởng phòng marketing, tôi hài lòng với thu nhập, môi trường làm việc và đội ngũ tự tay xây dựng trong nhiều năm qua.

Năm sau, khi đạt đến độ tuổi 30, tôi không có ý định thay đổi về sự nghiệp, vẫn gắn bó với công việc này. Tôi nhận thấy doanh nghiệp hiện tại vẫn còn nhiều “dư địa” để phát triển, vì thế nỗ lực chứng minh bản thân ở vị trí quản lý cấp trung, chờ cơ hội tiếp theo.

Tuy nhiên, tôi lại liên tục bị gia đình giục kết hôn, sinh con. Mỗi khi về nhà thăm mẹ, tôi luôn nhận được những câu hỏi liên quan đến chuyện hôn nhân. Mẹ bày tỏ nỗi lo ngại về việc tôi mang thai muộn, không đảm bảo được sức khỏe cho thai nhi.

Để mẹ bớt lo nghĩ, tôi dự định thực hiện trữ đông trứng trong năm sau. Sau khi tìm hiểu, tôi biết độ tuổi 30-35 là “giai đoạn vàng” để thực hiện phương pháp y tế này.

Giá thành của phương pháp này không nhỏ, bao gồm 30-90 triệu đồng chi phí thực hiện ban đầu và 5-20 triệu đồng chi phí trữ đông hàng năm. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây là số tiền đầu tư cho tương lai của con cái và “mua” tự do cho bản thân.

Sau khi trữ đông trứng, tôi hoàn toàn tự do quyết định thời gian kết hôn, sinh con, thậm chí có thể làm mẹ đơn thân. Thú thật, tôi chưa sẵn sàng làm mẹ lúc này, vẫn còn muốn tập trung phát triển sự nghiệp.

Nếu mang thai và sinh con, tôi lo sợ sẽ không thể dành nhiều thời gian cho em bé, bỏ lỡ những cột mốc quan trọng trong tuổi thơ con. Hiện nay, tôi đang chuẩn bị kế hoạch tài chính cho năm sau, dự định để dành một khoản tiền cho hoạt động này, hy vọng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp.

Hà Phạm vẫn giữ tinh thần nhiệt huyết và tin rằng đây là thời điểm phù hợp để bắt đầu.

Tích luỹ 2 tỷ đồng

Ngọc Chiến (26 tuổi, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM)

Tôi đặt mục tiêu tích lũy ít nhất 2 tỷ đồng trước tuổi 30 để mở một production house riêng, bước đầu cho hành trình tự chủ về tài chính và công việc. Với tôi, đó sẽ là “bến đỗ” vững vàng khi bước sang tuổi 30.

Bên cạnh sự nghiệp, tôi cũng bắt đầu nghĩ nhiều hơn về gia đình, hôn nhân và trách nhiệm với ba mẹ. Vì thế, tôi muốn kiếm được nhiều tiền hơn, chủ động chuẩn bị cho giai đoạn mới của cuộc sống.

Sau 8 năm gắn bó với lĩnh vực thiết kế đồ họa, tôi đã đạt đến vị trí quản lý cấp trung, công việc mang lại thu nhập ổn định và nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn tiến xa hơn, hướng tới vai trò giám đốc sáng tạo hoặc quản lý cấp cao, coi đó là bước đệm trước khi khởi nghiệp. Trong một ngành luôn trẻ hóa và thay đổi nhanh như thiết kế sáng tạo, tôi không cho phép mình dậm chân tại chỗ.

Để đạt được mục tiêu, tôi chọn cách làm việc song song, vừa duy trì công việc hiện tại, vừa nhận thêm các dự án freelance trong và ngoài nước để tích lũy kinh nghiệm lẫn tài chính. Tôi hạn chế chi tiêu, ưu tiên tiết kiệm và bắt đầu học đầu tư để tăng nguồn vốn cho dự án tương lai.

Ngoài công việc, tôi cũng đang học cách xây dựng thương hiệu cá nhân thông qua mạng xã hội, chia sẻ các sản phẩm nghệ thuật và dự án sáng tạo của mình. Tôi tin rằng khi có tiếng nói trong cộng đồng sáng tạo, việc phát triển khách hàng và mở rộng cơ hội hợp tác sau này sẽ thuận lợi hơn.

Áp lực luôn hiện hữu, nhưng tôi xem đó là động lực để cố gắng. Tôi muốn khi bước sang tuổi 30, không chỉ có sự nghiệp vững vàng mà còn đủ khả năng tài chính lo cho ba mẹ và những người thân yêu, đó mới là thành công thật sự mà tôi hướng tới.

Phạm Nga chuẩn bị nhiều phương án cho sự nghiệp trong tương lai.

Chuyển việc linh hoạt thời gian

Phạm Nga (29 tuổi, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM)

Gần tuổi 30, tôi cảm nhận rõ mình đang đứng giữa ranh giới của kinh nghiệm và giới hạn. Sau 10 năm làm việc trong lĩnh vực sản xuất nội dung, gắn bó với môi trường văn phòng, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi với KPI và những cuộc họp kéo dài. Tôi biết ơn những trải nghiệm đã có, nhưng cũng nhận ra giá trị của bản thân không chỉ nằm ở công ty nào đang thuê mình.

Khi ngành sản xuất nội dung hoạt hình dần thoái trào, tôi bắt đầu nghĩ đến việc chuyển hướng.

Thời gian tới, tôi dự định nhận công việc trợ lý nội dung theo dạng freelance, linh hoạt hơn, giúp tôi duy trì nhịp sáng tạo mà vẫn có thời gian cho bản thân. Công việc này thuộc mảng xây dựng kênh dạy tiếng Anh cho trẻ em, một lĩnh vực đang phát triển mạnh và có nhiều tiềm năng trong tương lai.

Trước sự thay đổi nhanh của ngành, đặc biệt là ảnh hưởng từ AI, tôi cũng chuẩn bị phương án dự phòng.

Nếu công việc ở thành phố không ổn, tôi sẽ kết hôn và dùng khoản vốn nhỏ sau cưới để về quê kinh doanh. Ở quê, tôi có sẵn đất và nguồn lực, đủ để bắt đầu những mô hình nhỏ với chi phí hợp lý.

Tôi dự định kết hôn vào năm sau. Khi chỉ có hai người, hôn nhân gần như không ảnh hưởng nhiều đến công việc, nhưng nếu có con, tôi biết chắc mình sẽ phải điều chỉnh kế hoạch để có thể dành thời gian cho gia đình. Đó cũng là lý do hiện tại tôi ưu tiên ổn định dòng tiền, song song phát triển thêm các dự án sản xuất nhỏ, tận dụng kinh nghiệm tích lũy trong nghề.

Tôi cũng dành một phần thu nhập cho đầu tư, để vừa tạo thêm nguồn lợi nhuận, vừa xây dựng nền tảng tài chính vững vàng hơn cho tương lai.

Ở tuổi 29, tôi muốn sống chậm lại, sắp xếp lại mọi thứ và chuẩn bị tâm thế vững vàng cho giai đoạn mới.

Kinh doanh riêng

Hà Phạm (28 tuổi, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Sau gần một thập kỷ làm công ăn lương, tôi mong muốn xây dựng cơ sở kinh doanh riêng. Đây không phải quyết định tức thời, mà là giấc mơ tôi luôn ấp ủ từ khi đi du học về.

Với mục tiêu dài hạn đó, tôi đã cố gắng nhảy nhiều vị trí, thử sức ở một số công việc, nỗ lực học hỏi trong khoảng thời gian ngắn. Đó là phương án để thu thập kiến thức về vận hành doanh nghiệp và quản lý nhân sự một cách nhanh chóng.

Sau khi tích lũy kinh nghiệm và một số vốn nhỏ, tôi dự định bắt đầu khởi nghiệp trong 1-2 năm tới. Tất nhiên, tôi vẫn phải vay mượn thêm từ gia đình và bạn bè để hiện thực hóa giấc mơ này.

Hợp đồng lao động của tôi với doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn hiện tại sẽ hết hạn vào tháng 3 năm sau. Tôi dự định không gia hạn, sẽ bắt đầu tìm kiếm người mới cho vị trí của mình và chủ động bàn giao sớm.

Khi kết thúc công việc này, tôi sẽ tập trung nghiên cứu các lĩnh vực yêu thích như F&B hay làm đẹp trong ít nhất nửa năm. Tôi không muốn vừa làm công việc chính vừa âm thầm chuẩn bị cho startup riêng, cho rằng hình thức làm việc này khó mang lại hiệu quả cao.

Nếu muốn có doanh nghiệp riêng trước tuổi 30, tôi chỉ còn thời hạn hơn một năm, khá áp lực trước kế hoạch này. Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng đây là độ tuổi hợp lý khi bản thân vẫn còn sức khỏe và lòng nhiệt huyết để cống hiến, làm ngày làm đêm.

Ngoài ra, tôi cũng nhận thấy nhiều chính sách mở cửa của nhà nước cho hoạt động kinh doanh, càng khẳng định đây là “điểm rơi vàng” để khởi nghiệp.