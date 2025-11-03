Người trẻ vay mua nhà: Gồng trả lãi hay chọn sống thuê lâu dài?

Giữa áp lực giá nhà không ngừng tăng, nhiều người trẻ đắn đo giữa việc gồng vay mua nhà hay chọn sống thuê để giữ sự thoải mái về tài chính.

Người trẻ đắn đo vay mua nhà hay ở thuê để tự do tài chính. Ảnh minh họa: ABC News.

"Mua nhà trước khi cưới" đang trở thành bài toán nan giải với nhiều người trẻ. Không ít cặp vợ chồng ở TP.HCM chật vật giữa hai lựa chọn: Vay ngân hàng gồng lãi dài hạn, hay tiếp tục thuê nhà để duy trì cuộc sống linh hoạt.

Nguyễn Hoàng Phúc (29 tuổi, nhân viên IT tại TP.HCM) kết hôn được một năm, đang thuê căn hộ 45 m2 ở phường Gia Định với giá 11 triệu đồng/tháng.

“Vợ chồng tôi từng tính vay 70% để mua căn hộ khoảng 2,5 tỷ đồng ở khu vực Thủ Đức. Nhưng chỉ cần tính sơ, mỗi tháng phải trả khoảng 17-18 triệu đồng cả gốc lẫn lãi, chưa kể chi phí sinh hoạt. Nghĩ tới cảnh trả nợ 20-30 năm liền, tôi thấy sợ”, Phúc nói.

Trái ngược với Phúc, Trần Ngọc Mai (27 tuổi, chuyên viên marketing) cho rằng thuê nhà là lựa chọn phù hợp ở giai đoạn hiện tại.

“Tôi và bạn trai thuê căn hộ ở khu vực quận 7 cũ, chi phí khoảng 9 triệu đồng/tháng. Tôi không muốn chịu áp lực nợ nần. Thuê nhà giúp tôi linh hoạt chuyển nơi ở, dùng tiền tiết kiệm để học thêm hoặc đi du lịch”, Mai chia sẻ.

Theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), hơn 60% người trẻ ở các đô thị lớn như TP.HCM hay Hà Nội thừa nhận “chưa sẵn sàng” mua nhà. Nguyên nhân chủ yếu là thu nhập không theo kịp tốc độ tăng giá bất động sản.

Giữa bối cảnh đó, ngày càng nhiều cặp đôi trẻ tìm đến các giải pháp tài chính linh hoạt nhằm biến giấc mơ sở hữu nhà riêng thành hiện thực. Trong đó, các gói vay mua nhà kỳ hạn dài đang được chú ý bởi khả năng giúp người vay giảm đáng kể áp lực trả góp hàng tháng.

Tiêu biểu, HDBank hiện là ngân hàng đầu tiên trên thị trường triển khai gói vay mua nhà lên đến 50 năm - thời hạn dài nhất hiện nay. Gói vay có lãi suất từ 4,5%/năm, ân hạn gốc tối đa 5 năm và tỷ lệ cho vay lên đến 90% giá trị tài sản đảm bảo.

Chính sách này được thiết kế hướng đến các gia đình trẻ hoặc người mới lập nghiệp, những người cần nhiều thời gian để ổn định tài chính và xây dựng cuộc sống hôn nhân bền vững.

Với thời hạn kéo dài, số tiền trả góp mỗi tháng được chia nhỏ hơn, giúp người vay có thể vừa an cư, vừa dành nguồn lực cho những mục tiêu khác mà không bị đè nặng bởi gánh nợ.

Dù có thêm lựa chọn, bài toán “mua hay thuê” vẫn là câu hỏi khó với người trẻ TP.HCM. Phúc nói anh vẫn đang cân nhắc: “Nếu tìm được gói vay nhẹ lãi, trả góp tương đương tiền thuê nhà, tôi sẵn sàng mua. Nhưng nếu gánh nặng tài chính quá lớn, có nhà mà không dám chi tiêu gì thì cũng chẳng vui”.

Còn Mai cho rằng sở hữu nhà là điều đáng mơ ước, nhưng không nên là áp lực. “Tôi nghĩ mỗi người có thời điểm phù hợp khác nhau. Với tôi, tự do và tinh thần thoải mái vẫn quan trọng hơn sở hữu tài sản”, cô nói.

Giữa giấc mơ an cư và nỗi lo gánh nặng nợ nần, thế hệ trẻ đang học cách chọn con đường cân bằng hơn - vừa đảm bảo ổn định tài chính, vừa giữ được chất lượng cuộc sống mà họ mong muốn.