Người trẻ viết hành trình yêu thương cùng gia đình

Hàng trăm gia đình trẻ cùng tham gia chuỗi hoạt động gắn kết, sẻ chia tại không gian Phố đi bộ Hồ Gươm, hướng đến tôn vinh giá trị tổ ấm và hạnh phúc giản dị trong đời sống.

Hai vợ chồng "Gia đình Truyền hình" check-in tại sự kiện.

Ngày 12/10, tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội), Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc 2025 với chủ đề Bên nhau mình là nhà - Viết hành trình yêu thương chính thức khai mạc. Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với PNJ tổ chức, nhằm tôn vinh giá trị gia đình Việt và lan tỏa tinh thần sống tích cực trong cộng đồng người trẻ.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp sự kiện được tổ chức kể từ năm 2020, trở thành hoạt động thường niên có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Qua từng năm, ngày hội không chỉ là nơi gặp gỡ và giao lưu của các gia đình trẻ, mà còn là dịp để khơi dậy nhận thức về vai trò của tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm trong việc xây dựng tổ ấm hiện đại.

Không gian sự kiện tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm được thiết kế sinh động, mang lại trải nghiệm gần gũi và vui tươi cho người tham dự.

Các khu vực trò chơi, trạm trải nghiệm, góc minigame về văn hóa gia đình và khu chụp ảnh lưu niệm thu hút đông đảo người tham gia ngay trong buổi sáng khai mạc. Các gian hàng tương tác cũng được bố trí để cha mẹ và con cái có thể cùng tham gia, cùng khám phá và hiểu nhau hơn qua những hoạt động gắn kết.

Không gian sự kiện mang lại trải nghiệm gần gũi, nơi các thành viên cùng viết nên hành trình yêu thương của gia đình mình.

Đại diện ban tổ chức cho biết mỗi hoạt động của chương trình đều hướng đến thông điệp hạnh phúc bắt đầu từ những điều giản dị: khoảnh khắc cùng nhau sẻ chia, cùng đồng hành và cùng viết nên câu chuyện yêu thương của gia đình.

Năm nay, sự kiện cũng đánh dấu 5 năm đồng hành của thương hiệu trang sứ cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong việc tôn vinh giá trị gia đình Việt, khuyến khích lối sống nhân văn và trách nhiệm trong cộng đồng người trẻ.

Buổi khai mạc có sự tham dự của đại diện Trung ương Hội, các đơn vị phối hợp, cùng nhiều gia đình trẻ tiêu biểu đến từ các địa phương trên cả nước, bao gồm gia đình MC/BTV Lê Mạnh Cường - Hương Giang, gia đình Vàng Thị Thông - Lâm A Hà (Lào Cai) và bác sĩ Đỗ Doãn Bách. Những câu chuyện của họ mang đến nhiều góc nhìn về cách giữ gìn hạnh phúc trong đời sống hiện đại, nơi mỗi thành viên đều đóng vai trò là người vun đắp yêu thương.

“Là người làm truyền hình, chúng tôi thường kể câu chuyện về người khác. Lần này, thật tự hào khi chính gia đình mình được trở thành một phần của hành trình lan tỏa thông điệp hạnh phúc”, MC Lê Mạnh Cường chia sẻ.

Vàng Thị Thông cũng cho biết đây là lần đầu tiên chúng tôi được tham gia một ngày hội có tinh thần kết nối và truyền cảm hứng như vậy.

"Sự kiện giúp các thành viên trong gia đình được gần nhau hơn, được cười nhiều hơn và thêm trân trọng những giá trị nhỏ bé trong cuộc sống", chị nói.

Chương trình Lễ vinh danh Gia đình trẻ tiêu biểu và đêm nhạc Viết hành trình yêu thương diễn ra vào tối cùng ngày, quy tụ nhiều nghệ sĩ như Dương Edward, Hà Myo, Quỳnh Lady, Sao Tuổi Thơ... Đêm nhạc mang đến không gian nghệ thuật rực rỡ và đầy cảm xúc, nơi các gia đình có thể cùng tận hưởng âm nhạc, chia sẻ niềm vui và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau.