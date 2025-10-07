Trang sức cưới 2025 chuộng thiết kế mang biểu tượng gắn kết

Bước vào mùa cưới, nhiều bộ sưu tập mới được giới thiệu với xu hướng tôn vinh giá trị tinh thần của hôn nhân, kết hợp yếu tố truyền thống và phong cách hiện đại trong thiết kế.

Bước sang tháng 8 Âm lịch, thị trường trang sức cưới bước vào giai đoạn sôi động nhất năm. Nhu cầu tìm kiếm của các cặp đôi trẻ tăng mạnh, phản ánh sự thay đổi rõ nét về gu thẩm mỹ và tiêu chí lựa chọn.

Họ không chỉ quan tâm đến vẻ đẹp và giá trị vật chất của món trang sức, mà còn chú trọng yếu tố biểu trưng, xem đó như lời cam kết và dấu mốc trong câu chuyện tình yêu. Từ việc lựa chọn chất liệu, kiểu dáng đến thông điệp ẩn sau mỗi thiết kế, tất cả phản ánh xu hướng “sống có ý nghĩa” và đề cao giá trị tinh thần trong hôn nhân.

Theo các nhà thiết kế, xu hướng trang sức cưới năm nay thiên về những tạo tác có câu chuyện, mang thông điệp về sự đồng hành và gắn bó. Chất liệu, hình khối và kỹ thuật chế tác được đổi mới để tạo nên các sản phẩm vừa phù hợp văn hóa Việt, vừa bắt kịp xu hướng thẩm mỹ hiện đại.

Cùng với chiến dịch “Có nhau. Mình cưới!” của PNJ được triển khai trong mùa cưới năm nay, nhiều bộ sưu tập mới được giới thiệu, thể hiện tinh thần tôn vinh tình yêu và giá trị của hôn nhân.

Biểu tượng của sự trân quý

Lấy cảm hứng từ hình ảnh “lá ngọc cành vàng”, vốn được xem là biểu tượng của vẻ đẹp thanh tú và sự trân trọng dành cho người con gái, bộ sưu tập cùng tên được giới thiệu như lời nhắc về giá trị của người phụ nữ trong hành trình hôn nhân.

Các thiết kế nổi bật bởi kỹ thuật chế tác tinh xảo, kết hợp giữa vàng và đá màu - điểm mới trong dòng trang sức cưới truyền thống.

Bộ sưu tập Lá Ngọc Càng Vàng gồm hai phiên bản:

Phiên bản vàng 24K, ứng dụng công nghệ Hard Gold 5G, kết hợp đá Aventurine xanh ngọc, mang vẻ cổ điển, phù hợp với phong cách áo dài truyền thống.

Phiên bản kim cương giới hạn, lấy cảm hứng từ cành và lá mềm mại, kết hợp đá Tourmaline xanh, thể hiện phong thái hiện đại, nhẹ nhàng và thanh lịch.

Sự kết hợp giữa vàng và đá màu giúp các thiết kế vừa giữ nét sang trọng, vừa mang sắc thái tươi mới, phù hợp với những nàng dâu trẻ ưa chuộng sự tinh tế, khác biệt.

Cách tân biểu tượng cưới hỏi truyền thống

Hình ảnh trầu têm cánh phượng, biểu trưng cho sự hòa hợp trong văn hóa cưới hỏi Việt, được làm mới trong các thiết kế trang sức cưới năm nay.

Bộ sưu tập Trầu Cau, từng ra mắt năm 2023, nay được mở rộng với các mẫu mới cho mùa cưới 2025, sử dụng đa dạng chất liệu như vàng 24K, kim cương và ngọc trai.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách cách điệu chi tiết truyền thống thành những mảng hình học mềm mại, mang tính ứng dụng cao nhưng vẫn giữ được nét văn hóa bản địa.

Việc áp dụng công nghệ Hard Gold 5G trong chế tác giúp giảm trọng lượng vàng, giữ độ sáng bóng và độ bền, tạo cảm giác nhẹ khi đeo - yếu tố ngày càng được ưa chuộng trong trang sức cưới hiện đại.

Biểu tượng của tình yêu duy nhất

Không chỉ trang sức cưới, dòng nhẫn cầu hôn cũng được chú trọng thiết kế riêng trong mùa lễ tình yêu 2025.

Bộ sưu tập “Only You” nổi bật với tạo hình chữ “O” và “U” lồng ghép, biểu trưng cho tình yêu duy nhất và sự gắn bó trọn đời. Mỗi khách hàng chỉ có thể sở hữu một chiếc nhẫn “Only You”, thể hiện thông điệp cam kết dành cho người thương.

Thiết kế tinh tế với viên kim cương chủ 5,4 ly - con số được xem là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu - cùng kỹ thuật chế tác tỉ mỉ, tạo nên mẫu nhẫn cầu hôn vừa sang trọng, vừa mang ý nghĩa biểu trưng mạnh mẽ.