'Bé ba' gây sốt MXH

Sau Labubu, Baby Three tiếp tục trở thành món đồ chơi “gây sốt” tại thị trường Việt Nam, nối tiếp trào lưu “xé túi mù” thịnh hành trong năm nay. Giống với Labubu, sức hút của Baby Three đến từ khả năng mang lại sự tò mò, phấn khích cho người chơi. Món đồ này đến từ Trung Quốc, được phân phối bởi các nhà bán lẻ như Hahatoys hay JoeyDIY. Baby Three bắt đầu du nhập vào Việt Nam và trở nên thịnh hành khi “cơn sốt” Labubu dần hạ nhiệt. Số lượng video mở “hộp mù” Baby Three gia tăng nhanh chóng trên mạng xã hội TikTok. Ảnh: @l.ciin.