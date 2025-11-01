Người Việt chi 13,5 tỷ đồng mua dầu hít Hong Thai

Trước khi bị đánh giá là vi phạm tiêu chuẩn an toàn, lọ hít thảo dược Hong Thai được ưa chuộng tại Việt Nam, ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu trên các sàn TMĐT đạt 26% năm nay.

Hũ hít thảo dược Hong Thai công thức số 2 không đạt tiêu chuẩn an toàn. Ảnh: Hong Thai.

Ngày 28/10, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) thông báo kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm lọ hít thảo dược Hong Thai công thức số 2 không đạt tiêu chuẩn do nhiễm vi sinh vật vượt mức cho phép. Đơn vị này cảnh báo người dùng thận trọng khi mua hoặc sử dụng sản phẩm trên.

Không chỉ được ưa chuộng tại Thái Lan, sản phẩm còn có “quyền lực mềm”, mang hương thơm xứ chùa Vàng ra thế giới. Khách hàng Việt Nam cũng tiêu thụ số lượng lớn lọ hít này trong năm nay.

Theo báo cáo được thực hiện từ 1/1-27/10 của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, doanh thu đến từ Hong Thai trên các sàn thương mại điện tử đạt 13,5 tỷ đồng . Dữ liệu trên được thu thập từ 4 nền tảng Shopee, Lazada, TikTok Shop và Tiki.

Doanh thu này đánh dấu mức tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sức hút của sản phẩm ngày càng gia tăng tại thị trường Việt Nam. Trong năm nay, 349.700 mặt hàng đã được bán ra thông qua 462 gian hàng.

Trong đó, các gian hàng trên nền tảng Shopee tạo ra doanh thu lớn nhất, tương đương 8,4 tỷ đồng . Xếp thứ hai là TikTok Shop với doanh số 4,9 tỷ đồng . Trong khi đó, các sản phẩm được bán ra trên Lazada thu về 220,8 triệu đồng.

Lọ hít mũi Thái Lan được ưa chuộng ở nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam. Ảnh: W Magazine, Dead Tyrant Society.

Cũng theo báo cáo từ Metric.vn, doanh số của Hong Thai có xu hướng giảm trong năm nay, đạt đỉnh vào 2 tuần đầu tháng 1 và giảm dần đến cuối năm. Mặc dù đem lại doanh thu lớn hơn năm ngoái, sản phẩm này chưa tạo ra sức mua ổn định trên các sàn thương mại điện tử Việt Nam.

Phân khúc giá được ưa chuộng nhất là 30.000-50.000 đồng. Các mặt hàng có giá từ 10.000-30.000 đồng xếp thứ hai. Mức giá 50.000-75.000 đồng được yêu thích thứ ba. Nhìn chung, lọ hít thảo dược đến từ Thái Lan sở hữu giá thành tương đối rẻ, phù hợp với nhiều đối tượng người tiêu dùng.

Về thị phần, khách hàng tại TP.HCM tiêu dùng nhiều Hong Thai nhất, chiếm 59,1% tổng số.

Hong Thai là một thương hiệu thảo mộc, giúp thông mũi khi hít vào, đem đến sự tỉnh táo, tập trung. Đó cũng là lý do vận động viên người Thái Theerapong Silachai sử dụng lọ hít này trước khi thi đấu và xuất sắc giành huy chương bạc ở nội dung cử tạ 61 kg nam tại Olympic Paris 2024.

Khi tham gia chương trình No Prepare hồi tháng 8 năm ngoái, Lisa (BlackPink) cũng gây chú ý khi giới thiệu lọ hít mũi Hong Thai nổi tiếng trên sóng. Cô giới thiệu rằng đây là món đồ không thể thiếu trong mùa hè ở Thái Lan.

Sau khi được các nghệ sĩ, vận động viên Thái Lan lăng xê, loại thảo mộc thông mũi này dần du nhập vào Việt Nam. Nhiều người trẻ nhanh chóng coi đây là vật bất ly thân, thậm chí còn trang trí cho ống hít Hong Thai khi mang ra đường.

Với điều kiện thời tiết, khí hậu gần giống với Thái Lan, người Việt Nam cũng thường xuyên trải qua tình trạng ngạt mũi tương tự. Do đó, nhiều người trẻ nhanh chóng mua về, sử dụng lọ hít này để dễ thở hơn, đảm bảo sự tỉnh táo, tập trung làm việc.

Phiên bản Hong Thai khổng lồ cũng đặc biệt thịnh hành, tạo ra nhiều tình huống hài hước. Với kích thước lớn, phiên bản này thường trở thành quà tặng, đem đến niềm vui cho người nhận. Ngoài ra, một số người dùng còn trang trí Hong Thai bằng sticker, phụ kiện đáng yêu, coi đây là vật bất ly thân khi ra khỏi nhà.

Kết quả kiểm nghiệm mới đây có thể ảnh hưởng ít nhiều đến sức hút, doanh số của lọ hít thảo dược này tại Thái Lan, Việt Nam và nhiều quốc gia khác.